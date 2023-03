Echaron a la fuerza a esta mujer de un hospital de EEUU por no tener seguro médico y luego murió

Una mujer de 60 años ha fallecido en la localidad de Knoxville, en los Estados Unidos, después de negarse a salir del hospital (Centro Médico Regional de Fort Sanders) y de ser detenida por las autoridades locales. Se trata de un caso que se ha hecho viral y que ha causado un gran revuelo e indignación, ya que no sólo se han difundido las imágenes del arresto, sino que la fallecida, Lisa Edwards, fue dada de alta porque no tenía seguro médico a pesar de no encontrarse bien.

vídeo gentileza twitter, La Batalla Cultural,

@batallakultural)