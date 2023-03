Misiones: surgen nuevas modificaciones al régimen de penalidades para infracciones de tránsito

Gustavo Petersen, integrante de motociclistas misioneros y asociados, explicó su análisis sobre las nuevas modificaciones al régimen de penalidades para infracciones de tránsito. En esta semana hubo 3 muertos en 3 días debido a no respetar las normas de tránsito.

LT4 – Gustavo Petersen

¿Qué quieren implementar para los motociclistas ahora?

Gustavo Petersen: Lo que nosotros escuchamos es con respecto a la modificación de las multas, reducir el tamaño de las multas por una cuestión económica. Donde justamente ya la multa es lo más bajo que pueden dar por una infracción, en esta semana tuvimos 3 muertos en 3 días por no respetar las normas de tránsito, en lugares donde no se cedió el paso como correspondía, cruzan en rojo, tenemos muchísimos muertos con giros en U en la avenida, entonces no podemos hablar de que se reduzcan las penas por no cumplir con las normas de tránsito. Vamos en contra de lo que se plantea, por ejemplo para no hacer servicio comunitario vos pagas el costo de la multa, reducir el costo de la multa claramente es un esquema de recaudación.

¿Ustedes están regidos por este sistema de estacionamiento medido (SEM)?

GP: No, las motos no. Uno de los planteos que hicimos es este, incluir a las motos dentro del sistema, pagar el estacionamiento, ya que no es mucho hoy el costo del estacionamiento. Hoy me voy en la moto para hacer un trámite rápido en el centro y no puedo estacionar en ningún lado.

¿Qué quieren ustedes para reorganizar el tránsito? ¿Qué plantearon?

GP: Hay una idea de un cambio cultural, la cuestión es que en todo el mundo las normas de tránsito se cumplen por el tipo de control que hay, los controles son estrictos. Podríamos poner todas las ordenanzas que quieras para controlar el tránsito pero si no hay un control de las mismas quedaría en la nada. Justamente lo que es las manos únicas están pintadas y todo pero, nadie respeta su carril.

Ustedes si estacionan en los lugares que no dice motos ¿los multan?

GP: Exactamente, solamente dentro de los lugares verdes se puede estacionar, únicamente no nos multan si el lugar de motos está lleno y uno continúa estacionado al lado de las plazas ocupadas. Igualmente no se fueron renovando la cantidad de plazas, usualmente todos los estacionamientos de motos están desbordados porque no tenemos más lugar.