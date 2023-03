Análisis | Inventa y realiza

En un escenario marcado por la incertidumbre, el desánimo y la crispación social como consecuencia de las disputas estériles protagonizadas por los dos grandes frentes nacionales, Misiones demuestra que otra realidad es posible.

La solvencia de un modelo concebido con visión estratégica, permite que hoy la provincia comience a transitar el tramo final en el camino del conocimiento. El gobierno provincial ha constituido las bases para hacer de Misiones un semillero de talentos de la Economía del Conocimiento y una usina de proyectos IT.

(*) Por Nicolás Marchiori

El conocimiento, tal como se le concibe hoy, es un proceso progresivo y gradual desarrollado por el hombre para aprehender su mundo y realizarse como individuo. El hombre lleva un vasto camino recorrido en la búsqueda del conocimiento que va desde las primigenias ideas platónicas, abstractas y donde el conocimiento es simplemente la imagen de objetos externos y sus relaciones, hasta el constructivismo y el evolucionismo, concepciones epistemológicas en las que el individuo o los grupos sociales fabrican a pulso el conocimiento.

En ese largo camino al que hacemos mención, el hombre siempre ha tratado de aprehender de lo que está en su circunstancia y tanto de manera empírica como intuitiva comprende que si quiere sobrevivir en un medio tan cambiante y hostil, debe encontrar una respuesta satisfactoria para cada cosa o hecho nuevo que se le presente. El difícil posicionamiento inicial de la especie humana comenzó mejorar cuando desarrolla el lenguaje, el cual se constituyó en una herramienta fundamental para comprender, interpretar y transmitir lo que va sucediendo a su alrededor.

Cada cambio que se fue dando en ese largo camino de búsqueda del conocimiento condujo al hombre a las diferentes formas de concebir su realidad evolucionando conforme a la circunstancia social predominante.

El proceso de desarrollo del conocimiento siempre ha ido en paralelo a la concepción humana del mundo, en efecto, sus modalidades no aparecen bruscamente y menos aún en abstracto, sino, por el contrario, cada una se nutre en la anterior y esta a su vez es propuesta para la que le sucede. Esta progresión, propiciada por la necesidad humana de explicarse los hechos o acontecimientos que acaecen en su existencia o bien por el afán natural de comprender su circunstancia, se inicia muy temprano con explicaciones míticas que luego son cuestionadas, lo que condiciona varias fases de cambio.

En la obra “Conocimiento objetivo”, el filósofo y politólogo austríaco Karl Popper abordó la teoría del conocimiento. A partir de sus planteos, es posible reconstruir las bases para lograr una educación crítica. La obra de referencia se orienta a identificar elementos conceptuales que se relacionan con el aumento del conocimiento a partir del método del planteamiento y solución de problemas, el papel del lenguaje, el sentido de la libertad, el desarrollo del espíritu crítico y las implicaciones que estos tienen para la vida política. Ese aumento del conocimiento al que hace referencia se relaciona íntimamente con el proceso educativo, a fin de que los estudiantes puedan aproximarse a la verdad, apropiarse de su entorno, y plantear, cada vez más soluciones para enfrentar los diferentes obstáculos que se van presentando en la vida diaria y favorecer así, el mejoramiento de la sociedad.

Popper considera que la educación no debe ser la repetición sin sentido de experiencias ajenas, ni mucho menos la memorización de datos y fechas para que sean repetidos a la hora de un examen y olvidados luego de la prueba, sin dejar marca alguna que sea útil al momento de enfrentarse con problemas de la vida diaria.

Respecto a los procesos de aprendizaje de un estudiante, el reconocido filósofo afirma que el inicio de estos es el sentido común, pero si solo se enseña a través de este, es posible que los resultados no sean los mejores; ya que “comenzamos con un punto de partida vago y construimos sobre una base insegura”, de esta manera será muy poco el avance del conocimiento. En este sentido, asegura que el deber de la escuela es construir, progresivamente, planteamientos sólidos. Si no se procede de este modo, los estudiantes se verán obligados a instruirse a la fuerza, y la institución educativa no será un lugar para aprender de la vida, sino un sitio en donde el ser humano será reconocido como una máquina de repetición y no como un individuo capaz de apropiarse de su entorno, de resolver problemas creativamente y de ser autónomo.

* * *

El santuario intelectual más importante erigido en la Argentina

La inauguración del primer edificio de Silicon Misiones, el parque tecnológico más importante de la región, constituye un hito histórico para la provincia. El acto que congregó cerca de un millar de personas, fue el ámbito propicio para que el Ing. Carlos Rovira, analice la realidad política del país y exponga una serie de conceptos que permiten visualizar y tomar real dimensión del particular momento que vive la provincia por impulso de un proyecto político que puede ser llevado adelante con solvencia gracias a su invaluable capacidad de análisis para predecir escenarios futuros y afrontarlos de manera exitosa. Su visión estratégica ya ha trascendido generaciones y ha permitido edificar los cimientos de un presente que conduce inexorablemente a un futuro más próspero para todo el pueblo misionero.

