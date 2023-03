Liga Profesional | Racing sufrió un duro golpe en Mendoza y perdió 2-0 ante Godoy Cruz

Godoy Cruz aprovechó un Racing apático y le ganó por 2-0 con goles de Tomás Conechny y Salomón Rodríguez, de tiro libre, por la sexta fecha de la Liga Profesional 2023 en el Estadio Malvinas Argentinas.

La calurosa tarde de Mendoza no comenzó bien para Racing. El mal estado del terreno de juego del Malvinas Argentinas y las altas temperaturas atentaron contra los hombres de Fernando Gago, que antes de llegar al primer minuto del partido observaron cómo Godoy Cruz celebraba el prematuro 1 a 0.

Una proyección de Roberto Fernández a las espaldas de Gabriel Rojas y un mal despeje de Leonardo Sigali, le permitieron a Tomás Conechny fusilar a Gabriel Arias para establecer la primera diferencia en el marcador. Una vez más, los de Pintita tuvieron que comenzar su compromiso con el resultado adverso.

Si a la falta de rendimiento y ausencia de circuito ofensivo, la lesión del Oso Sigali fue otra preocupación que se sumó al entrenador de la Academia. En su lugar debió ingresar Jonathan Galván, un central que habitualmente no genera muchas seguridades en la zaga albiceleste.

Los únicos recursos en el ataque de Racing se amparaban en la velocidad de Johan Carbonero y el entusiasmo de Jonathan Gómez. Dos herramientas que no le representaban serias dificultades a la última línea del Tomba. De todos modos, el colombiano se las ingenió para quedar mano a mano con el Ruso Rodríguez en dos ocasiones, pero en ambas resolvió mal.

Antes del descanso, Salomón Rodríguez expuso las limitaciones del ex defensor de Huracán que aún es recordado por el penal que falló ante River en el cierre de la temporada pasada y habilitó a Roberto Fernández, quien de primera definió con un violento remate que hizo lucir a Gabriel Arias. En el cierre de la primera etapa, los de Diego Flores se mostraban claramente superiores.

En el complemento Godoy Cruz amplió la diferencia con un preciso tiro libre ejecutado por Salomón Rodríguez. Si bien hubo un desvío que descolocó al arquero, lo preocupante en Racing no fue el resultado, sino su pobre producción. Y el desesperado intento de Gago con los ingresos de Paolo Guerrero y Gabriel Hauche en lugar de Jonathan Gómez y Facundo Mura fue una clara muestra de la pocas alternativas que maneja el ex entrenador de Aldosivi cuando su equipo no funciona.

En el cierre de la jornada, Godoy Cruz pudo convertir el triunfo en goleada, pero un remate de Tadeo Allende al palo y un despeje de Galván sobre la línea mantuvieron a la Academia con vida. Y fue el propio defensor el que alimentó las esperanzas albicelestes con un cabezazo que selló el 2 a 1. Sin embargo, los asistentes de VAR marcaron una presunta posición adelantada y Leandro Rey Hilfer anuló la conquista bonaerense. En tiempos de tanta sospecha, los jugadores de Racing se sintieron perjudicados por las decisiones de los árbitros.

Más allá de aquella jugada puntual, el elenco de Diego Flores fue claramente superior a su rival y volvió a la victoria después de tres derrotas consecutivas. Para la Academia, en tanto, será un llamado de atención si desea ser uno de los protagonistas de la Liga Profesional. Con seis fechas disputadas, La Gagoneta todavía no arrancó.

