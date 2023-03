La pasión por la música llevó a Pablito Castillo a los boliches: conocé la historia de este DJ misionero

El DJ misionero Pablo Castillo reveló cómo comenzó su carrera como DJ. Según Castillo, todo comenzó cuando su padre le envió una foto de una consola hace cinco años y él pidió tener una.

“Yo nunca pensé después estar tocando en boliches y eso. Pero cómo arranqué básicamente, bueno, mi padre estaba de viaje en uno hace cinco años atrás y me manda la foto de una consola y yo le dije quiero, quiero, quiero, quiero, por favor, quiero, quiero, quiero”, comentó Castillo.

Aunque al principio no tenía conocimientos sobre cómo utilizar la consola, Castillo recibió ayuda de Mati Méndez, quien lo enseñó todo y le dio la posibilidad de tocar en boliches y fiestas privadas. “Así que fue todo poquito, pero todo mucha cancha. Más que teoría, digamos”, expresó Castillo.

Castillo explicó que primero observa la edad del público, aunque en la actualidad esto cambió ya que la gente de mayor edad también disfruta de la música que toca. “Por ahí es que va y pone un tema de los 80, el 90 y la gente grande misma viene y te dice poné algo más para nosotros y yo, y ahí van. Y ahí cambió el género. Y me di cuenta de que por ahí el reguetón más conocido o algo, el reguetón internacional, es el que está metiendo mucha fuerza para todas las edades y la verdad es que anda muy bien”, dijo.

Finalmente, Castillo señaló que lo que busca es que la gente se divierta y baile en sus fiestas. “La verdad es que a mí me gusta, me apasiona demasiado estar tocando y por ahí venir muy bajo, muy bajo. Y cuando pones un tema que la gente vea que todos bailan me parece algo que me encanta y me apasiona”, concluyó.

Reviví su set