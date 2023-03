Corrientes: denuncian golpiza policial y robo de dinero en una comisaría de Santo Tomé

Un joven de 25 año hizo la presentación ante la fiscalía, fue detenido en la madrugada del domingo y liberado pasadas las 13. Tiene golpes en el rostro y también denunció el robo de $14.000 por parte de efectivos de la comisaría primera de la ciudad ubicada en la costa del Río Uruguay.

Matías Federico Ríos, un joven de 25 años fue arrestado en el centro de Santo Tomé el pasado domingo a las 5 de la mañana tras intentar ingresar a un local comercial, según su denuncia ante la fiscalía, un policía lo empujó y le negó el ingreso al lugar. Tras lo cual el joven forcejeó con el efectivo, minutos después se sumaron más policías.

“Quise ingresar a comprar y no me dejaron, me empujaron, y ante esa situación yo me defendí del Policía que me empujaba, y cuando me quise ir me agarraron, me subieron a la camioneta a los golpes, me siguieron golpeando, luego me bajaron en la Comisaría me encerraron y me siguieron golpeando en el calabozo. Luego cambiaron de guardia, vino un oficial que me obligó a desnudarme mientras me seguía golpeando, me propinaron golpes de puño, patadas, hasta que me desfiguraron la cara, pero me golpearon principalmente en las costillas y en los pies”, detalló.

“Yo le preguntaba por qué me pegaban, qué había hecho de malo, yo no quise robar nada, yo solo quise ingresar a un comercio a comprar, yo lo único que hice fue reaccionar a un empujón del policía que estaba en la puerta de la chipería”, aseguró.

Consultado si hubo algún inconveniente o altercado, el joven afirmó que no: “No, yo solo insistí en entrar a comprar a un lugar donde un policía no me dejaba entrar, tanto es así, que no fui al único que agredieron a un compañero que estaba conmigo le empujaron tan fuerte que le hicieron sentar en la vereda, lamentablemente yo reaccioné de mala manera, pero no era para que me peguen así; bastaba con que nos digan que no podíamos entrar. Todo ocurrió a la salida del boliche, tipo 05:00 de la mañana, cuando quise entrar a ese local a comprar y no me dejaron, y donde rápidamente llegó un patrullero del que bajaron varios efectivos y me empezaron a golpear. Me tuvieron más de cinco horas en el calabozo y no me querían soltar por el estado en que estaba mi cara; continuamente me llevaban hielo y me decían que no iba a salir de allí hasta que me deshinchara. Mis familiares iban y venían a la Comisaría para retirarme y no les dejaban que me retiren, hasta que finalmente fue mi mamá y le dijo que yo estaba medicado y recién ahí pudieron ver en el estado en que yo estaba”.

Presentación ante la fiscalía

“Hoy lunes –por ayer lunes 27 de febrero- recién pude radicar la denuncia en la Fiscalía, pero por ahora solo al que reconocí, y estoy esperando los nombres de los que estuvieron de guardia esa noche en la Comisaría para ampliar la denuncia. Hasta el Fiscal se sorprendió de la forma como reaccionaron los efectivos, sobre todo, por el estado de mi cara, a la vez que me aseguró que este martes me iba a estar llamando para que me presente nuevamente. Desde ya quiero dejar en claro que voy a seguir hasta las últimas consecuencias porque esto le puede pasar a cualquiera”, subrayó.

“Como si esto fuera poco, en la Comisaría me robaron 14 mil pesos; recuerdo que cuando llego a la Comisaría me sacan todas mis pertenencias entre los que había 14 mil pesos, pero cuando me devolvieron las cosas, el dinero no estaba, solo me dejaron 300 pesos en la billetera. Eso también denuncié ante el señor Fiscal.

Joven que recibió un botellazo en San Pedro fue suturado en la carahttps://t.co/KXrbMvFluV — misionesonline.net (@misionesonline) March 1, 2023

Con información de Santo Tomé OnLine