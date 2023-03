Valentina es una niña que sufre una discapacidad que vio limitados sus derechos para acceder a la educación. José, su padre, brindo información sobre los trámites que conlleva para que un niño con alguna discapacidad pueda acceder a una educación. La norma de la escuela es que los niños con discapacidad tengan un maestro integrador para poder asistir a clase.

¿Podrías explicarnos un poco cuál es el rol de la maestra integradora y por qué es tan importante para Valentina?

José: Sí, claro. La maestra integradora es una profesional que se encarga de acompañar a mi hija Valentina durante las clases y asegurarse de que ella pueda acceder al contenido y participar en las actividades

Me imagino que la pérdida de la maestra integradora fue un golpe duro para tu familia. ¿Cómo han lidiado con la situación?

José: Sí, fue un golpe muy duro para nosotros. Nosotros habíamos contratado a la maestra integradora por un año completo, por lo que no esperábamos que renunciara tan pronto. Fue una situación muy difícil porque Valentina estaba muy feliz de ir a la escuela y de repente se encontró sin su maestra integradora. Tuvimos que luchar para conseguir otra maestra integradora lo más rápido posible para que Valentina no perdiera el año escolar.

¿Crees que hay suficiente apoyo del Estado para las personas con discapacidades en el ámbito educativo?

José: En teoría, hay leyes y reglamentos que protegen los derechos de las personas con discapacidades en el ámbito educativo, pero en la práctica, la realidad es muy diferente. Muchas veces las familias tienen que pelear y luchar para conseguir los recursos y el apoyo que necesitan para sus hijos con discapacidades.

¿Cómo es la situación de su hija Valentina en la escuela y cómo funciona la asistencia de un maestro integrador?

Jose: Claro, la norma de la escuela es que los niños con discapacidad tengan un maestro integrador, pero la ley de discapacidad no establece específicamente eso, especialmente si el niño tiene necesidades motrices o fisiológicas. En el caso de Valentina, ella puede ver, escuchar y moverse por sí sola, y participa en las actividades y la enseñanza en el aula. Sin embargo, nos dijeron que tenía que tener un maestro integrador para asistir a la escuela.

El año pasado, cuando la maestra integradora no pudo asistir por problemas de salud, Valentina no pudo ir a la escuela. Y la mayoría de los niños con maestros integradores no pueden ir a la escuela si la maestra no está presente. La mecánica es que la familia debe buscar y contratar a un maestro integrador a través de redes sociales o contactos con otros profesionales que asisten a Valentina. Después de contratar a la persona, se presenta toda la documentación y se aprueba su asistencia en la escuela.

Recientemente, la maestra integradora de Valentina renunció y no pudimos encontrar una sustituta a tiempo. Nos sentimos impotentes y tristes, pero gracias a la ayuda de los demás, pudimos encontrar una solución para que Valentina no perdiera días de clases.

Además, el tema del maestro integrador tiene un trasfondo financiero, ya que debemos pagar por los servicios y luego solicitar un reintegro a la obra social, lo que puede llevar tiempo y esfuerzo.

Pero a pesar de estos problemas, Valentina adora ir a la escuela y tiene un gran grupo de compañeros que la apoyan y cuidan.

¿Cree que esta es una situación que afecta a muchas familias con discapacidad en su área?

Entrevistado: Sí, creo que es una situación que se repite en muchas familias con niños con discapacidad en todo el país. Hay muchos frentes que cubrir, como la búsqueda de profesionales, la contratación y los trámites para obtener un reintegro financiero. Además, los profesionales que trabajan con niños con discapacidad a menudo son subestimados en su trabajo.