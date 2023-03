En la vuelta a clases, un perro se sumó a la entonación del Himno Nacional, como si fuera un estudiante más, se ubicó primero en la fila, y acostado allí, siguió el ritmo con un particular aullido. Aunque no se sabe si el can es de algún estudiante, llamó la atención de los presentes.

La particular situación del perro «cantando» el himno nacional, se dio esta mañana de miércoles en el acto de inauguración del ciclo lectivo 2023, de la escuela Santa María de la Misiones ubicada en Villa Cabello. En el video se observa como el animal ubicado en primera fila, aúlla al ritmo de la canción.

Varios presentes, que acompañaron a los niños en este nuevo regreso a la escuela, aprovecharon la ocasión para captar en imágenes la particular situación. Este 1 de marzo, la provincia se vio convulsionada entre familias y estudiantes que comenzaban el ciclo lectivo 2023.