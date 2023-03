“Monzón le hacía prostituirse a Horacelia para pagar su cerveza y su droga”, declaró una testigo: este jueves serán los alegatos en el juicio por el crimen de la adolescente en Posadas

Este miércoles, con los últimos tres testigos, se cerró la etapa de testimoniales en el debate oral que ventila el expediente por el asesinato de Horacelia Génesis Marasca (16) en 2015. Mañana se expondrán los alegatos y se podría dictar sentencia.

Martín Fernando Monzón (39) llegó a juicio imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, que prevé una pena de prisión perpetua dispuesto en el inciso 1 del artículo 80 del Código Penal, en caso de ser hallado culpable. Todo parece indicar que así sería.

En la mañana de este miércoles, en el Tribunal Penal Dos de Posadas, comparecieron los últimos tres testigos citados para la etapa de testimoniales. Los magistrados dispusieron un cuarto intermedio y mañana jueves será el momento de los alegatos de la Fiscalía y luego de la defensa del encartado.

La primera testigo en declarar ante los jueces César Antonio Yaya – presidente -, Gregorio Augusto Busse y Fernando Verón, fue María de Jesús Melgarejo, vecina de Monzón y Haracelia en la chacra 150.

La mujer contó que tiene un carrito de hamburguesas desde hace 28 años sobre la avenida Tambor de Tacuarí, frente al Banco Macro. “Lo único que les puedo contar es que Horacelia día por medio iba con su bebé a pedirme hamburguesas, hacía frío o calor. Ella me decía que el señor no tenía para darle de comer de noche”.

Los dichos de la mujer fueron de un gran asombro para los presentes y todo aquel que no haya tenido acceso al expediente. “Ella me comentaba que él le hacía prostituirse para pagar su cerveza y su droga”.

Comentó que Horacelia salía a la vereda de su vivienda y se quedaba hablando horas con ella, mientras que la testigo preparaba las hamburguesas en el carrito. Afirmó que la adolescente jamás se despegaba de su bebé. “Me decía estoy sin cenar y yo le hacía una hamburguesa a ella y un bife al bebé. Me decía que él le trataba mal y que sólo juntaba plata para gastar con su mala junta. Ella estaba triste siempre, venía para refugiarse de la mala convivencia que tenía con su esposo”.

En esa línea aseguró que “Si ella no tenía sexo con otros hombres por plata, Monzón le pegaba. Ella era muy buenita, no tenía aspecto de defenderse de los golpes, ni la voz levantaba. Si en su casa era distinta, no sé”.

Horacelia fue asesinada entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de agosto. El homicida desmembró el cuerpo de la víctima, los metió dentro de cinco bolsas tipo residuo y los arrojó por distintos puntos del oeste posadeño.

Cuando aún se creía que Horacelia estaba realmente desaparecida, Melgarejo confrontó a Monzón y dijo “Yo le mire a la cara y le pregunté ¿qué hiciste?, él me respondió que ella se había ido con uno del ejército. Tenía cara de Judas, de demonio. El era una mala persona, no cuidó su familia. El se debe acordar bien que le pregunté que le hizo a Horacelia”.

El defensor del imputado, Miguel Ángel Varela, confrontó a la testigo y le preguntó: “¿Usted tiene alguna prueba o ha visto con sus propios ojos alguna situación de si Monzón le hacía prostituirse a Horacelia?”. La respuesta fue “No señor”.

Siguió “¿Usted vio alguna situación de violencia?”. Respondió, “Nunca, todo lo que sé es por comentarios de ella. Yo le tengo bronca a Monzón porque ella era una chica muy buenita. Estuve internada con la hermana de Horacelia, ella veía su fantasma, quedó loca”.

El segundo y tercer testigo fueron integrantes del cuerpo médico forense que entrevistó al imputado e hicieron un análisis psiquiátrico del actuar del hombre. Cintia Diplotti explicó, ante la pregunta del defensor en cuanto a los fundamentos del diagnóstico, que “Nuestro elemento principal es el psicodiagnóstico y análisis del expediente. Durante las entrevistas encontramos indicadores que son relevantes a la personalidad de la persona imputada”.

Varela mencionó que el imputado le expresó que sólo le preguntaron sus datos personales e indagó en el porqué no se graban las entrevistas. La perito respondió, “Porque el STJ no suministro esa herramienta. El entrevistado respondió a todas nuestras preguntadas e incluso aporto datos”.

“¿Tuvo en cuenta que el hecho se produce por una situación de infidelidad?”, preguntó la defensa. “Si señor. La infidelidad genera frustración, pero es relativo en cada persona”, respondió la profesional.

Por último, Jorge Eugenio Spada, declaró por casi dos horas y citó que la entrevista con el imputado se realizó por medio de un cuerpo médico forense y que al diagnóstico se arribó por medio de la pericia psiquiátrica.

“Los elementos en la entrevista fueron suficiente para dar un informe y dejar en claro la ausencia de patologías. En el interrogatorio el entrevistado relato una situación de infidelidad, se sentía dolido por una supuesta infidelidad y que eso ocasionó una discusión de la cual él se defendió. Hay infinitas reacciones, desde una calma total a una desesperación absoluta”.

Aseguró que durante la junta médica, Martín Monzón brindó un relato detallado y minucioso del hecho. “El examinado nos responde que en la desesperación, cuando se da cuenta de lo que él describe como accidente, intenta deshacerse del cuerpo desmembrándolo. Recuerda algunos lugares de donde sucede, hay una interacción con un vecino y hay una aparente amnesia de que eso ha sucedido. El empieza a recordar todo en la comisaría cuando está detenido. Él dice que no se acordaba lo que pasó y que recordó lo sucedido cuando estaba en la comisaría”, contó basándose en la declaración del encartado.

El magistrado Gregorio Busse interrumpió el interrogatorio de la defensa y preguntó, ¿Usted le cree?”. “El relato era desafectivizado, no impresionaba cómo verosímil. El refiere que la situación sucedió en una circunstancia de que estaba compartiendo un momento con Horacelia y otra persona. Estaban tomando tereré y la bombilla se tranca y ella supuestamente va hasta la casa, él la busca y se encuentra con una situación más que amistosa con otro hombre. Fueron a su casa y se generó la situación. Dijo que él tenía la sospecha de que la infidelidad era anterior”.

