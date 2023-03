Semana mundial de la puericultura: “La lactancia es un derecho”

La semana mundial de la puericultura se recuerda desde el 13 al 19 de marzo. La especialista en lactancia materna, Noelia Rossano, visitó los estudios de misiones online tv para explicar diferentes cuestiones vinculadas al tema, destacando la importancia de generar políticas y espacios amigables para fortalecer la lactancia materna.

¿Qué es ser puericultora?

Noelia Rossano: La puericultora, somos agentes de salud que acompañamos en todo lo que implica la lactancia en esta primera infancia también hasta los tres, cuatro, cinco años de vida, en lo que la familia necesite. Pero hacemos más foco en lo que es la lactancia, desde el embarazo, el parto, el nacimiento. Estos primeros días de vida, como es la vuelta al trabajo, haciendo foco siempre en lo que es lactancia.

¿Por qué es tan importante mantener o tener una lactancia materna?

NR: Más allá del valor incalculable que tiene la leche humana, se habla de leche humana porque somos persona gestantes, que podemos, hay géneros distintos no solo el femenino que puede dar la teta, principalmente, es el deseo de esa persona. Y si esa persona tiene deseo y la lactancia es un derecho, necesitamos que no sea un privilegio poder estar acompañados, no todos los sanatorios, tanto privados como públicos, cuentan con un acompañamiento a la lactancia. Entonces esa mamá o esa persona gestante se encuentra en las primeras horas de vida con un bebé recién nacido y con dificultades que un bebé llora y un bebe puede llorar por cualquier motivo, no solamente por hambre. Bueno, con todas las dudas que implica con un bebé recién nacido. Y bueno, no está mal ni bien tomar la leche de fórmula, es lo que esa persona desee, si hay deseo de dar la teta, necesitamos estar acompañadas e informadas. Son mínimos los casos realmente donde existan las personas que no tengan leche, que es baja producción o nula, los porcentajes son mínimos no llega a un 10%.

¿Puede ser que al momento del parto haya ocurrido una serie de cosas que por ahí inhibieron esta posibilidad de dar de mamar al bebe? porque conozco casos particulares de personas que han tenido en parto cesárea y no han podido atender en las primeras horas al bebe y se lo han dado no sé, el clásico solito o la leche de fórmula.

NR: Sí mira, no interfiere el parto que tengamos, sea parto vaginal o por cesárea porque esto es algo fisiológico. La placenta sale de nuestro cuerpo y entiende que es lo que tiene que continuar. Ahora qué pasa con las cesáreas, la medicalización. Lo medicalizadas que estamos y lo que es una intervención quirúrgica. Esa mamá tarda en estar con el bebé, pero todo va a suceder. Quizá un poco más dilatado en el tiempo pero, sucede una mamá que apenas se puede mover, una mamá con una medicalización que también pasa y al bebé estamos como más remolones y los bebés tienen un período que hay que hacer mucho foco y que si los profesionales existe la primera hora de vida, que esa primera hora de vida se les llama la obra sagrada dura una hora como mucho, más o menos entre más y menos no, que ahí están en la alerta. Esos bebés acaban de nacer, necesitan estar en contacto con el reflejo de succión. Van a seguir mamando después, pero llega un momento, después de esa hora sagrada, que quizás ese bebé pueda estar un poco más aletargado, dormilón, entonces se dilata. No importa el parto que tengamos. O sea, no, no porque una mujer, una persona gestante, tenga Cesárea no va a poder dar la teta o no tiene leche, porque desde el embarazo, en la semana treinta y cinco estamos secretando el hecho y que es el calostro. No es no la leche blanca que todos conocemos porque esa leche blanca, eso también pasa que cuando apenas nacen los bebés, esa leche blanca, esa leche humana materna conocida, la que chorrea, todavía no aparece. Aparece el cuarto día de vida, cinco días más o menos. Antes tenemos calostro, que es leche también y es oro puro. Necesitamos porque es una barrera de anticuerpos de inmunoglobulina, betacaroteno, de un montón de cosas para nuestro bebé, que es una barrera para sus primeros mil días.

