Muerte de una joven en Corrientes: la madre apunta contra su ex y sospecha de un rito satánico

Alejandra Navarro tenía 23 años, y hace una semana fue hallada muerta en su domicilio del barrio La Olla. Claudia Antoniades, madre de la joven. “Tengo el presentimiento de que ellos -su ex y la madre de él- la mataron. Y me llegó un comentario de que fue en una especie de sacrificio”.

El hecho, ocurrido hace una semana, tiene muchos elementos confusos: desde el abandono del cuerpo de Alejandra por varias horas hasta la confección de dos certificados de defunción.

«Hay muchas dudas, mil preguntas que no tengo respuestas, lo sospechoso es cómo estuvo ella, el abandono de los policías y del fiscal, mi hija estuvo 12 horas en el piso sin atención de nadie», dijo Claudia Antoniades quien describió: «ella estaba en su domicilio donde vivía con su pareja hace 4 años, en los últimos meses no la veíamos mucho. Ella nunca me dijo que tenían problemas o que discutían, era más problemas económicos que tenían».

Y señaló: «desde que terminó la secundaria intentaba todos los años ingresar al Ejército, estaba preparando los papeles y el lunes debía presentarse en Mercedes»

Tarde fatal

La madre de Alejandra, contó: «me fui una tarde a buscarla a mi hija a su casa, para ir a la casa de una chica que le estaba ayudando con esos papeles para el Ejército, y él mismo tipo me dijo ‘que se vaya, está bien, si eso es lo que quiere ella».

Al mismo tiempo, Claudia contó: «él mismo me llama y me dice ‘señora su hija se ahorcó’ y empiezo a gritar desesperada, y me escucha mi hermano… le cuento, y él se va a la casa de mi hija. Detrás llegué yo, y vemos en la esquina al tipo, como si nada… sentado en la vereda».

Y agregó: «cuando me fui yo, él me dijo ‘señora allá está su hija’ pero estaba tranquilo, como si nada. Eso pasó a las 13:30 y los policías llegaron pasadas las 15, y la ambulancia mucho después».

«Ni él ni la suegra de mi hija jamás me dijeron nada, ni el pésame» destacó Claudia.

«Ellos la mataron»

«Yo sé que ellos le mataron, tengo el presentimiento que la mamá, la pareja y el amigo de la mamá el mataron», dijo Claudia.

En ese mismo sentido, la madre de Alejandra, indicó: «me llegó un comentario de que la mataron por hacer un rito, una especie de sacrificio».

Por su parte, Sonia González, abogada de la familia, sostuvo: «hoy nos vamos a constituir como querella, Alejandra y su familia va a tener nuestra representación»; y mencionó: «la familia de Alejandra nos acerca un material probatorio muy valioso de imágenes del lugar donde ocurrió el hecho»

«Vamos a pedir del peritaje y vamos a reclamar por el abandono de Alejandra, el accionar de la policía. Además hay un dato muy raro: hay dos certificados de defunción: uno del médico de la policía con una causa de muerte, y otro del Dr. Gálvez, y tiene otro motivo de muerte».

«Se hizo la autopsia, pero no sabemos los resultados» manifestó la abogada.

Asimismo, la letrada, sostuvo: «son pruebas que la familia consiguió, la Policía no tiene estos elementos que nosotros vamos a presentar, pensamos que la escena fue plantada, creemos que fue un femicidio, vamos a pedir la testimonial de todas las personas que estuvieron».

A su vez, la doctora González, afirmó: «vamos a ir a la Ufrac (Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos) a constituirnos como querellantes, porque la recolección de pruebas sirve para plantar esta duda en la muerte de Alejandra, para abrir la instancia de investigación, porque no se está investigando hoy por hoy, no sabemos si ella se hubiese salvado si alguien la socorría antes, ella estaba mojada cuando la mamá la encontró».

«Claudia no pudo despedir a su hija, no puedo hacer el duelo porque hay que reclamar que investiguen, hay un montón de situaciones poco claras y la fiscal no llegó al lugar del hecho, incluso vamos a pedir a la comisaría 21 que nos entregue el celular de Alejandra» resaltó.

Además, Claudia la madre de la joven, enfatizó: «hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con mi hija, los vecinos no la vieron salir en todo el día nos dijeron, el dormitorio estaba revuelto, como que algo pasó ahí, ella estaba toda embarrada y mojada».

Y finalizó: «hablé con algunas amigas y me dijeron que ella estaba bien, que no la notaron desanimada como para hacer algo así».

El caso

Alejandra, la joven que fue encontrada sin vida en una vivienda del barrio La Olla el pasado sábado. La pareja de la muchacha fue quien avisó del hecho.

El 25 de febrero a las 13:30, Claudia recibió un llamado telefónico. Fue la pareja de su hija, de nombre Franco R., quien le dijo: «Señora su hija se mató».

«Llegué a la casa y la encontré tirada sobre un charco de agua», contó a diario época entre lágrimas.

Después de ese día, se perdió la pareja y la madre (suegra). Nunca más aparecieron

Alejandra hacía cuatro años que estaba en pareja y tenía 23 años. No dejó cartas ni habló antes con ninguna amiga. El dormitorio estaba desordenado y un espejo roto. Había, según los familiares, signos de violencia. Sin embargo, el cuerpo estaba en el patio.

Con información de La Dos