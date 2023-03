Israel detuvo a los sospechosos del violento ataque en Cisjordania en donde un grupo de colonos atentó contra una aldea palestina

(Reuters) - La policía de Israel ha detenido a seis sospechosos por el estallido de violencia por parte de grupos de colonos en el territorio ocupado de Cisjordania a principios de esta semana, que un general israelí calificó de "pogromo" y que siguió a un mortífero ataque palestino con armas de fuego.

El domingo, un pistolero palestino mató a dos hermanos israelíes mientras conducían por Cisjordania, territorio bajo ocupación de Israel, lo que provocó ataques de colonos israelíes contra casas y coches en los que murió un palestino, según las autoridades.

La policía israelí dijo el miércoles que espera realizar más detenciones durante su investigación en curso sobre la violencia de los colonos en Huwara y sus alrededores, un pueblo palestino donde los dos hermanos israelíes de un asentamiento cercano fueron asesinados a tiros.

El general de división Yehuda Fuchs, al mando del ejército israelí en la zona, declaró que, aunque sus fuerzas se habían preparado para el intento de represalia de los colonos, se vieron sorprendidos por la intensidad de la violencia, que, según dijo, fue perpetrada por decenas de personas.

“El incidente de Huwara fue un pogromo perpetrado por forajidos”, declaró a N12 News a última hora del martes.

Un “pogromo” es un ataque de un grupo de personas, a menudo aprobado por las autoridades, contra una minoría religiosa, racial o nacional. El término suele aplicarse a los ataques contra judíos en el Imperio Ruso a finales del siglo XIX y principios del XX.

Los comentarios de Fuchs se produjeron en un momento de aumento de las tensiones en el seno del Gobierno nacionalista-religioso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que incluye a colonos de línea dura que exigen medidas severas contra los ataques palestinos.

Uno de ellos, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, ha pedido a la gente que “no se tome la justicia por su mano”, mientras que su partido, Poder Judío, ha acusado a Netanyahu de ser débil frente al terrorismo.

“Esto no es ‘tomarse la justicia por su mano’, porque las personas que actúan conforme a la ley no siembran el terror entre la población (civil)”, dijo Fuchs. “Los castigos colectivos no ayudan a combatir el terrorismo, al contrario, podrían incluso causarlo”.

A pocas semanas del mes sagrado musulmán del Ramadán y de la Pascua Judía, mediadores extranjeros han tratado de rebajar unas tensiones que se dispararon tras una serie de mortíferos atentados callejeros palestinos y letales incursiones militares israelíes.

“Estoy preocupado”, declaró el martes el embajador estadounidense Tom Nides en la conferencia del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv.

“Este va a ser un periodo muy complicado en el que estamos a punto de entrar, tenemos que mantener las cosas lo más calmadas posible para evitar que las cosas se salgan de control, lo que podría ocurrir fácilmente”, dijo Nides.

