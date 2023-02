La invitación para contar una historia de amor convocó a decenas de personas contando la suya desde todo el país. Historias simples y correspondidas, historias trágicas, amores no correspondidos, amores jóvenes y amores imposibles de olvidar. Hoy, 28 de febrero, se conocerá la carta ganadora.

Mabeliana S. contó su historia y su experiencia conociendo el amor: “Mi vida se basa en pocas cosas pero trascendentales, como el conocer a alguien y enamorarte, y a pesar de las cosas cotidianas seguir remando; la llegada de dos hermosos hijos que completaron el círculo, 22 años que pensé que tenía todo, hasta que un día regresé antes del trabajo y vi lo que no tenía que ver… Ese día mí vida cambió. Tuve que empezar de cero con dos hijos en la facultad, pero con ellos aprendí del amor, junto a ellos, por lo que cada día de nuestra vida teníamos que superar, y si, así fue. Ese amor incondicional de mis hijos me llenó, pero no estaba completo: descubrí el verdadero amor el día que nació mi nieto Ian y puedo decir que jamás había sentido tanto amor. El amor no se trata solo de dos personas que convivan o que traten de tener una relación, el amor es mucho más que eso… Ese verdadero amor lo siento con él cada vez que viene a verme: sus ojitos llenos de ternura, pureza y amor incondicional”.

Juan Carlos C. también nos relató su conmovedora y curiosa historia: “Conocí a quien es mi esposa hoy, cuando la conocí estudiábamos una carrera, en ese tiempo éramos compañeros de curso, empezamos sin tener una atracción el uno por el otro: ella tenía su novio y yo estaba soltero, sólo nos veíamos en el curso para las clases. Después de meses nos sentamos juntos, y siempre estábamos haciendo las cosas juntos, sin darme cuenta me fui enamorando, ella también, pero no quería admitirlo porque también quería a su novio. Los meses pasaron y ya no solo nos veiamos en la facu sino que buscábamos vernos fuera de ese horario. Un día le confesé que me gustaba y quería intentar con ella, me contestó que estaba en duda, que podríamos intentar: se imaginaban, yo estaba muy feliz, le diría a mi familia que tenía novia, y me olvidé decirles que ella es muy hermosa. Coordinamos para el día siguiente ir a contarles a mi familia que tenía novia pero, ella nunca llegó: le pregunté que pasó y me dijo que no sería mi novia, se imaginan un día toda la felicidad del mundo y al otro día más triste que payaso en velorio… Una semana no nos hablamos, tenía el corazón destrozado, hasta que ella me habló y un día fue a mi casa y me dijo que eramos novios, seguro se despidió de su novio anterior, pero bueno, lo importante es que se quedó conmigo: hace 4 años nos casamos, fruto del amor nació nuestro hijo”.

Rodri, por su parte, compartió su historia de amor: “Conocí a mi esposa en el grupo de jóvenes de la iglesia. Una noche íbamos caminando y charlando sobre la vida y se me ocurrió preguntarle si había pensado casarse, a lo que me respondió que sí. Luego de salir con ella diez veces en dos semanas (así de locos estábamos), y charlar sobre todas las cosas que soñábamos, qué queríamos para el futuro, cómo deseábamos que fuese nuestra vida, le pedí que sea mi novia. Y después de dos semanas, le propuse matrimonio, ¡y ella aceptó! Cuatro meses después nos casamos… ¡Fue la mejor y más alegre decisión que tomamos!”

Macarena G. nos compartió su relato: “Nos conocimos en el colegio (con Ivan) a los 16 años, nos pusimos de novios después de una larga pelea con sus padres porque yo no era de la misma religión. Quedamos embarazados y a los 18 tuvimos a Luisana. Nos recibimos, seguimos estudiando/trabajando y estamos juntos hace casi 11 años. Tuvimos otro bebé al cual lo buscamos y luego de unos intensos tratamientos logramos tenerlo. Hace un mes me propuso casamiento en el cine Las Tipas, del Libertad. Fue algo mágico y recibimos muchos mensajes de apoyo y buenos deseos”.

