El hombre fue agradecido públicamente a través de una radio local, por la pasajera luego de devolver el dinero. Asimismo, recibió el reconocimiento del dueño de la empresa para la que trabaja y por parte de todos los obereños.

FM Santa María de las Misiones – Juan Domínguez

Juan Domínguez es el remisero de Oberá que devolvió más de 3 millones de pesos que perdió una pasajera, luego de un viaje que realizó a la terminal de ómnibus local. Hace 15 años que trabaja en el rubro y hace 3 años que pertenece a la empresa «Centro».

La historia comenzó luego de que Juan recogiera a una mujer junto a dos menores, las cuales debía llegar lo antes posible a la terminal. «La señora subió con una nena y una chica y pidieron para llevarlas a la terminal. La empresa queda bastante lejos de la terminal por lo que yo decidí cortar camino, porque no íbamos a llegar antes que salga el colectivo», comenzó diciendo.

Asimismo, el remisero contó que la pasajera durante el viaje le comentó para que estaba destinado el dinero: «Me dijo que era para una cirugía del corazón de la nena, eran $3.100.000 pesos».

«Cuando bajan descienden, me pagan, nos cruzamos con el colectivo y se van. Miro para atrás se cae el bolso, estaba abierto y había mucho dinero» contó Juan.

En su relato, agregó: «Hice algo que no debía hacer, giré en U en la avenida, lo junté y las alcancé antes de que suban al colectivo. La señora estaba llorando desesperada. Le dije que no llore, que acá estaba su dinero«, expresó.

La mujer, ya se había dado cuenta que le faltaba el dinero pero no regresó a buscarlo: «Me dijo señor estoy muy agradecida, y empezó a llorar mucho. Le dije acá esta el dinero no le voy a tocar nada. Temblaba y estaba blanca como un papel. No la conocía, era la primera vez».

Luego de lo sucedido, Juan fue reconocido: «Yo no le conté a nadie, cuando vuelvo de la terminal al centro me llaman de una radio de Oberá como para agradecerme. Después me llama el dueño de la empresa y me dice ‘te hiciste famoso que pasó?’. La mujer llamó para agradecerme por la radio«, añadió.

«Le conté a mi pareja, ella trabaja en mi casa, estaba escuchando la radio y estaba escuchando lo que estaban diciendo«. Asimismo, el remisero sostuvo que «No dudé en ningún momento» en devolver el dinero.

Por último, el hombre contó que sigue en contacto con la pasajera. «Le dije a la mujer que me llame, yo quiero saber como está la nena y como salió la cirugía«, indicó.