Oberá vibró con el Festival de las Culturas del Norte Grande

El evento comenzó este viernes y continuará hasta el próximo domingo. Artistas y hacedores culturales de diez provincias que conforman el Norte Grande se dieron cita en el Parque de las Naciones de Oberá. Este encuentro con características multidisciplinarias tiene como principal objetivo mostrar al país la diversidad cultural de la región.

Danzas, artes circenses, teatro, expresiones de pueblos originarios y música brillarán en diferentes espacios preparados en el emblemático Parque. La TV pública transmitirá en directo y también habrá charlas, talleres, artesanías y gastronomía.

Desde la organización destacan una grilla inclusiva y federal con cerca de 90 números artísticos que cuenta con un 40% de participación femenina, en tres escenarios y durante tres días. Además habrá peñas en las casas típicas del parque.

En la oportunidad el gobernador, Oscar Herrera Ahuad agradeció a las autoridades locales como el intendente Pablo Hassan y su equipo por el recibimiento e hizo lo propio con el Ministro de Cultura tanto de Nacion como de provincia y los diez representantes de las demás provincias invitadas. Señaló que Obera es la cuna de la cultura, y su genética es muy particular dado que allí convergen diferentes culturas del mundo.

El mandatario destacó también el esfuerzo que realizaron representantes de la cultura del cine porque hoy se inauguró en la Capital del Monte, la primera sala de cine de Argentina donde una persona sorda o con problemas auditivos podrá disfrutar de una película, haciendo referencia a la primera sala de cine integradora. ‘Una sala así, con estas características, no tiene antecedentes en todo el país, haberla inaugurado me emociona de manera particular asi que estoy feliz y agradecido» finalizo.

Por otra parte, el Ministro de Cultura de la provincia Joselo Schuap hizo referencia al trabajo realizado desde su cartera, hablando de recursos destinados al fomento y al registro de cada trabajador. «Muchas veces a nosotros nos piden que dejemos la grieta y eso esta demostrado hoy, dado que diez provincias y sus diez ministros o secretarios se juntan bajo este gran paraguas protector que es la cultura » señaló.

Galería de fotos

Programa

Viernes 3 / Escenario Aire Libre

Inicio: 18 hs

Chaque el Circo

Viernes 3 / Escenario Principal

Inicio : 19 hs

Orquesta Folklórica de la Provincia

Ballet CCA – “Difundiendo lo Nuestro”.

Músicos Montecarlenses

Ballet Colectividad rusa

Ballet colectividad ucraniana “Barvinok

Evanna Sanz

Tomasito

Hae Kuera-Ñande Kuera

Obra “Por siempre Villa Blosset” Delegación Capital

Peteco Carabajal -Santiago del Estero-

Federico Mercado -malambo-

Los Nuñez y Paola Leguizamón

Camila Acosta y Darío Mondo -chamamé-

Chamamé Kuñá -Corrientes-

Compañía Pasional -tango-

Copleros –Jujuy-

Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento

Tiempo de mujeres

Chamameceras

Loreley Benítez Kitegroski y el Quinteto Tangazo

Chingoli y Mario Bofill

Sábado 04 / Escenario Aire Libre

Inicio: 19 hs.

De Misiones al Mercosur: música y danza

Ballet Folk. Fusión Tradicionales Martin Fierro – Patria Mia

Presentación de ATDAM

Ballet Corazones Argentinos

Ballet ESDA

Ballet Ucraniano Tryzub

Academia Sumampa

Delegación -Salta-

Vale el Trago -Chaco-

Carolina Vidarte y el Trío Porá -Chaco-

Ensamble Milán y Darío Cardozo-Cacho Bernal-Richard Cantero-Frodo Peralta

Rodrigo Vera Trío – Formosa

Los Papachos -Tucumán

La Bruja Salguero -La Rioja-

Fabián Meza y Julieta Hermida

Sábado 04 / Escenario Alternativo

Inicio: 17 hs.

Oberá Blow Dance -danzas urbanas-

Sakados del Tacho -títeres-

Instituto Superior de Danzas M.A.

Luz Marisa y Marcelo Melgarejo -folklore-

RecicloCirco -clown-

Grupo “Movere” -contemporánea-

Teatro Para Duendes -clown-

Domingo 05 / Escenario Principal

Inicio: 17.30 hs.

Academia Bailá -caribeño

Sabor Latino Posadas -caribeño-

Gustavo Escobar -malambo-

A.G.M – Johnny y Silvia

Kossa Nostra -títeres-

Chaque el Circo

Ballet Alma Gaucha -Oberá-

Murga de la Estación -teatro comunitario-

Ballet Folklórico Municipal – Posadas

Takuareté -circo-

Ballet Inti Suyana – Eldorado

Murga del Tomate -teatro comunitario-

Coro Qom Chelaalpi -Chaco-

Pilar Paredes

Litoral Joaju

“La Patria al Hombro” Ballet Municipal de Wanda

Murga La Curamales

Los C-goVias -Chaco-

Feli Colina

C.N. Malambo Femenino – Sede Misiones

Murga del Monte -teatro comunitario-

Gastón Nakazato

Ceci Simonetti

Araucaria

Japo Fleitas & The Chic Band

Domingo 05 / Escenario Alternativo

Inicio: 17 hs.

Misión Z -teatro-

Parque Aire Libre

Murga Golpe de Aire

Paranaguá

Espiral

Peñas

Viernes 3 • Casa rusa

Negrito Arias – Ñamandú

Sábado 4 • Casa ucraniana

Ezequiel Garrido

La Sabia

Sábado 4 • Casa Francesa

Músicos invitados

Domingo 5 • Casa Paraguaya

Chapu Domínguez + Mono Trio + Carla Weber

Chino Fronciani