Claudia (Sole) contó su historia de amor: «Mi nombre es Sole, tuve un amor, mi historia es diferente, amor que ni en los momentos malos me dejó. Conocerte en Posadas aquellos tiempos de estudio de facultad: éramos los dos, yo no tenía muchos recursos para seguir estudiando, me diste la fuerza de seguir sin esperar nada, hasta vendíamos cosas: la plata era para que yo estudie. Y vos te ganaste una beca en Alemania, en diseño, te fuiste, se me partía el corazón, pasaron 2 años y volviste para casarnos, y yo ya me había juntado, estaba embarazada y querías hacerte cargo y tuve miedo. Seguí aunque fue un tipo golpeador mi marido, y muchas veces no tenía para comer, y vos venías para socorrerme, sin esperar nada. El tiempo pasó, me animé, me separé, hicimos una historia de amor pequeña y otra vez te fuiste para ganar más plata y realizar nuestros proyectos, 6 meses eran cuando venías de Buenos Aires: tuviste un accidente, ahora el tiempo pasó y pude de a poco recuperarme. Los hijos ya están grandes, nunca más hice pareja, siempre te recuerdo en mi corazón, ¡siempre! Ya pasaron muchos años”.

Carlos Edgardo R. nos compartió una emotiva carta de amor: “Cuando conocí a Lucía ella tenía 60 y yo 65. Ella de 25 de Mayo, yo de Posadas. A lo largo de mi vida conocí muchas mujeres de todos los gustos y placeres pero jamás me enamoré; dije te quiero, te adoro, y hasta mentí un te amo. Pasé mi infancia, mi adolescencia, mi juventud y mi adultez. Hoy maduro y con una carga de años apareció ella en mi vida, sin ser una miss despampanante, se apodera de mis noches, amaneceres, días y atardeceres, y conozco el amor, y me enamoro. Y amo, y celo, y rio, y soy feliz, y por esa felicidad hasta aveces lloro, porque no fue antes me pregunto, pero mejor ahora que nunca, cuando aún enamorado y feliz de haberte amado, mi Lucía, feliz partiré. Y al cerrar los ojos en mi último sueño, estarán tus caricias, tus besos, tu mirada y hasta el perfume de tu cuerpo para mi perfecto, y eternamente te soñaré así como el primer día que te vi . Y me dormiré con una sonrisa y así siempre me recordarás. (Porque) para ser felices no hay edad, solo vida y amor, a nuestra edad amor de verdad(carta de Carlos a Lucía)”.

También Mara Carolina nos relató su historia y cómo la ¿casualidad o destino? la llevó a toparse con su gran amor: “Amor en Septiembre. Conocer a Tomas F. fue una sorpresa. Creo que incluso él piensa que el habernos conocido como lo hicimos fue una gran coincidencia, aunque a veces analizando no fue tan así. Recuerdo que fue una noche de septiembre; hacía muchísimo frío y habíamos acordado encontrarnos con mis amigos en el parque paraguayo a tomar unos mates. Uno de ellos había jugado un partido de basket y queríamos hacer algo post partido. Una vez llegué al Parque Paraguayo, me bajo del auto y me cruzo con dos rostros familiares e igual de sorprendidos de verme; mis compañeros de la secundaria. Con uno de ellos habíamos hablado miles de veces, pero con el otro nunca habíamos entablado una conversación. Ni siquiera en ese momento que nos vimos luego de tantos años. Charlamos unos minutos, y luego se despiden subiendo a su auto. Cualquiera diría que no pasó nada interesante en ese corto lapso que nos vimos, pero sentí algo raro cuando el otro chico se me acercó para saludarme… Fue raro.

