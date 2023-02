La vuelta a clases significa una gran cantidad de materiales que los estudiantes deben llevar al colegio, por lo cual el licenciado en osteopatía y kinesiología, Ariel Broemser, brindó diversas recomendaciones para cuidar la salud del cuerpo y la mala postura.

En el marco del inicio de clases, Broemser, explicó que para cuidar la postura de los niños, lo ideal sería que la mochila sea del tamaño para su cuerpo, que tenga ajuste de correa y que no sea más grande que el tórax del niño y “que no supere el 10% 0 15% del peso del chico”. En este sentido, planteó que lo recomendable sería planificar los útiles que serán necesarios para cada día. mala postura

En esta línea, sostuvo que las mochilas de espalda deben tener un ajuste alterior para que se pueda compensar la carga y no afectar a la postura, ya que, un error frecuente es comprar mochilas demasiado grandes y sin ajustes.

El desarrollo de los niños es una etapa fundamental de la vida, por lo cual toda sobrecarga “termina haciendo que se contracture, que se fatigue, porque ese peso está de una forma inadecuada durante todo el día”, afirmó Broemser.

A largo plazo, esto provocaría desgastes y comprensiones en los discos intervertebrales, la musculatura se cortaría por acción de defensa y se modificarían las posiciones en determinados momentos, generando procesos degenerativos como artrosis.

Por otro lado, a la hora de estar sentados, el licenciado indicó que para una buena postura la mejor forma es tener adecuados los elementos, que las sillas tengan un apoyo lateral y que puedan estar apoyados en el respaldo, además la mesa no debe ser muy alta para que no estén inclinados.

“Los padres o los docentes deberían prestar atención si el chico está en condiciones de estar sentado, si tiene algún tipo de dolor, alguna molestia, si ve bien a la distancia de la mesada o si no se va a inclinar buscando posturas tratando de adaptarse a ese momento”, profundizó.

Por otra parte, con la pandemia cambió el panorama de la educación debido al uso de las tecnologías y aparatos móviles por mayor tiempo. En este sentido, la postura y las cervicales son más afectadas, especialmente con cuadros de encefalitis, dolor de cabeza, dificultades para dormir y dolor de cuello por la incomodidad.

Al momento de elegir una silla para mantener una buen posición, los puntos a tener en cuenta son que los respaldos no sean móviles, que se pueda subir y bajar, que se pueda apoyar los pies, que en esa posición no estén recostados y no estar más de una hora sentados.

Algunos de los síntomas frecuentes relacionados a la postura, son los dolor de cuello, dolor de cintura, dolor de cabeza y adormecimiento en manos. Sobre los ejercicios a realizar durante los recreos para aliviar, expuso que el niño necesita movimiento y lo mejor para ello es jugar.

“El chico que esté incómodo que no esté quieto, o que se está moviendo constantemente, está tratando de darle movimiento a su cuerpo porque hay algo que lo incomoda y está mal” desarrolló. Finalmente, el profesional mencionó que el deporte, el gimnasio y el movimiento son fundamentales para la salud del cuerpo en la vida de las personas. mala postura

