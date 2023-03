Puerto Rico: con la habilitación de los servicios cloacales para cuatro barrios más, avanzan los programas de saneamiento ambiental

La Municipalidad de Puerto Rico y la Cooperativa Aguas Puras firmaron el convenio de transferencia de obras y en los próximos días autorizarán las conexiones domiciliarias, que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En los próximos días los vecinos de los Barrios Weber, Barrio Primavera, Barrio Las Heras, Loteo Luft y zonas de influencia podrán iniciar los trámites ante la Cooperativa Aguas Puras para concretar las conexiones domiciliarias a la nueva red cloacal. El nuevo servicio es el resultado del trabajo entre ambas instituciones donde la municipalidad ejecuta la obra y aporta la mano de obra, la cooperativa aporta los materiales y entre ambas instituciones compraron el biodigestor, la cooperativa a su vez será la responsable de la administración.

Esta nueva etapa de la red de cloacas de Puerto Rico beneficiará a más de doscientas familias y en el convenio entre las partes también se acordó continuar con las obras en conjunto que a futuro se harán en los Barrios Santa Rita, parte del Barrio San Miguel, Barrio Los Lapachos y zonas aledañas.

El presidente de la Cooperativa de Agua Puras, Oscar Ojeda, expresó durante la firma de entrega de la obra “éste es un trabajo entre instituciones de una ciudad, estamos trabajando desde los años noventa y ahora retomamos el vínculo para hacerlo para la red cloacal”.

Es habitual que la gente no le dé la “importancia que se merece una red cloacal, una ciudad que tiene cloacas es una ciudad saneada con posibilidades de crecimiento, hoy quien quiere construir un edificio en la ciudad lo puede hacer porque tiene la posibilidad de descargar todos los efluentes” destacó Ojeda. Debemos reconocer que “muchas ciudades cercanas a Puerto Rico, incluso más grandes no tiene servicios cloacales”. Finalmente Ojeda manifestó “con esto vamos a estar en condiciones de atender una zona que no estaba atendida y poder trabajar en ese frente”.

Carlos Koth, intendente de Puerto Rico, dijo “éste es un acontecimiento sumamente importante, histórico y trascendente para nuestra localidad, demuestra que las cosas únicamente se pueden hacer en conjunto”. Y agregó “pudimos avanzar con este sistema que realmente muestra practicidad y económicamente es conveniente, además de los muy buenos resultados que ha dado en otras ciudades, especialmente en Curitiba y otras zonas de Brasil”, sostuvo.

El intendente confirmó que el servicio se extenderá a otros barrios “avanzaremos para prestar este servicio vital, prioritario, a otros barrios de Puerto Rico, planificando para incorporar este sistema también en otras zonas”. En paralelo la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio trabajará en el Barrio Itatí “para poder usar un biodegestor instalado en barrio Norte y Barrio San Francisco” que servirá para proveer del servicio de cloacas a esa zona.

Iniciarán ésta semana los trámites para conectarse

El Gerente General de la Cooperativa Aguas Puras de Puerto Rico, Ing Mauricio Rosenbach, confirmó que “con respecto al trámite específico para conectarse a las redes cloacales, con la municipalidad, vamos a terminar de definir las conexiones que tiene factibilidad de sumarse a la red, puntualmente la posibilidad técnica de hacerlo”.

“Hay sectores que todavía no tienen la red construida pero, gran parte de los vecinos de los barrios que mencionamos, van a poder hacerlo” dijo el gerente.

Luego de eso el asociado titular “se va a poder presentar en la cooperativa para suscribir las acciones correspondientes y adquirir el derecho de conexión a la red, más tarde el encargado de hacer la conexión física podrá pasar a retirar el kit de instalación en la planta potabilizadora y a partir de ahí, automáticamente a esas conexiones, se les va a dar el alta y pasa a abonar el servicio de cloacas” explicó Rosenbach.

Puerto Rico tiene el 40% de su población conectada a la red cloacal a pesar de que las conexiones se habían retraído en los últimos años, el trabajo en conjunto, la optimización de instalaciones existentes, más la incorporación de biodigestores permitieron revertir rápidamente esa situación.

(Nota por Norma Traid)