Unos días más tarde, recibí una notificación de Instagram donde el chico misterioso de hace unos días, me había enviado una solicitud de amistad. No voy a negar que me causó intriga, por lo que decidí aceptar la solicitud y conversar. Estuvimos más de una semana hablando por mensajes, cuando me invitó a ir a tomar unos mates al parque. El mismo parque en el que hace unos días atrás, nos habíamos cruzado. El día que quedamos para tomar unos mates, estaba algo nerviosa. Estaba preparando mis cosas para salir de casa cuando me acuerdo que no tenía galletitas ni nada para llevar. Opté lo más rápido que se me pudo ocurrir en ese momento y compré unas galletitas de frutilla de un almacén cerca de la plaza. Eran las únicas que habían disponibles después de unas galletitas que no me parecían muy ricas. “Esperemos no sea alérgico”, pensaba de camino al lugar. Ni bien llego al parque, me saluda, y comenzamos a charlar como si nos conociéramos de siempre. Era tan loco cómo podías conversar con alguien a quien concocías hace tan poco, que resultaba un poco abrumador. Y lo mejor de todo: temas de conversación no faltaron nunca. De la nada cuando me pasa el mate, saca de su mochila un tupper, y al abrirlo dice: “Espero que no seas alérgica porque me muero”, dijo riendo. Al ver con detenimiento el tupper, estaba lleno de frutillas. Ante aquello, lo primero que me salió fue dejar el mate de lado, agarrar mi bolso y sacar el paquete de galletitas que había comprado. “Espero que vos tampoco”, sonrío. Y desde ese día, conversamos siempre. Y cada vez que estamos solos nos acordamos de aquel día de las frutillas, y no paramos de reírnos como unos bobos enamorados. Las casualidades existen, como así también muchas otras cosas en la vida. Aunque muchas veces vienen disfrazadas de la palabra “amor” y “destino”. Y él, él fue mi primer amor”.

María Magdalena Z. nos contó su historia de amor: “Comenzó hace 26 años. En ese entonces, yo tenía 24 y formaba parte de una pequeña orquesta que hacía música del estilo cervecero. Una noche nos contrataron para animar una cena en la ciudad de Montecarlo. Y ahí lo vi por primera vez. Él estaba ayudando en el club a servir las mesas, fue algo que no se puede explicar con palabras, lo que sentí al verlo fue muy especial. Fue como si lo conociera desde siempre, pero jamás antes me había cruzado con él. Le hice un comentario a una de las compañeras de la orquesta y ella me dijo que lo conocía porque ambos tocaban en una banda de instrumentos de viento. Esa noche nos presentaron y conversamos un rato. El fin de semana siguiente estuve invitada a un cumpleaños, me dijeron que él también estaría, pero como venía desde Montecarlo, alguien lo tenía que buscar desde la terminal y me lo pidieron a mí. Pasamos una noche agradable y nos fuimos conociendo. Al mes nos pusimos de novios, a partir del día que lo conocí y hasta hoy, soy una mujer muy feliz y realmente puedo decir que creo en el amor a primera vista. Para nosotros lo más lindo eran los fines de semana porque yo vivía en Eldorado y él en Montecarlo, esperábamos ansiosos el sábado para poder vernos, cada encuentro era como si fuese el primero. A los dos años nos casamos: tenemos dos hijos maravillosos y seguimos juntos acompañándonos en las buenas y en las malas. El amor que sentimos después de tantos años juntos es realmente hermoso, y siempre soñamos poder viajar y conocer lugares maravillosos para poder disfrutar al máximo nuestra historia de amor”.

Yésica Natalia relató su conmovedora historia con su gran compañero: “Nuestra linda historia de amor comenzó allá por el 2003, nosotros apenas teníamos 16 años, yo sinceramente lo vi y me enamoré tanto tanto, que sentí que él iba a ser el padre de mis hijos (y así fue), cada día que pasa estamos más enamorados que nunca, tuvimos que pasar por una terrible tragedia: nuestra primer hija Sofía se nos enfermó, luchamos junto a ella por 3 meses y 21 días (lastimosamente el cáncer ganó), de ahí se vino una tormenta, pero siempre unidos, siempre juntos, es por eso que creo que nuestro amor es de verdad, hoy ya casi 20 años juntos y espero que Dios nos siga manteniendo así hasta el día que nos toque partir”.

