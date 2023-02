Inglaterra | Con Julián Álvarez en cancha, Manchester City goleó a Bristol y se clasificó a cuartos de final de la FA Cup

Los de Pep Guardiola se impuso por 3-0 sobre el elenco del Championship por los octavos de final. Julián Álvarez fue titular y Máximo Perrone ingresó unos minutos. Phil Foden y De Bruyne fueron las figuras.

Manchester City pisó fuerte y se impuso por 3-0 sobre Bristol City por los octavos de final de la FA Cup y se metió en la próxima ronda del certamen más antiguo del mundo. Con dos goles de Phil Foden, el segundo con asistencia de Julián Álvarez, y un golazo de Kevin de Bruyne, el elenco de Pep Guardiola se quedó con la clasificación a cuartos en el Estadio Ashton Gate frente al elenco del Championship, que dio pelea hasta el final. Máximo Perrone ingresó unos minutos sobre el final.

El duelo comenzó con el pie derecho para los Citizens. En apenas siete minutos lograron ponerse en ventaja a través de un golazo colectivo. Riyad Mahrez tiró una pared con Kevin de Bruyne y tiró el centro bajo al segundo palo para la aparición en soledad de Phil Foden, que la empujó para abrir el marcador. Parecía que se encaminaba una goleada sencilla, pero los de la Premier League no lograron generar más peligro pese a tener dominio total de la posesión.

Para el segundo tiempo, todo siguió igual, hasta que los locales comenzaron a presionar y animarse un poco más, pero en el último cuarto de hora, la visita lo liquidó. A los 75 minutos, Julián Álvarez recibió en el área, giró y tocó para Phil Foden, que definió cruzado para estirar la ventaja y a los 81′, Kevin de Bruyne encaró a la defensa rival y sacó un potente remate desde afuera del área que se metió pegada al palo y le puso cifras definitivas. Fue final 3-0 en favor del Manchester City, que se metió en los cuartos de final de la FA Cup.

El City le ofreció a Julián Álvarez extender su contrato hasta 2028

Luego de no jugar ni un minuto en la Champions League vs. Leipzig en el duelo de ida de los octavos de final de la UCL, Julián Álvarez hizo dos goles ante Bournemouth por la Premier y los Ciudadanos no quieren sorpresas. ¿Se viene una renovación de contrato?

Según contó Fabrizio Romano, reconocido periodista europeo, «Manchester City le ofreció a Julián Álvarez renovar su actual contrato hasta 2028 y mejorar las condiciones del mismo». ¿Ya hay respuesta? ¿Dará el sí la Araña?