Leandro N. Amen | Su hijo es adicto a las drogas y pide ayuda: “Hoy me dio un sopapo y me tuve que ir de casa”

En Leandro N. Alem, una madre debió salir corriendo de su vivienda porque su hijo le golpea constantemente. De acuerdo a lo que reveló la mujer, èl sufre de adicciones y solicita que la Justicia les brinde contención

La angustiante historia ocurre en Alem, donde la madre solicita asistencia por parte de la Justicia para poder tratar su adicción a las drogas y el alcohol. Según su relato, constantemente recibe violencia física y psicológica por parte de su hijo.

El problema con las drogas, según la denunciante, comenzó hace ya diez años. Desde ese momento, lucha día a día para que él pueda abandonar las adicciones pero no puede. A su vez, lucha contra la violencia que le toca vivir de cerca.

“Él hoy me pegó, me dio un sopapo. Siempre me amenaza que me va sacar la cabeza, me obliga a mirar videos de asesinatos en Estados Unidos”, relató Monica Quiroga en diálogo con Alem News.

Además, la preocupación de la madre también gira en torno a que conviven diariamente con menores de edad. “El rompe los muebles, tira las cosas, es mal educado”, dijo. Y agregó que “a veces se toma una tableta de pastillas por día y después toma alcohol arriba. También me manoteó la cartera”, detalló Monica.

Tras golpearla se atrincheró en la vivienda y no dejó ingresar a su madre. “El no quiere hacer el tratamiento, delira y empieza a amenazar todo el tiempo”, se lamentó.

Entre lágrimas, la mujer admitió que ama a su hijo pero reconoce que necesita ayuda para poder combatir su adicción a las drogas. “No quiero desarme, quiero que haga un tratamiento obligatorio”, manifestó.