Lorena S. también contó su historia con su ser amado: “Él, mi esposo, nació en Eldorado, estudió en Rosario, yo nací en Oberá, estudié en Corrientes y en Posadas. Pero un día nuestros caminos se cruzaron, un domingo a la mañana en Eldorado, cuando estaba de paseo con mi familia, y en la iglesia el pastor dijo al finalizar la reunión: «Abraza a la persona que tenés a tu lado» y ahí estaba él… Siempre me encantaron los abrazos, así que no me costó hacerlo,y después de ese día y de una pequeña charla, nos buscamos en las redes sociales (no había WhatsApp aún). Luego de un par de meses de charlar por redes y algún mensaje de texto, y de 2 o 3 encuentros, paseos y tenes de por medio, me propuso ser su novia… Estuvimos 1 año y 3 meses de novios y entendimos que lo nuestro era amor eterno. Hoy llevamos 10 años casados, 2 hermosos hijos que nos acompañan y toda una vida para disfrutar juntos de la mano de Dios, para que todo funcione mejor… Incluso en los momentos difíciles o las pruebas que aparecen”.

Valeria E. nos contó su historia de amor: “Hace 18 años la venimos remando. La diferencia de edad nunca fue el problema para mi, lo conocí cuando yo tenía 17 y el 31, nos hicimos amigos, de mi parte Fue amor a primera vista, cuando lo conocí él tenía novia. Lejos de alejarme, ahí estuve ofreciendo mi amistad, hasta que un día me dijo “Con mi novia no va más!!!” Esa fue la mejor noticia, nadie quería que estemos juntos, por la diferencia de edad, porque él era divorciado, con dos niños, pero nada nos frenó. Hoy tenemos una niña de casi 6 años, es todo para él y para mí también”.

Por otro lado, Valeria M., nos relató lo siguiente: “Dos almas rotas caminaban sin rumbo descreídos de que el amor ya no para ellos, tantas relaciones que no funcionaron, la soledad se hacía cada vez más amiga, cuando entonces, después de 11 años trabajando en el mismo lugar, me trasladan de oficina sin saber que allí estaba esperándome el amor de mi vida, nos conocimos como compañeros de trabajo y ambos sentimos que andabamos sin buscarnos pero sabiendo que nos pertenecíamos. Al principio yo no lo soportaba, hasta que con el pasar de los días no podíamos ocultar más lo que nos pasaba, pero cómo hacíamos si trabajabamos juntos y hasta sentados en el mismo escritorio, hasta que llegó el día en que decidimos dejarnos llevar por ese amor incontrolable y al abrazarnos sentimos que ahí era, que ahí estaba la persona que toda nuestras vidas hemos buscado, nuestras almas se reconocieron y desde entonces nuestro amor es tan profundo que no podemos soltarnos más, y a pesar de algunas críticas por la diferencia de edad ya que nos llevamos 11 años, y las críticas porque trabajamos en el mismo lugar no fue bien visto, pero acá seguimos luchando por nuestro amor que cada día se hace mas fuerte: ese amor que nos unió de un día para el otro, nos devolvió esa sonrisa y esas ganas de vivir y de volver a creer en el amor”.

Inés L. nos compartió su increíble historia de amor: “Mi historia comienza cuando conocí al amor de mi vida a los 6 años. Gracias a mi hermana que mantuvo una relación amorosa con su hermano mayor de mi ahora marido, siempre que iba a buscar a mi ex cuñado a su casa él era el que me abría las puertas y me atendía, en un corto lapso de tiempo y por cuestiones de la vida me tuve que despedir a los 12 años de ese querido barrio, y de él a sus 19 años, pero como la vida no soportó vernos separados a mis 15 años pasé, en ese entonces, en el conocido supermercado «Casa Tía», que al verlo no pude evitar enamorarme como si fuese mi primera vez, solo que aquella barrera que nos impedía amarnos era mi madrastra, que me prohibió contactar con él y cancelar nuestras citas. Volví a verlo a mis 19 años, y fui invitada a su casa por mi ex cuñado, un pequeño recuerdo que vagó en mi cabeza fue cuando mis dos hermanas y yo decíamos que íbamos a ser «Las Pasiones de Gavilanes Misioneras», porque ellas gustaban de sus hermanos y a mí él, pero todo quedó en simples palabras que el viento se las lleva, hace 19 años que estoy felizmente casada con mi marido y padre de mis 4 hijos, luego de eso no hubo más interrupciones después de mis 19 años y de él sus 29 años. Tenemos una bella familia y estaría encantada de ganar el viaje porque nos debemos nuestra luna de miel; aunque nuestras vidas se unieron un 24-03-2003”.

