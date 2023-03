Torneo Provincial de Futbol 2023 | “Creo que vamos a tener un excelente año”, afirmó Juan Carlos Rossberg, presidente de la FEMIFU

El titular de la Federación Misionera de Fútbol dialogó con Misiones Online en la previa del comienzo de la campaña 2023. Además, analizó aspectos concernientes a la seguridad y explicó el formato que tendrá el torneo.

A pesar de que todavía resta definir al último equipo de la Zona A, el Torneo Provincial de Futbol 2023 comienza a sentirse cada vez más cerca. En este sentido, Misiones Online dialogó con Juan Carlos Rossberg, presidente de la FEMIFU, quien analizó el arranque del certamen.

“Está todo prácticamente listo. Una vez que tengamos al último clasificado, los clubes ya van a poder empezar a cargar sus listas de buena fe a través del sistema Comet, que es el sistema que implementó FIFA para todas las asociaciones nacionales y a su vez las ligas y clubes”, comentó.

“Este año jugamos con una modalidad que va a ser fin de semana de por medio, porque al mismo tiempo que nosotros iniciamos el torneo, van a haber ligas que ya estén iniciando también sus torneos y no queremos entorpecer el desarrollo de estos”, reveló el presidente de la FEMIFU.

Por otro lado, Rossberg se refirió a la ausencia de Guaraní Antonio Franco, último campeón del Provincial y sentenció: “es una decisión que tomó el Club Guaraní de no participar”.

“Indudablemente que quisiéramos que estén todos los clubes. Guaraní es un club que se asocia automáticamente a Misiones, es la realidad. Es la decisión de ellos de no participar, pero creo que de todas maneras el interés por el provincial quedó absolutamente demostrado con los con la totalidad de los clubes que van a participar”, indicó.

En cuanto a la seguridad, un punto sensible en la pasada campaña, el presidente de la FEMIFU reconoció que no pudieron cumplir con los puntos estipulados a mejorar.

“Sigue estando vigente la necesidad de que haya un médico, por lo menos un enfermero profesional que sepa actuar ante cualquier eventualidad”, explicó.

“Una exigencia que lamentablemente no pudimos cumplir este año, era que cada club haga el curso de RCP. Por distintas cuestiones no se pudo hacer, pero eso ya lo vamos a hacer en el transcurso del año”.

En cuanto a la posibilidad de contar con una ambulancia en cada encuentro, algo que fue tema de discusión, Rossberg volvió a manifestar la imposibilidad de contar con una en cada encuentro, puesto que existen localidad con solo una unidad y generaría un problema.

“Esa es la realidad que tenemos. Lamentablemente no queda otra, porque si no directamente no podríamos realizar ninguna actividad, no solamente nosotros sino todos los deportes”, afirmó.

Por último, dejó sus expectativas para la campaña 2023: “creo que vamos a tener un excelente provincial. Este año los seis primeros van a tener ya la plaza asegurada para el año siguiente. Además, 1 millón de pesos se va a destinar para los equipos que terminen en las cuatro primeras posiciones”, completó.

El Torneo Provincial 2023 dará inicio el próximo 19 de marzo.