El Conductor del Frente Renovador fue tajante al manifestar que “la manera de resolver la grieta es estando del lado de la sociedad, del pueblo”. Expresiones que no lucen como un simple enunciado. En un tiempo muy difícil, en donde se pudo ver como han caído liderazgos y concepciones marketineras, Misiones ha demostrado que tiene el mejor antídoto para superar la grieta: hace más de una década viene construyendo desde una política diferente al resto, una provincia armoniosa que se desarrolla promoviendo un clima de concordia y paz social, y crece económicamente de forma pujante, centrándose en las demandas y necesidades del pueblo en cada rincón del territorio.

Rovira hizo referencia a la atmósfera generada por Silicon Misiones como el mejor antídoto para resolver la grieta, porque “estos espacios, que son creados con una arquitectura colaborativa que induce al espíritu de compartir, abrirse, se desarrolla el germen de la empatía”. Allí confluyen emprendedores de diferentes rubros para intercambiar conocimiento y desarrollar sus proyectos más enriquecidos, con la colaboración de Universidades, el Estado y la participación de jóvenes talentos.

Actualmente la Economía del Conocimiento es el rubro que más crece en el país y el mundo, representa cerca del 9% del PBI de la Argentina y con la materialización de este proyecto, Misiones pica en punta erigirse como un faro en la región y liderar la industria durante los próximos 50 años.

Con visible orgullo, Carlos Rovira expresó que “hoy de lo que se habla y lo que estamos hablando aquí en Misiones es ‘Smart is better’, la inteligencia, esta es la muestra de un Estado inteligente, de un Gobierno inteligente, que invierte en toda la inteligencia colectiva e invita a sumarla en un proceso de sinergia. Los estados inteligentes en el mundo están emergiendo”. Y cito los casos de Singapur, el Pudong de Shanghái (la torre gigantesca donde están concentradas las nuevas empresas tecnológicas de China) y Bangalore, en la India.

“En la Argentina, Misiones se está convirtiendo en un polo de desarrollo inteligente impulsado por miles y miles misioneras que ya están trasladando su actividad y su desarrollo al ámbito de la acción; o a través de una pequeña empresa o compartiendo con otras empresas, que han adquirido tecnología de avanzada y necesitan ese tipo de formación”, remarcó el Conductor de la Renovación.

Lo cierto es que ya existe una veintena de empresas tecnológicas que desembarcarán en las instalaciones del recientemente inaugurado edificio.

Asimismo, durante el acto inaugural el gobernador Herrera Ahuad anunció que se destinará hasta 5 millones de pesos de aportes no reembolsables para que puedan desarrollar sus proyectos aquellas empresas que decidan instalarse en el flamante parque tecnológico.

El fascinante camino hacia la revolución tecnológica

Durante su exposición de conceptos, el Ing. Rovira fue consultado sobre cual había sido su visión inicial que permite llegar a un hito histórico como Silicon Misiones, teniendo en cuenta que existe una secuencia que se inicia con el Parque del Conocimiento y continúa con la Escuela de Robótica y luego con la Escuela Secundaria de Innovación.

Ante la pregunta, consideró interesante describir un proceso largo y mucho más intenso para ir ejecutando varias tareas al mismo tiempo. Seguidamente, destacó que “las ideas cohetes que nacen en un pensamiento que luce al comienzo como lo es: disruptivo, o sea, que no forma parte de lo natural del escenario y de las cuestiones cotidianas, tiene un principal escollo. Que es primero el desconocimiento de la gente y la desconfianza por innumerables procesos que generan desconfianza en la sociedad, como es lógico”.

Con gran claridad y contundencia afirmó que “cuando uno se propone, y más desde un Estado como el nuestro, lejano a la gran Capital y bastante alejados del mundo, tiene que tener en cuenta que hay que luchar contra la incomprensión y contra todos los obstáculos”.

Haciendo un análisis retrospectivo, Rovira comentó a los presentes que hacía no más de una década y media atrás, no estaba el Centro del Conocimiento, con su Teatro Lírico, su biblioteca extraordinaria, no estaba el Imax, no estaba el Centro de Desarrollo de Diseño; y se había abocado a la tarea de recuperar el viejo casino que había quedado abandonado, que hoy es el Centro de Convenciones, que ya había significado una crítica mayoritaria de sectores reacios a la innovación. Como antes eso era un casino, volcarlo a la sociedad recuperar le parecía mucho mejor que la timba. La zona donde se emplaza la infraestructura más innovadora de la ciudad de Posadas era un páramo, no había centros deportivos; no existía el Acceso Oeste, la única manera de llegar al aeropuerto era por la Ruta 12.

