Estallaron los memes por la paliza del Liverpool al Manchester United: Garnacho fue uno de los apuntados

En la semana 26 de la Premier League se vivió un momento histórico. Es que el Liverpool le bajó los humos al Manchester United al humillarlo con una aplastante goleada de 7 a 0 en Anfield.

Darwin Núñez, Cody Gakpo y Mohamed Salah festejaron por duplicado, mientras que Roberto Firmino marcó el último tanto de una noche memorable en ala tierra de Los Beatles. Seis de los goles fueron anotados durante una verdadera exhibición a cargo del combinado liderado por Jürgen Klopp.

Además, fue la peor derrota del neerlandés Erik ten Hag como técnico de los Reds, una semana después de consagrarse campeón de la Copa de la Liga. Sin dudas, el conjunto que buscaba con darle pelea al Arsenal y al City en el certamen doméstico comprometió sus pretensiones de luchar por el título, y ahora deberá apuntar todos sus cañones a la Europa League y a la FA Cup.

El Liverpool, por su parte, sacó provecho de las derrotas del Newcastle y del Tottenham para recuperar terreno en la pugna por la clasificación a la próxima Champions League.

Más allá del resultado, en las redes sociales los usuarios apelaron al humor para describir el encuentro con los tradicionales memes. El recuerdo nostálgico de Cristiano Ronaldo, las decisiones que tomó Erik ten Hag durante el partido y la presencia de Alejandro Garnacho estuvieron en el centro de la escena.

Sin dudas, se trató de una goleada histórica que terminó con las opciones del Manchester United de ganar la Premier League y por lo tanto el cuarteto de títulos, que arroja una perspectiva diferente para el Liverpool en las doce jornadas que le quedan. Los de Klopp tienen la Champions League cerca, a tres puntos del Tottenham con un partido menos, mientras que el conjunto de Erik ten Hag quedó a catorce puntos de la cima que pertenece al Arsenal y le queda solo aferrarse a la tercera plaza. En Anfield, lo que más se va a escuchar es Here Comes the Sun, porque el espectáculo deportivo finalizó en baile.

Los memes

ten hag vs liverpool pic.twitter.com/K2tMM7ZB2z — Secondo blu👺 (@milanistasempr3) March 5, 2023

* El Liverpool le hace 7 al Manchester United * Mi yo de chiquito fanático del Manchester United: pic.twitter.com/4TAtePaFck — Micha (@ElMichalito) March 5, 2023

(Fuente: Infobae)