Pamela Rocío también nos compartió la suya: “Conocí a mi pareja cuando tenía 17 años y él 31, en un boliche, me invitó a desayunar una semana después y no pude ir porque mi mamá no me dejó, porque pensaba que era casado. Después él me contó que me esperó 2 horas. Me llamó por teléfono y mi mamá no me dejó hablar con él. Pasó el tiempo, me volvió a llamar para invitarme a salir y mi mamá lo amenazó con denunciarlo. Un año después lo vuelvo a encontrar caminando por el centro de Posadas, hablamos y me dio de nuevo su número, le envié un mensaje, él contestó que estaba por viajar y nunca más me escribió, hasta que un año después lo vuelvo a encontrar en un boliche y desde ese momento estamos juntos hace 14 años”.

También, Naiara nos transmitió unas palabras nunca antes dichas a su amor: “Esta historia no es como la de todos. Es decir, no estamos hace tiempo juntos. Pero sería lindo que llegue a la persona que quiero. Te conocí un 31 de mayo de 2019, estabas parado ahí en ese curso, yo tenía 15 y vos tenías 17, te miré y lo único que se me ocurrió fue hacerte una pregunta tonta, «¿qué hora es?». Claramente sabías que no quería saber la hora y me respondiste con un chiste, en ese momento mí corazón quedó paralizado ¡Me hablaste! Me pareció tan lindo poder hablar con vos, y estaba tan ansiosa que te invité al bautismo de los de primer año, el bautismo fue espectacular, me sentí muy bien estando con vos. Así que por eso empecé a visitarte en tu curso todos los días, en poco tiempo me enamoré, nunca tuve el valor para decirte y contarte lo que sentía, yo esperaba que me sigas visitando y yo a vos. Pero las circunstancias no se dieron, vos habías terminado tu secundario y ya habías elegido tu vida, y yo solo sabía juntarme con mis amigas y hablar de vos. Pero cuando me contaste que te ibas a ir, me puse tan mal, que en vez de ir a verte los últimos días, me enojé y me quedé en mí casa todos esos días, hasta el momento en que dije que no iba a ser una tonta y no despedirme de mi primer y único amor. Me puse a hacerte un regalo para que te acuerdes de mí cuando estés lejos y para demostrarte lo mucho que yo te quería. Planeaba decirte que te amaba, pero no pude, porque ya era tarde, y no iba a servir de nada que te cuente en ese momento, así que me lo guardé y te escribí una carta , «mi amor Gabi», todavía está guardada, y todavía te espero, Gabriel. Cuando me contaste que estabas conociendo a alguien me sentí tan celosa, pero no sos mí pertenencia, solo sos la persona que amo desde el 2019, la persona que alguna vez llenó mi ser completamente, la persona que me sacó sonrisas cuando no tenía ganas de reír, la persona que extraño tanto. Y quiero que sepas, Gabriel, que si decidís estar con ella, no me voy a meter ni celarte como en otras veces, y que voy a seguir amándote como siempre, y voy a seguir pensando que sos mi amor. Porque llenaste mi corazón, y no espero que correspondas, solo espero que algún día termines tu carrera y vuelvas a Misiones y me des un fuerte abrazo y que me digas que también te enamoraste de mí alguna vez, porque yo siento que es así. Te amo con todo lo que soy. Pd: si gano el viaje te voy a mandar mi carta de invitación”.

Estas historias participan por el concurso de San Valentín

Las cartas de amor compartidas participan por una estadía en Iguazú para dos personas con la posibilidad de conocer las Cataratas del Iguazú, una de las siete Maravillas Naturales del Mundo.

