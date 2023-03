Esta noche Boca enfrenta a Instituto en la Bombonera: hora, TV y formaciones

Boca quiere volver a festejar en sus tierras después de un mes y este domingo, a las 19, tendrá una chance inmejorable cuando reciba a Instituto por la octava fecha de la Liga Profesional. El encuentro se disputará en una Bombonera que promete estar repleta y será dirigido por Jorge Baliño.

El Xeneize, octavo en la tabla con 11 puntos y a cinco del líder San Lorenzo, viene de perder por la mínima con Banfield el último fin de semana y volvió a dejar una pálida imagen futbolística en el Sur. Es por eso que Hugo Ibarra piensa meter mano en el equipo y hacer al menos tres cambios.

Habrá uno en cada línea: Marcelo Weigandt reemplazará a Luis Advíncula en el lateral derecho, Ezequiel Equi Fernández se hará cargo del círculo central por Alan Varela y Martín Payero ingresará por Óscar Romero.

Por otro lado, la Gloria, en el puesto 12 con diez unidades, viene de empatar 1-1 con Atlético Tucumán en Alta Córdoba y no pierde desde la cuarta jornada con Gimnasia en La Plata. Para este choque, histórico teniendo en cuenta que no se enfrentan hace más de 17 años, el técnico Lucas Bovaglio sabe que no podrá contar con el expulsado Ezequiel Parnisari, tampoco con el lesionado Leonel Mosevich, y se inclinaría por Joaquín Varela en la zaga central.

La probable formación de Boca vs. Instituto, por la Liga Profesional

Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Bruno Valdéz, Nicolás Figal, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Martín Payero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

La probable formación de Instituto vs. Boca, por la Liga Profesional

Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Joaquín Varela, Fernando Alarcón, Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Nicolás Linares, Gastón Lódico, Braian Cuello; Santiago Rodríguez y Adrián Martínez.