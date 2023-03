Una mujer de 60 años falleció en la localidad de Knoxville, Estados Unidos, después de negarse a salir del hospital y de ser detenida por las autoridades locales. Se trata de un caso que se ha hecho viral y que ha causado un gran revuelo e indignación por el arresto, y además porque la fallecida, Lisa Edwards, fue dada de alta porque no tenía seguro médico a pesar de no encontrarse bien.

El caso ha salido a la luz ahora, pero los hechos ocurrieron el pasado 4 de febrero. Alrededor de las siete de la tarde, Edwards acudió al Centro Médico Regional de Fort Sanders, donde pasó la noche. Allí le diagnosticaron estreñimiento –presentaba dolores abdominales– y le dieron el alta al día siguiente.

La mujer, que aseguraba tener también el tobillo roto, se negó a marcharse del centro médico. Sin embargo, al no tener seguro médico, desde el hospital llamaron a la policía para que la desalojaran.

Las cámaras lo graban todo: la policía se rio de la mujer, que falleció en el furgón

El caso se ha convertido en un auténtico escándalo por la dureza de las imágenes grabadas por las cámaras corporales de los agentes y por la cámara trasera del coche patrulla, que muestran la interacción entre la fallecida y las autoridades. Allí se ve perfectamente el trato que recibió, así como el momento en el que la encuentran inconsciente dentro del vehículo policial.

Tal vez te interese leer: Una mujer fue engañada a través de una estafa telefónica en Posadas: le sacaron 730.000 pesos y un préstamo personal

Las imágenes muestran cómo Edwards les explica que no puede caminar y asegura que los médicos no la han atendido. “Por favor, no me hagáis esto, no quiero ir a la cárcel”, les suplica. Pese a ello, los agentes la llevan hasta el furgón policial e insisten para que subiera al coche. “No puedo, me vas a romper”, dice la mujer, que se cae varias veces al intentar subir. Además, uno de los policías llega a llamarle en tono de burla “peso muerto”.

Pero aún hay más. Las imágenes grabadas por las cámaras captan también cómo Edwards les pide su inhalador y cómo los agentes le dicen que no lo tienen. Es más, uno de ellos busca en su bolso y le suelta: “¿Quieres un cigarrillo?”.

Las autoridades tratan entonces de meter a la mujer en el furgón, que termina cayendo al suelo. “Voy a morir, voy a tener un derrame cerebral”, dice en varias ocasiones. La policía hace caso omiso de las súplicas y terminan metiéndola en el vehículo policial, donde se termina desmayando, tal y como captaron las cámaras.

A pesar de que volvieron a ir al hospital para que fuera atendida de urgencia, Lisa Edwards falleció ese mismo día. De momento, se desconocen las causas exactas de la muerte, aunque un informe de la fiscalía del distrito apunta a un derrame cerebral.