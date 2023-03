La desgarradora súplica de una veterinaria a los dueños que ponen “a dormir” a sus perros: “Están tristes”

"Puede ser difícil decir adiós, pero es un infierno para ellos... ya no les gusta el veterinario, están confundidos, tienen miedo, están tristes y te están buscando cuando dan su último aliento", marcó

Muchos aseguran que decir adiós a una mascota debe ser uno de los dolores más grandes que puede llegar a sentir un ser humano.

Sin embargo, nuestras mascotas también pueden llegar a sufrir al momento de su partida. Así lo aseguró un veterinario que envió un sentido mensaje a los dueños que dejan solos a sus perros o gatos en estos momentos, ya sea porque el momento es muy doloroso para ellos o por otra razón.

«Puede ser difícil decir adiós, pero es un infierno para ellos… ya no les gusta el veterinario, están confundidos, tienen miedo, están tristes y te están buscando cuando dan su último aliento», dijo a un veterinario a Reddit, según publicó The Mirror.

Tal vez te interese leer: Misiones | Lo escracharon por “maltratar” a un perro y lo investigó la Policía: la historia no resultó ser como todos creían

«Puedo tratar de brindarles tanto amor y consuelo como humanamente puedo, pero al final del día, soy un extraño para ellos», agregó.

El profesional puso un ejemplo incluso. Una mujer dejó a su perro de 13 años en su veterinaria para que fuera eutanasiado, pero no lo acompañó durante gran parte del día. El animal se pasó todo el día olfateando el lugar en búsqueda de su ama.

«Le dije que no teníamos un veterinario en la clínica ya que estuvo en llamadas de la granja todo el día, pero insistió en dejarla allí a las 9 a.m. sabiendo que nuestro veterinario no regresaría hasta mucho después de las 6 p.m.«, sostuvo.

«La mantuve conmigo la mayor parte del día, la llevé a dar un pequeño paseo, le compré una hamburguesa con queso y una dona en mi almuerzo, me acosté en el suelo y la abracé mientras lloraba, asustada y confundida… la besé y le dije que era una buena niña mientras cruzaba el puente del arcoíris, pero sus ojos nunca dejaron de buscar a su familia«, agregó.

Finalmente, el veterinario aseguró que si bien hubo muchos dueños que se vieron imposibilitados de acompañar a sus mascotas durante la pandemia, si recalcó en la importancia de ser parte de este proceso, aunque sea doloroso.

«Los perros saben lo que está pasando, no les hagas esto. Estate presente cuando crucen ese puente. No te matará, te lo prometo», sentenció.