Tiempo en Misiones | Este miércoles vuelven los chaparrones pero las altas temperaturas se mantendrían a pesar de las precipitaciones

En la madrugada de este miércoles las precipitaciones volvería a aparecer luego de lo que fueron las lluvias del día domingo. Cerca del amanecer nuevamente llovería en Posadas y sus alrededores, expandiéndose durante el día al resto de la provincia.

Este miércoles 1 de marzo vuelven los chaparrones a la tierra colorada con periodos de precipitaciones durante todo el día y que se extenderían hasta el día viernes. Sin embargo, las altas temperaturas se mantendrían a pesar de las precipitaciones y las máximas estarían por encima de los 30ºC con altos índices de humedad.

Inestable con lluvias, chaparrones y ocasionales tormentas, es lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional para el inicio de marzo. Se espera un amanecer ya con la aparición de nubosidad y posibles precipitaciones.

La temperatura máxima para mañana miércoles será de 34ºC en Posadas y toda la provincia. Por el momento no rige ningún tipo de alerta por lo que se espera que se espera que los eventos climáticos no sean graves ni duraderos. Sin embargo, no se descartan eventos aislados de granizo en el centro y norte de la provincia.

Tal vez te interese leer: Tiempo en Misiones | Mirá cómo estará la jornada este martes

Precipitaciones: estimadas entre 1 y 20 mm para la provincia, las mayores se darían en el norte. Probabilidades de precipitación: 10/40 %. Probabilidades de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: predominantes del norte y noreste, intensidades entre 3 y 12 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 30 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 30 °C para Posadas con 34 °C de sensación térmica; la mínima sería de 16 °C en San Pedro.