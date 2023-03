Colectivo de discapacidad en Misiones: luego del anuncio de ANDIS, prestadores se movilizarán en pedido de un mayor aumento del nomenclador

La Agencia Nacional de Discapacidad anunció en las últimas horas un aumento del 25% en la prestaciones de los trabajadores del Colectivo de Discapacidad, que además se aplicaría en 4 tramos. Desde el sector, consideran que el porcentaje es insuficiente y en algunos lugares del país harán un paro mañana viernes. En Misiones se movilizarán sin dejar de prestar servicio.

El colectivo de discapacidad en Misiones busca expresarse nuevamente luego del anuncio de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los prestadores se movilizarán en pedido de un mayor aumento del nomenclador ya que consideran que el 25% informado por Nación no es suficiente.

Jazmín Kinder, psicopedagoga de la provincia de Misiones y referente del colectivo «Prestadores precarizados» dialogó con Misiones Online y se expresó en referencia a la problemática. Sostuvo el reclamo, aseguró que desde el sector se pide un aumento del 100% e invitó a trabajadores y familias del Colectivo de Discapacidad, que se sumen a la movilización en el centro de Posadas.

«Hasta antes de este anuncio, estábamos cobrando 70 mil pesos por un modulo, que es de 8 horas y no hay diferencia si haces 8 o 50 horas semanales», indicó la profesional.

Así también expresó: «Es realmente muy difícil sostener una prestación si estas trabajando 80 horas semanales y cobras menos del 50% de lo que es la canasta básica. Ahora que es menos del 25% todavía vamos a estar por debajo de los 90 mil pesos, Uno dice, si trabajas dos turnos llegas a la canasta básica pero el tema es que este aumento recién lo vamos a ver reflejado en junio, que por la inflación no sea significativo para poder sobrevivir directamente, estamos muy por debajo de la canasta».

A esto agrega que los profesionales aparte de mantener a sus familias deben pagar monotributos, obra social, rentas, consultorios, materiales de trabajo, entre otros gastos que se suman. «No hay pasión y vocación que aguante en este contexto», agregó Kinder.

A esto también se suma que los profesionales no cobran a «mes vencido» como generalmente se piensa debido a que los plazos entre la primera factura que se emiten a las obras sociales o prepagas demora aproximadamente entre 30 a 90 días en aprobarse.

Por otro lado, Kinder sostuvo que este anuncio no se oficializó: «Este anuncio no se oficializó, generalmente se toman su tiempo. Es algo por ahora no lo oficializo el jefe de gabinete en el boletín oficial», señaló.

En tanto, la problemática de los pagos atrasados sigue y existen prestadores que aún no han cobrado su sueldos de todo el año 2022. En algunos casos se solucionó el problema en la cadena de pagos que había ocurrido durante los meses de agosto-septiembre del año pasado pero en otros no.

Respecto a los porcentajes expresó: «Nosotros desde `Prestadores precarizados´ que es la asamblea nacional que presido hablamos de un 100% de aumento. Hemos tenido demasiada perdida, venimos de 12 años de perder con respecto a la inflación, uno estima un numero y no siempre consigue el total, por eso pedimos un aumento alto porque sabemos que te dan menos. Igual no me parece pedir un aumento del 100% cuando la inflación interanual fue de casi el ciento por ciento», expuso el profesional.

Respecto a los rumores de un posible paro de actividades, Kinder explicó que no lo implementaron porque no hubo tiempo, ya que coordinar con los prestadores, con las familias y al no tener un respaldo legal ante las obras sociales y prepagas, se complica el hecho de justificar la ausencia. «Decidimos no hacer un paro pero si nos vamos a movilizar. Este viernes por la mañana vamos a hacer una conferencia, para contar la situación. Por la tarde vamos hacer una concentración en la plaza 9 de julio desde las 18 horas».

Cabe destacar que diferentes asambleas y organizaciones del país si realizarán un paro este viernes 17 de marzo en reclamo de una actualización del nomenclador acorde.