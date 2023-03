Este domingo comienza el Mundial de Futsal femenino: 10 cosas que tenés que saber de la competencia que se jugará en Misiones

El Mundial de Fútbol de Salón femenino se disputará en Misiones del 5 al 11 de marzo, bajo la organización de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) y el Gobierno de Misiones. De esta manera, la provincia estará nuevamente en el centro del mundo deportivo, tras la gran experiencia vivida en 2019 con la misma competencia, en la rama masculina.

Selecciones: diez selecciones participarán del Mundial de Fútbol de Salón femenino: Brasil, Paraguay, Colombia, México, Bolivia, Argentina, Chile, USA, Francia y Australia.

Zonas: las selecciones fueron agrupadas en dos zonas. El Grupo A está conformado por Paraguay, México, Bolivia, Australia y Argentina. En tanto, el Grupo B está integrado por Brasil, Colombia, Francia, Chile y Estados Unidos. El 1º y 2º de cada grupo, clasificará a semifinales.

Sedes: las ciudades de Posadas, Oberá, Montecarlo, Puerto Rico y Wanda, serán anfitrionas de los partidos.

Estadios: Polideportivo Municipal y Mundialista (Montecarlo), polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann (Posadas), Estadio Ian Barney II (Oberá), Centro Deportivo Municipal (Puerto Rico) y el polideportivo municipal “Fitti” Kruse (Wanda) serán los estadios donde se jugarán los encuentros.

Tal vez te interese leer: Mundial de futsal femenino | La misionera Marlene Ovelar fue convocada para formar parte de la Selección Argentina que debuta este domingo

Ceremonia inaugural: está prevista a las 19.30 del domingo 5 de marzo, en el Polideportivo Mundialista, en Montecarlo. Con la puesta en escena del reconocido coreógrafo Luis Marinoni, el show será protagonizado por el Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento y elencos invitados, entre ellos el ballet folklórico de la Escuela Superior de Danzas de la provincia, dirigido por Carmen Del Piano, y el ballet Lazos de mi Tierra Gaucha, de Montecarlo, bajo dirección de Yanina Leschnik. Será un show impactante, en el que se mostrará al mundo la pasión y talento de artistas en una producción netamente misionera.

Argentina: el plantel nacional está integrado por Renee Daniela Martínez, Ana Florencia López, Bárbara Luisina Ruiz, Camila Usandivaras, Florencia Aliana Arce, Ariana Solange Díaz, Luna Tucci, Melina Gutiérrez, Tatiana Colinischenko, Verónica Cabrera, Yanina Barboza y María Eugenia Cardozo Vispo.

Cuerpo técnico: el equipo de personas que guía a la Selección Argentina está encabezada por el director técnico Jonás Jaime, acompañado por Víctor Hugo Provoste, ayudante; Luzbella Samudio, ayudante; Marcelo Deneka, preparador físico; Franco Marchi, entrenador de arqueras; Ana Luz Pena, kinesióloga; y Oscar Alfredo Cuba, manager.

Partidos de Argentina: durante la fase clasificatoria, los partidos que disputará la Selección Argentina serán cuatro. El debut será el domingo 5, a las 22 en Montecarlo, ante México. El segundo está programado el lunes 6, a las 21.30 en Puerto Rico, vs. Paraguay. La tercera presentación albiceleste será el martes 7, a las 21.30 en Posadas; vs. Bolivia. Luego, jugará el miércoles 8 a las 21.30 en Wanda, vs. Australia.

Entradas: según informaron los organizadores, los tickets para las jornadas tendrán un valor de 500 pesos. Las mujeres y los menores, hasta 12 años inclusive, ingresarán gratis. La venta se realizará en los estadios de cada sede.

Mascota: Arami se llama la mascota oficial del Mundial de Fútbol de Salón femenino. Inspirada en un yaguareté hembra, estará presente en todos los estadios durante la competencia.