Mirá el pronóstico del tiempo en Misiones para este domingo

Tendencia hacia el tiempo estable, menor nubosidad y cálido a caluroso. Las temperaturas irán en ascenso en el transcurso del día, favoreciendo actividades al aire libre. Los vientos permanecen predominantes del sector norte.

Precipitaciones: no se esperan.

Probabilidades de precipitación: 10/30 %. Probabilidades de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: predominantes del noreste y norte, intensidades entre 4 y 15 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 34 °C para Posadas con 37 °C de sensación térmica; la mínima sería de 18 °C en Bernardo de Irigoyen.

Lunes 20 de marzo

Tiempo con mayor porcentaje de sol en el cielo y escasas nubes. No se esperan precipitaciones. Termina el verano, pero las máximas continúan en ascenso. La acción de una área de alta presión proporciona estabilidad en el ambiente y predominio de sol.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidades de precipitación: 10/45 %. Probabilidades de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: predominantes del noreste y noroeste, entre 3 y 14 km/h con probabilidad de ráfagas de entre 20 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 35 °C para San Montecarlo con 40° C de sensación térmica; la mínima sería de 18 °C en San Pedro.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.