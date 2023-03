Apagón masivo en Argentina: más de 52 mil usuarios siguen sin luz y el servicio aún no se restituyó en varios puntos del AMBA

La línea de alta tensión que provocó el apagón funciona normalmente desde ayer, pero persisten desperfectos en las empresas distribuidoras tras el incidente, por lo que más de 50 mil usuarios continúan sin el servicio.

El corte masivo de electricidad sufrido ayer en todo el país todavía impacta en la rutina de miles de personas. Es que, si bien el servicio de la línea de alta tensión del sistema interconectado ya se reestableció y funciona normalmente desde las 19.50 del miércoles, aún más de 52 mil hogares permanecían sin luz a raíz de fallas en las líneas de media y baja tensión que proveen las empresas distribuidoras.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), unos 45 mil usuarios continuaban esta mañana sin suministro eléctrico en distintos partidos del conurbano bonaerense y algunos barrios porteños.

Según la página web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 9:10 hs, un total de 40.024 usuarios de Edesur permanecían sin suministro, mientras que en el área de concesión de Edenor se registraban 5.897 usuarios con cortes de luz.

En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, las consecuencias del apagon persistían en el mismo horario, pero con un impacto menor de 6 mil usuarios afectados.

En la distribuidora Edelap, unos 2833 consumidores registraban inconvenientes en los partidos de La Plata, Ensenada y Madgalena. La compañía Eden, por su lado, consignaba 4.874 usuarios sin suministro en jurisdicciones como Baradero, Campana, General Villegas, Daireaux y Santa Coloma.

Siempre según los datos del Organismo de Control de Energía de la Provincia (Oceba), EDES publicó unos 186 cortes de luz en el partido de Bahía Blanca, mientras que EDEA detectó 167 usuarios alcanzados con cese del suministro en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón.

Santiago Yanotti, subsecretario de Energía de la Nación, indicó a radio La Red que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se había recuperado a las tres horas, tras el apagón masivo. Sin embargo, reconoció que hay problemas en “las instalaciones de baja tensión” que proveen las empresas distribuidoras, por lo “hay barrios y lugares sin servicio”.

Por lo tanto, Yanotti sugirió a los usuarios realizar “los reclamos a las distribuidoras” porque, probablemente, para esos desperfectos se requiere “hacer una reparación manual” independiente a lo sucedido en las líneas de alta tensión. que no es lo que pasó ayer en alta tensión. “Hoy vamos a tener personas sin servicio. Lo importante es que la gente llame a la distribuidora para hacer el reclamo”, recomendó.

Desde ayer, el servicio eléctrico ya se había normalizado en la mayoría de las provincias. En general, cada distrito pudo reestablecer el suministro a las pocas horas de iniciado el incidente eléctrico, entre ellas, Córdoba, una de las principales jurisdicciones afectadas en cantidad de usuarios.

“El comité provincial de Protección Civil informa que el sistema de energía eléctrica está restablecido en toda la provincia”, informó el gobierno cordobés, minutos antes de las 21 horas del miércoles.

Ayer, la empresa Transener declaró a las 19:50 el “fin del riesgo” por el corte masivo de electricidad que se originó como consecuencia de un incendio de campo que desde las 15:59 “perturbó una línea de alta tensión de 500 kw que une Campana con General Rodríguez”. En las últimas horas, las autoridades buscaban identificar a los responsables del incidente. Creen que se trató de un sabotaje.

Entre los efectos del apagón, uno de los generadores que salió del sistema interconectado como medida de seguridad fue Atucha I, la usina nuclear ubicada a pocos kilómetros del incendio. Típicamente ante un incidente de esta naturaleza, las centrales tienen esquemas de salvaguarda que los desconectan al verse obstruida la circulación en el tendido nacional.

Según explicó el subsecretario Santiago Yanotti, a Atucha le tomará un tiempo volver al 100% de su capacidad operativa.

“Funcionó muy bien Atucha pero no vuelve a inyectar hasta dentro de 48 horas. No se apaga de golpe, sino de a poco con sistemas de backup, se prende de a poco y después que ingresa (al sistema interconectado) la potencia que inyecta requiere un par de días hasta que llega al 100%, pero lo importante es que no hubo ningún tipo de fallas”, mencionó en un comentario a Infobae.

Otro tema es la cuestión de las causas del incendio. A través de una carta dirigida al Juez Federal de Primera Instancia de Campana, Adrián González Charvay, el ministro de Economía, Sergio Massa, solicitó que se tomen las medidas necesarias a fin de “investigar, perseguir y en su caso detener a los responsables de los gravísimos hechos ocurridos durante el día de la fecha (1 de marzo de 2023) y que podrían encuadrar en el delito de incendios y estragos (Art. 186 del Código Penal)”.

“Como es de público conocimiento, en las últimas horas se registraron dos grandes incendios sobre islas del delta del Río Paraná. Los mismos tienen lugar en la zona del sur de delta, más precisamente en la localidad de Campana, Buenos Aires”, continúa el comunicado formal del Gobierno. “En ese sentido, atendiendo a la certeza que me invade sobre la intencionalidad de los acontecimientos, solicito a V.S. prosigan las actuaciones de rigor”, cerró el ministro.

Fuentes del Palacio de Hacienda consideran que hay elementos para creer que pudo haber sido un sabotaje, aunque aclaran que deberá determinarlo la investigación judicial. Según imágenes que analizaron en los despachos pasada la noche, la sospecha surge en que el foco del incendio estuvo muy cerca de uno de los cableados, en los pastos que están pegados al tendido.

Un elemento que dilucidará si hubo premeditación o no será si los peritajes encuentran que el fuego fue, por ejemplo, iniciado con gasoil, algo que, sostienen en el ministerio, configuraría un indicio claro de intencionalidad.