También recordó cuando se inició la obra de la costanera, destacando que se trató de otro gran espacio urbano que nació con la oposición cerrada de los sectores mencionados.

Seguidamente, destacó que el político cada vez que se plantea una cuestión singular disruptiva tiene que valerse de una fortaleza espiritual y mental para soportar la incomprensión y no caer en la grieta.

Lo concreto es que no debe generar, que los impulsores de las ideas y los ejecutores de la idea, se desvíen de esa meta y tampoco caigan ni en la vanidad y menos en el resentimiento. Y sentenció con contundencia que: “Para que gane la sociedad, tenés que pasar por esa etapa de sufrimiento, de incomprensión, de desconocimiento, de descrédito para que después esto vale más que mil palabras.

Esto es un santuario, al lado del santuario natural que disponemos y que nos da esa vibra, este es el santuario intelectual más importante que hoy se erigió en la Argentina y que va a formar las cabezas, va a incorporar, va a manejar, va a conducir la mejor vibra de los misioneros para que los misioneros seamos mejores”.

La senda de la evolución colectiva

En tiempos de la pospandemia las sociedades viven convulsionadas a la espera de encontrar un renovado modelo de gestión que satisfaga sus necesidades, ante un escenario nacional en donde producto de las interminables peleas internas generadas dentro de los dos grandes frentes nacionales y los discursos polarizantes que acentúan división sumieron al país en un estado crisis crónico.

En esa búsqueda, uno de los obstáculos principales es no repetir escenas nefastas del pasado: la miseria y el caos social que dejaron las recetas económicas neoliberales y que sólo sirvieron para beneficiar a los sectores económicos más concentrados.

Consultado por la oferta electoral de la Renovación, el Ing. Rovira expresó: “la oferta está acá, en esta convocatoria. Primero, en los asistentes, desde los más jóvenes, hombres, mujeres de toda la provincia. Por supuesto, canalizados por los candidatos que en una actitud responsable, tranquila, totalmente alejada de lo que hoy asistimos casi como cotidiano, las rencillas, las luchas internas de aquí de Misiones y de todo el país y de todos los espacios contendientes con la Renovación”. También destacó que el Frente Renovador de la Concordia propone el cambio de forma permanente para los misioneros, con nuevas metas, nuevos desafíos y nueva gente, y que dicho espacio no pone ningún tipo de filtro porque invitan a toda la sociedad en su conjunto a la participación.

La postura abierta de la Renovación atrae permanentemente a los mejores referentes de la ciudadanía en cada actividad: empresarios, deportistas, ambientalistas, emprendedores, profesionales, sobre todo jóvenes, que se acercan por interés propio en participar y colaborar con un proyecto político que luce diferente y superador. Algo totalmente contrario a lo que ocurre en los otros espacios donde la participación se reduce a los amigos del candidato y se repiten los mismos apellidos de siempre.

Un anacronismo que no sirve

Finalmente, el jueves pasado la Cámara Nacional Electoral oficializó el cronograma electoral nacional 2023 mediante la Acordada Extraordinaria N° 35. Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias serán el 13 de agosto, mientras que las elecciones generales se llevarán a cabo el 22 de octubre. En el caso de una eventual segunda vuelta, la fecha fijada ha sido el 19 de noviembre.

En un tramo de su alocución, Carlos Rovira hizo un análisis de la realidad nacional y las PASO. Al respecto manifestó que “convocar a la sociedad para resolver una interna por las PASO me parece un anacronismo que no sirve. Si no fuera por el carácter obligatorio, no vota nadie. Eso es responsabilidad de los partidos políticos resolver quiénes son sus candidatos, son sus problemas internos. Y decirle a la sociedad, bueno, quién gobierna.

La democracia verdadera es convocarlos cada tanto para decidir quién gobierna, acto previo, conocida la agenda de proyectos, de intenciones, de propósitos. Nada de eso hoy se está viendo”.

Lo cierto es que mientras que los espacios que responden estructuras nacionales en Misiones no han logrado ponerse de acuerdo y han trascendido algunos nombres que competirán internamente en las PASO para definir sus candidatos a cargos nacionales, el Frente Renovador de la Concordia ya ha definido quienes serán sus representantes en las elecciones nacionales.

El vicegobernador Carlos Arce será el primero de la lista para representar a Misiones en el Senado de la Nación, acompañado por la Mgter. Sonia Rojas Decut y el referente juvenil Milton Astroza. En el caso de los diputados nacionales los representantes ya confirmados son: el deportista Daniel “Colo” Vancsik, la joven abogada Yamila Ruiz, el músico y referente social Alberto Arrúa y la dirigente Adriana Bezus.

Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Posgrado de Especialización en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político – CAEP (Colombia)