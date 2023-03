Misiones | Advierten sobre la fuga de trabajadores rurales a Brasil por la incompatibilidad del trabajo en blanco y los planes sociales

Sergio Delapierre, productor agropecuario y referente de Productores Autoconvocados del Norte Misionero, advirtió sobre esta problemática que afecta directamente al sector productivo causando la falta de mano de obra para el trabajo rural. “Hace más de un año viene sucediendo esto, los trabajadores deciden emigrar por dos meses para trabajar y cobrar en reales”, precisó.

La falta de compatibilidad entre planes sociales y el trabajo en blanco es una de las razones por la que tantos trabajadores rurales prefieren salir a buscar empleo en países limítrofes a la Argentina. Esta situación afecta directamente al sector productivo debido a que causa la falta de mano de obra en el campo, situación que hace años vienen advirtiendo desde el sector.

En diálogo con Misiones Online, Delapierre reveló que días atrás estuvo en la frontera con Brasil y fue ahí cuando observó en primera persona esta fuga de trabadores. “Uno de los principales trabajos que se ofrece en el país vecino es la cosecha de uvas”, contó.

“Nosotros queremos que la gente trabaje del lado argentino y que tenga algún tipo de compatibilidad con los planes sociales”, aseguró. “No nos interesa que trabajen en negro, queremos que se registren y que no pierda la posibilidad de cobrar planes”, agregó Delapierre.

Además, hizo referencia al pedido sobre que sean compatibles los beneficios de asistencia social y el trabajo registrado, situación que hace años vienen planteando a Nación. “Se tiene que dictar una normativa que permita la compatibilidad de los planes con los trabajos en blanco”, señaló y confirmó que Nación desde ANSES dio respuestas para solucionar esta problemática, pero que aún no termina de estar del todo oficializado.

“La gente nos cuenta otra realidad, cuentan que dejan de percibir beneficios sociales” si son dados de alta como empleados “en blanco”, indicó Delapierre.

Al respecto señaló que en los próximos días tendrá una reunión con autoridades de ANSES para confirmar si efectivamente esto sigue ocurriendo.

Falta de mano de obra en Misiones

Días atrás y ante la viralización de un audio donde productores se negaron a ser blanqueados en sus respectivos trabajos por temor a perder sus planes sociales, Delapierre manifestó, “En primer lugar lo que proponemos los productores para que esto no continúe, porque es una situación que se repite en toda la Argentina, el Gobierno debe contemplar que los planes sociales sean compatibles con los trabajos en blanco, que se reglamente, porque si una persona toma un empleado, lo asegura, que la misma no pierda el total de los planes, que no les dejen sin ellos porque no vamos a conseguir gente para trabajar”.

También señaló que “si nosotros queremos que la Argentina progrese, y que la gente vuelva a valorar el esfuerzo para conseguir el sustento, tenemos que modificar esa cuestión, porque hay muchos lugares que están trabajando en negro”.

Los sectores más complicados

Por otro lado, mencionó sobre los sectores que están más complicados por la falta de mano de obra en las cosechas. “Si vamos por volumen de cosecha, la yerba es una de las más perjudicadas porque se obligan a trabajar con gente en negro, en el caso de la mandioca también, y el sector cítrico”.

A raíz de esto, se comenzó a tecnificar las prácticas en las producciones, avanzar con cosechadoras automáticas, lo que aseguró que “hay mucha experiencia de gente que está trabajando con máquinas, hay fábricas que ese dedican a ensamblar piezas para estos aparatos, y grandes empresas que se dedican a esta práctica”.

