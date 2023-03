Posadeña hace pastelería para diabéticos y lo muestra en sus redes sociales

Se trata de Ailen Pereyra, una posadeña que decidió emprender a través de sus redes sociales y así mostrar su pastelería para personas con diabetes. Además, busca mostrar su vida desde que fue diagnosticada con diabetes y la forma en la que se puede disfrutar algunos postres.

La historia de Ailen comienza cuando fue diagnosticada con diabetes tipo 1 y empezó a sortear las nuevas barreras que tenía. “Esto inició hace dos años, cuando a mí me diagnosticaron diabetes. Al principio fue una página para sentir acompañamiento de otras personas y que me cuenten sus experiencias”, contó la joven emprendedora.

Además, muchos de los alimentos que se consumen habitualmente poseen azúcar, es por esto que la pastelera amateur, debió formarse para conocer qué consumir y qué no. “Al principio no sabía nada de diabetes, no conocía los alimentos que podía comer, dónde conseguirlos. Así es como empecé cursos de cocina, que aún sigo haciendo, y me animé a venderlos para llegar a otras personas para que puedan darse un gustito saludable; comer las cosas que les gusta y no pueden conseguir”, cerró Pereyra.

¿Cuál es la diferencia entre los productos habituales?

El azúcar es un pilar fuerte en la pastelería y forma parte de los postres más llamativos. Es por esto que las complicaciones yacen en quitar ese ingrediente y hacer un producto saludable.

Básicamente son todas a base de harina integral, que tiene muchas fibras y no sube tanto el azúcar rápido, sino que te mantiene estable durante el día. Además, todo está hecho con edulcorantes naturales, como el xilitol, eritritol”, explicó Ailen.

Por otro lado, este tipo de ingredientes para cocinar no son tan habituales y se ven en las góndolas. Es por esto que también es dificultoso la adquirir los productos para cocinar. “La verdad que no está fácil el acceso, acá hay muy pocas dietéticas donde se puede conseguir todo. Muchas cosas compro por internet, a Buenos Aires, entonces me pido y me mandan acá”, añadió la pastelera.

Además, estos productos suelen tener un costo mayor a los de uso cotidiano, es por esto que también se ve afectado el precio de venta. “Son un poco más caros porque todo lo que es harina integral, chocolate sin azúcar tienen un costo más elevado de precio”, dijo Pereyra.

Ailen brinda información acerca de estos productos y vende a través de su redes sociales. Pueden comunicarse con ella o mirar sus recetas en su página de Instagram «@dulce.diabetika»o su número de Whatsapp 3764-323142.

