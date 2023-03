Gimnasio inclusivo en Garupá: expandieron sus actividades y brindan clases adaptadas para personas con discapacidad en el barrio Fátima

El gimnasio ubicado en el Barrio La Ripiera de Garupá expandió sus actividades y además de las tradicionales sumó adaptaciones para personas con discapacidad. La idea principal, es tener un punto para trabajar estas

Iván Vilte y Griselda Ayala atienden y brindan sus servicios en el primer gimnasio inclusivo en Garupá. El mismo funciona en el barrio Fátima actualmente con actividades y ejercitaciones para todos y todas.

Iván es profesional de la salud mental hace más de 10 años, pero además ejerce como Acompañante Terapéutico y tiene formación en el abordaje en actividades físicas en los niveles de disminución visual, ceguera, parálisis cerebral y síndrome de down. Con sus conocimientos, junto a los de Griselda, decidieron abrir esta nueva faceta dentro de su gimnasio. «La idea fue comenzar además de los espacios funcionales que se conocen, tener clases adaptadas para trabajar con personas con discapacidad».

Asimismo, precisó sobre la actividad: «Cuando hablamos de discapacidad no estamos hablando solamente de discapacidades físicas, estamos hablando de discapacidades generales. Por ahí muchas veces no se observa la discapacidad y por ahí también hay muchas personas que tienen una patología y que no se sienten muy cómodos entrenando es un espacio general en la actividad física».

El gimnasio busca ser un espacio de contención donde las personas se sientan cómodas y además puedan entrenar bien. «Partimos de que la actividad física es salud».

«Nosotros también lo pensamos como un modo de poder llegar a la comunidad y que también tengan la posibilidad de venir y entrenarse de una manera tranquila y sin ese ruido o sin esa repercusión que tiene un gimnasio tradicional en donde podría haber tantas personas, tanta música fuerte, lo termina alterando a la persona y que vaya 15 o diez minutos y no quiera volver, o se sobrecargue por la misma presión que genera el espacio», señaló Vilte.

¿Cómo pueden comenzar a ejercitarse?: «Se solicita saber si tiene alguna afección o alguna imposibilidad, y en base a eso se arma una planificación para la persona. Todas las clases son adaptadas, si son planificadas para la persona y para ahí no tiene alguna imposibilidad, nos adaptamos la clase para que pueda ejercitarse».

El gimnasio Vida Fit funciona sobre Av. Guacurarí entre calles Salta y Neuquén, por el momento las actividades para personas con discapacidad serán los días martes y jueves de 9 a 10am.