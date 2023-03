Columnas | El nuevo punto de Inflexión en el Derecho Tradicional, el Derecho Digital o Informático

Con el auge y la llegada de la TIC (tecnología de la información y comunicación) la pandemia del COVID 19 , que fue una catástrofe para algunos y para otros una gran oportunidad de aprendizaje

Me quedo en este último pensamiento ya que para mí fue un aprendizaje y un encuentro con esta hermosa especialización y mezcla del derecho y las tecnología, este mundo apasionante y que en muchas profesiones, plasmados en nuevas formas de trabajos tradicionales y situaciones que comúnmente solucionaríamos de una “forma” , hoy hay un panorama o una variedad de alternativas de conexiones que nos permite el estar “ conectado” porque existe el fe back con otras personas con otros conocimientos , con diferentes puntos de vista y esta el intercambio de conocimiento , lo que hoy en día se conoce como economía del conocimiento” ,veo la posibilidad de mas alternativas de solución y oportunidades gracias a la tecnología.

¿Pero porque hago esta pequeña introducción? Poque veo y leo que “todos o muchos son especialistas en derecho informático “ o si quieren llamarlo en derecho digital”.

Es un hecho que el derecho y el avance de la tecnología ha facilitado las actividades cotidianas y la profesión no ha sido ajena. Tenemos que reinventarnos y esto es positivo, pero tampoco dejemos que los que estamos en esta rama del derecho o especialización caiga en algo banal o porque está de moda

También debo destacar que muchos colegas no se amigan con la tecnología, no se ponen al día con las distintas formas que el derecho informático o digital en su marco jurídico y que atraviesa a todas las ramas del derecho ; penal, civil, comercial administrativo etc . la bien llamada trasversalidad en el derecho y la tecnología.

La obsolescencia de los métodos tradicionales, en donde el abogado tenía que almacenar, procesar, buscar y clasificar la información necesaria para sacar avante un negocio ha dado paso a novedosas formas para reducir el trabajo operativo y darle prevalencia a la labor intelectual.

Esta es una tendencia reciente, pero vale conocer las nuevas tecnologías que los abogados no pueden ignorar.

Los abogados deben conocer varios puntos muy importantes en esta especialización y me animo a seguir escribiendo y nombrando, como una rama del derecho hoy en dia:

Las que les ayudan a gerenciar de forma eficiente y práctica su firma o departamento jurídico, como los software de practice management de firmas y departamentos jurídicos, gestión de conocimiento, creación de procesos y métricas de calidad y eficiencia.

Las que van a cambiar radicalmente el ejercicio, sustancia y paradigmas de la profesión, como la inteligencia artificial en todas sus ramas (sistemas de expertos, procesamiento de lenguaje natural, machine learning, redes neuronales, entre otras), blockchain y los desarrollos de contratos inteligentes (smart contracts en Ethereum, contratos ricardianos, software stacks contractuales, etc).

Que es un star-up , negocios digitales, contratos electrónicos, delitos informáticos

solución de disputas en línea (online dispute resolution, en inglés), ciberseguridad y, por último, analítica y ciencia de datos.

¿Que es el Derecho Informático?

El derecho informático es un conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos de la relación entre el Derecho y la Informática.1 También se le considera como una rama del derecho especializada en el tema de la informática, sus usos, sus aplicaciones y sus implicaciones legales.

El término Derecho Informático (Rechtsinformatik) fue acuñado por el Dr. Wilhelm Steinmüller, académico de la Universidad de Ratisbona de Alemania, en los años 1970.2 Sin embargo, no es un término unívoco, pues también se han buscado una serie de términos para el Derecho Informático como Derecho Telemático, Derecho de las Nuevas Tecnologías, Derecho de la Sociedad de la Información, Iuscibernética, Derecho Tecnológico, Derecho del Ciberespacio, Derecho de Internet, etcétera.

Se considera que el Derecho Informático es un punto de inflexión del Derecho, puesto que todas las áreas del derecho se han visto afectadas por la aparición de la denominada Sociedad de la Información, cambiando de este modo los procesos sociales y, por tanto, los procesos políticos y jurídicos.

Fuente Dialnet .Dra. Claudia Zalesak Abogada -Especialista en Derecho Digital-Especializando en Civil y Comercial (Tesis en evaluación), Diplomada de Posgrado en Ciberdelitos -Diplomada en Seguridad de la Información y Cibercrimen .Docente en Nivel medio y terciario- Capacitadora – email:[email protected]