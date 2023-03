Industrial misionero señaló que persisten los problemas por el esquema de importaciones: “La situación sigue muy crítica”, sentenció

Mientras el Gobierno nacional busca bajarle el tono al conflicto, Juan Federico Gartner representante de la empresa Bolsaplast marcó que continúan las demoras de hasta dos meses en las aprobaciones y agregó que esto termina impactando de manera negativa por el alza de los valores internacionales. “Cuando te aceptan, esa cifra ya no te sirve porque el precio subió un 5%”, ejemplificó.

El Gobierno nacional salió en las últimas horas de manera indirecta a bajarle el tono a las críticas de empresarios y a través de un informe desmintió problemas de gran magnitud en el sistema de importaciones. De acuerdo a los datos publicados, desde la entrada del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) afirman que el monto de compras externas aprobado fue un 11% superior al registrado en igual período del año precedente, por más de US$ 27.000 millones.

Sin embargo, pese a la versión oficial, los industriales siguen marcando que están atravesando por las mismas dificultades para adquirir materiales necesarios para producir. Así lo marcó Juan Federico Gartner, titular de Bolsaplast, una firma misionera dedicada a la fabricación bolsas y cajas, quien marcó que “la situación sigue muy crítica”.

En una entrevista con Misiones Online TV, señaló que continúan escaseando insumos básicos que se fabrican en el extranjero y si bien confirmó que no está teniendo inconvenientes a la hora de aprobar sus pedidos, el principal problema radica en el tiempo que se demora en aceptar dichas solicitudes en un contexto de creciente aumento en los precios internacionales.

El encargado de la empresa ubicada en Leandro N. Alem explicó que dentro de las dificultades que tiene que atravesar se encuentra la incertidumbre de no saber cuánto tiempo van a tardar en aprobar los pedidos. “El problema es que no hay reglas claras. No es que te dicen ´en 15 días vas a tener una respuesta´. Hoy el tiempo promedio de demora hoy es de dos meses”, declaró.

Gartner agregó que cuando sale la aprobación del SIRA, el producto que se pensaba comprar ya subió su precio por lo que el dinero ya no sirve y hay que volver a realizar el trámite.

“Uno de los problemas que observamos hoy es que hay precios internacionales que están aumentando y por ahí hoy presentó un pedido y cuando me lo aprueban en dos meses, el valor ya se incrementó más de un 5%…Cuando querés encontrar la forma de girar la plata o alguna alternativa tampoco podes porque el incremento es mayor y no te permite poder importar debido a que no hay forma de explicarlo”, añadió.

Otro de los problemas que puntualizó el entrevistado es que, a las complicaciones para acceder al mercado formal, hay que sumarle la falta de créditos en dólares para importar. “No solo tenés el problema de la SIRA, sino que también se limita el crédito con los bancos para poder girar plata afuera. Tampoco podes hacerlo con dinero propio porque no podes acceder al mercado y si lo haces, debes ir al dólar libre. Realmente está muy difícil”, manifestó.

Al no poder importar, Garnet apuntó que los insumos se deben comprar en el mercado interno donde los proveedores o no tiene suficiente stock o lo comercializan a un precio más elevado debido a la propia escasez.