A veces los mismos profesionales que dicen no tenes leche y entre la desesperación de este bebe nuevo que llega a la familia. Y más esto que te dicen que no producís leche, me parece que es cierto, un combo bastante complicado de asumir como madre y como familia en sí. Por ahí últimamente he escuchado también que se trabaja mucho en esto de las tribus que rodean a esta nueva mamá.

NR: Bueno, la tribu que existió siempre, ¿no? Que antiguamente y no hay que irnos tan atrás, desde que yo era chica quizás ya trabajaba la mujer fuera de casa pero, estaban los vecinos, había como más gente alrededor, estaban las abuelas, habían tías entonces la lactancia y la crianza implica a todos, no solo esta persona que quiere dar la teta. Si de política pública, que nos acompañen de la sociedad, de de los entornos amigables, para poder dar la teta, de los comentarios de la familia, de los amigos. Entonces, cuando nace tu bebé vos podes estar informada, pero en ese momento estás en un momento de vulnerabilidad. Y viene un profesional de la salud a visitar, y dice. no tenes leche, encima vos no ves porque el calostro no es algo que esté chorreando, cae a pequeñas gotitas, bien cremoso, poca cantidad, pero altísima es una concentración. Desde que se creó la humanidad pudimos parir y pudimos dar la teta. Parece que en un momento de revolución y donde aparecieron otros artefactos para la crianza.

Noelia, ¿En qué momento una mamá o una familia puede acercarse a consultar a una puericultora? ¿En qué momento se puede hacer esta consulta?

NR: Yo lo que aconsejo, vuelvo nombrar esa semana treinta y cinco, siempre que lo hagan desde tu embarazo, si es que así lo quisieran. Porque mi trabajo, al menos no es sólo hablar desde lo técnico, de qué está ocurriendo, cómo va a hacer después para la puesta el pecho, sino esto es un acompañamiento integral detrás, que es emocional también, atrás hay una persona no es solamente una persona que está poniendo el cuerpo, está poniendo el alma. Me gusta mucho decir eso porque hay toda una historia detrás entonces, por lo general yo aconsejo que vengan en la semana treinta y cuatro, treinta y cinco. A partir de ahí, ya podemos ver una transformación física que hay en el cuerpo. Y lo mejor siempre es informarse desde el desde el embarazo, porque ahí estamos también como más abiertas o abiertos a querer informarnos, escucharnos que todos queremos saber y a su vez, también llegas con otra información, como empoderada para ese momento y sabes que todo puede suceder.

También trabajas, no sólo en la parte privada, sino también trabajas un poco en lo público. Quiero que me cuentes ¿cómo se está trabajando en este aspecto?

NR: Principalmente, en los caps, que son municipales, siempre es una vez por mes. Estoy recorriendo los diez caps que hay en la en la ciudad, también en cuatro caps hacemos todo lo que es la preparación para la maternidad que es junto con una licenciada en obstetricia. Hacemos la preparación para el parto ella hace esa parte claramente y yo doy las clases sobre lactancia. La verdad que es bastante concurrido, es necesario, pueden participar todos, no solamente quienes atienden en la parte pública. Si estás atendiendo, en la parte privada y no puedes acceder a un a un taller de parto para la preparación podes acercarte a los caps, es de todos y en lo que es provincia, también con la distintos operativos que se hacen por los barrios. Así que también atendiendo en todo lo que es general.

Y con respecto a esta semana de la puericultura ¿Qué actividades por ahí se están realizando como están trabajando para hacer notar esta semana y la importancia de la asistencia de una puericultora?

NR: Bueno, en esta semana todas las recorridas de los caps. Este viernes estoy en caps Don Pedro, también que ya es algo privado a las quince horas, este viernes estoy dando un taller de preparación para la lactancia qué es prenatal, desde el embarazo pero, también va va dirigido para esas familias que tienen bebé recién nacido, porque todos los temas que hablamos pueden servir, es virtual. Me pueden escribir a Noelia Rossano puericultora tanto en Instagram como Facebook para inscribirse. Lo que estamos visibilizando tanto mis compañeras en todo el país, visibilizar nuestro trabajo deben de ser de manera interdisciplinaria. Existimos hace muchos años, miles de años y no estamos que nuestra profesión sea ley, como lo dije hoy al principio, la lactancia es un derecho. Necesitamos también que sea ley trabajar interdisciplinariamente.