En plena escalada de violencia en Rosario por las bandas narco, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió su gestión ante la Comisión de Seguridad Interior de Diputados, en una presentación de alto voltaje político, marcada por cruces con la oposición.

Ante la consulta de la diputada Frade en relación con cuatro lanchas compradas en 2017 durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, Fernández afirmó: «Son una porquería, que no navegan en el río ni en el mar”.

El ministro se refería a las cuatro lanchas de patrullas costeras, que fueron compradas por US$49 millones para ser utilizadas en el río Paraná con el fin de combatir el narcotráfico. Estaban artilladas en proa y en popa con un cañón Typhoon con proyectiles de 25 mm y un sistema Oerlikon de 20 mm, además de contar con dos ametralladoras calibre 50.

Y comentó que “la gente de Israel, dos técnicos, nos plantearon que querían cobrar, cuando las lanchas están tiradas en Misiones, no navegan en el río y no navegan en el mar, es como un libro sin tapa y sin hoja.”

Y agregó que a partir de allí, “les dijimos que ahí están, que se las lleven, descuenten lo que corresponde a ese tema y con gusto se las entregamos porque de servir no sirven para nada.”

Imagen de archivo.

Además añadió que, ya que las lanchas fueron adquiridas a Israel, “en ese caso, para avanzar con el análisis respecto de la situación real que se encontraba esa compra, hicimos un acuerdo con la oficina Anticorrupción, quienes tras una investigación presentaron una denuncia penal.”

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció a la presidenta del PRO Patricia Bullrich, al ex jefe de Gabinete Marcos Peña y a un tercer funcionario por la compra de cuatro lanchas de patrullaje con un sobreprecio de u$s29.000.000 en 2016.

La denuncia menciona un convenio con Israel y el incumplimiento de las condiciones para la adquisición de las lanchas: «La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich suscribió un convenio con Israel, mediante el que se contrató la provisión cuatro lanchas incumpliendo la normativa de contrataciones prevista y más específicamente las normas de contratación directa a las que correspondía ceñirse».

Se trata del modelo Shaldag MKII, fabricado por el astillero Israel Shipyards Ltd. Las lanchas fueron adquiridas a través de un convenio con el Ministerio de Defensa de Israel, en el cual aseguran que Bullrich y Marcos Peña intentaron esquivar la posibilidad de competencia y contrataron una empresa privada previamente elegida.

Denuncia a Bullrich: cómo fue la compra de lanchas con sobreprecio

La compra se habría realizado con un sobreprecio del 138%, según un estudio del Área de Investigación del Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Según la UBA, el precio abonado por las lanchas fue de u$s 12,5 millones, cuando el valor de mercado era de u$s 5,25 millones. De esta manera, el total da como resultado un sobre precio de u$s 29 millones, en una compra adjudicada principalmente a la ex ministra de Seguridad.

La denuncia, que se encuentra en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, cuenta con un dato sobre la empresa vendedora: Breier Oded, vicepresidente de Marketing del Astillero Israel Shipyards Ltd y encargado de las ventas de lanchas en Argentina, fue detenido en marzo de 2018 por «presuntas maniobras de cohecho en la negociación para proveer de lanchas Shaldag a la República Federal de Nigeria».El tercer funcionario denunciado por la Oficina Anticorrupción (OA) fue Alberto Fernando Föhrig, ex secretario de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad, quien dejó el cargo al final del mandato del expresidente Mauricio Macri. Según el organismo, «avaló el cúmulo de irregularidades y a pesar de ellas lo elevó a para la rúbrica de la ex ministra».