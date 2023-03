El gobernador de la provincia Oscar Herrara Ahuad y el director ejecutivo del Hospital Samic de Alem, inauguraron nuevos consultorios externos. Se trata de un moderno edificio de más de 600 metros cuadrados en los que se han instalado 16 nuevos consultorios médicos.

Con nuevos consultorios se pone en funcionamiento un nuevo espacio de atención de la salud en el predio del hospital local.

Un moderno edificio de más de 600 metros cuadrados en los que se han instalado 16 nuevos consultorios médicos. Cuatro de ellos son para el servicio de odontología, cada uno con todo el mobiliario y equipamiento para la labor del profesional. Además, se suma un nuevo, amplio y moderno vacunatorio.

Durante su presencia en el SAMIC de Alem el Gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad dijo que «Alem es una ciudad con mucho potencial. Trabajamos juntos para seguir fortaleciendo el sistema de salud, es destacable el trabajo que lleva adelante el equipo del Hospital en Alem, siendo referencia en toda la zona. Este compromiso permite que se siga desarrollando con más inversión”.

Leandro N. Alem: inauguración del nuevo edificio del BOP N° 15 https://t.co/PibPDvKNVq — misionesonline.net (@misionesonline) March 7, 2023

Crecer es la consigna

El director del Samic, Matías Sebely, dijo que “durante mis años al frente de esta dirección ejecutiva hemos atravesado muchos inconvenientes pero jamás nos detuvimos, no nos quedamos en la idea de solo mantener todo en orden y en silencio ¡para nada!”.

Asimismo recordó que “no podemos dejar de mencionar y nunca olvidar que reactivamos y terminamos una obra por 20 años abandonada donde hicimos mucho ruido, gestionamos y trabajamos en conjunto encontrando siempre en el gobierno de la provincia a personas que nunca nos cerraron las puertas, al contrario nos asesoraron, orientaron y fuimos logrando esos objetivos donde, por ejemplo, en ese sector que era un emblema del abandono y la desidia ya han nacido ocho mil bebés. Una obra que no solo son ladrillos, es vida” reseñaba.

Por otra parte, Sebely mencionó que “podría hablar de muchas obras pero también grandes reconocimientos por ejemplo, frente a estos nuevos consultorios vamos a ver una obra del amigo Canchi Quintada que junto a un grupo de periodistas decidieron dejar ahí plasmado por todos los tiempos los nombres y apellidos de nuestros trabajadores de la salud, que estuvieron junto a nosotros en la más terrible pandemia que tuvo la humanidad en los tiempos contemporáneos. En este lugar sabemos que ningún crecimiento es posible si no hay un equipo, personas con objetivos en común”.

Respecto a los nuevos consultorios remarcó que “estamos dejando inaugurado esta nueva ala y las obras no se detienen, seguimos. Hemos crecido en los últimos años en servicios, profesionales, tenemos una terapia intensiva y un centro de diálisis, pasamos de ser un pequeño hospital a ser uno de nivel III en el que se referencian muchos centros de salud. Hoy quiero decir que esto no es mérito de Matías Sebely en solitario sino de un equipo tremendo y comprometido pero, por sobre todas las cosas, con la clara visión que la única forma de mantenernos en el tiempo es crecer, ser cada vez más grandes y mejores porque cualquier empresa o institución que se estanque, cualquier ciudad que no se modernice y esté a la altura de lo que el mundo pide, no podrá sobrevivir”.

“Este es un día para agradecer en nombre de los miles de pacientes que tendrán un lugar confortable para ser atendidos y profesionales con la infraestructura que necesitan, agradecer al señor gobernador y en usted, a sus ministros y funcionarios, gracias por acordarse siempre de Alem con obras, servicios y atención, sabemos que compartimos la visión de crecer” finalizó.

Detalle de la obra

Esta es la primera etapa, de cuatro, del proyecto general de refacción y puesta en valor del hospital de referencia ubicado en la calle Rivadavia 710 de Alem. La obra estuvo a cargo del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), tiene una superficie cubierta de 531 metros cuadrados, la nueva edificación comprende dos sectores.

En el de consultorios se ubican vacunatorio, hall de ingreso, una sala de espera y otra de peso y talla; 16 consultorios, de ellos 12 son generales y cuatro odontológicos, ambos con sus respectivos sanitarios privados y bloque de baños para el público.

La parte de vacunatorio cuenta con tres salas: de espera, de peso y talla, y la de vacunación; también un sanitario para personal.

La obra fue financiada por la provincia, a través de los fondos de Rentas Generales y supero los 90 millones de pesos.