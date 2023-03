Gonzalo Valdivia, el joven futbolista misionero que sueña con el debut y es seguido de cerca por Martín Palermo en Platense

Con pasado en Guaraní, Mitre y luego Banfield, el posadeño se entrena con la primera del Calamar y a las ordenes de Martín Palermo su DT. La joven promesa espera por su debut. "Espero se de pronto".

Gonzalo Valdivia tiene 21 años y el joven futbolista misionero que es seguido de cerca por Martín Palermo en Platense. Hace algunos meses se sumo al club de Vicente López y luego de un puñado de partidos en la reserva del club, hoy forma parte del plantel de primera aunque aún no ha debutado oficialmente.

Nacido en Posadas, tuvo inferiores en Guaraní Antonio Franco, debutó en la primera de Mitre y luego saltó al plano del fútbol nacional sumándose a Banfield para luego firmar contrato con Platense.

«La verdad que desde que llegó Martín para dirigirnos, me inspira mucha ganas a crecer a pelearla ahí arriba con lo más grandes. Estamos cerca» expresó Gonzalo.

El jugador contó las sensaciones de compartir el día a día con el «Titán», remarcando la experiencia y la trayectoria, siempre tratando de aprender de él: «Siempre preguntándole en qué se puede mejorar y seguir creciendo para poder cada día potenciarme», agregó.

Hace algunos días, Valdivia integró el 11 inicial que enfrentó a Boca en reserva, la cual fue la única victoria del equipo en la división hasta el momento: «A veces cuando no tenemos mucha continuidad, quiere que bajemos a jugar estos partidos que son muy lindos y que se juega muy bien. Se aprovechó y fue muy lindo», contó.

Ese mismo fin de semana, Gonzalo acompañó al plantel de primera al partido frente a Boca que se jugó en la Bombonera y ante la pregunta afloró la preferencia del posadeño por el equipo de la banda: «La verdad que estaba hablando con mi tío y le digo ‘me agarró piel de gallina’ y él me dice no, ‘piel de pollo’ ja».

Sin embargo, agregó: «La verdad que sería una locura jugar ahí o estar ahí, porque es cuando ahí se ve de que está hecho cada uno, porque ahí cuando tenes que estar preparado para cuando te toque».

Tal vez te interese leer: Boca Juniors superó una marca histórica de River Plate y se afianzó como el más ganador del país: así quedó la tabla de títulos

Sobre la posibilidad del debut expresó: «La verdad que me siento bien, siempre hablo con los más grandes cuando cuando a veces me equivoco o tengo bajones normales. La verdad que mis propios compañeros me dicen que estoy bien, pero bueno, a veces el fútbol es más suerte que otra cosa, pero yo sé que si hago las cosas bien, las buena van a llegar, así que a seguir intentando y potenciarlo cada día para cuando llegue el momento».

«Creo que todo futbolista, ya sea misionero o no, tiene su sueño de debutar en Primera. Entonces no es una meta, que tengo un sueño y ya hasta no lograrlo no voy a parar de esforzarme todos los días», sostuvo Valdivia.

El próximo encuentro de Platense será este fin de semana frente a Central Córdoba, el día sábado desde las 17 horas con transmisión de ESPN Premium, en Vicente López. Solo queda esperar porque el joven posadeño integre la lista de los convocados para volver a ver a un futbolista misionero en la Primera División del fútbol argentino.