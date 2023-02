“Sé cómo hacer para generar más trabajo en mi ciudad”, aseguró la candidata a intendenta de Posadas, Soledad Balán

La candidata a intendenta de Posadas, Soledad Balán, viene trabajando desde agosto con propuestas e iniciativas para transformar a la ciudad y confía en que, junto a su equipo, puedan llegar a manejar la Municipalidad.

“Esto es un desafío enorme”, confesó y aseguró que cuenta con suficiente experiencia generando articulación entre entidades públicas y privadas para poder generar más fuentes de trabajo en el municipio la capital provincial.

Para Soledad Balán, la falta de trabajo es una de las problemáticas más importantes de nuestra sociedad, y considera que, con una mejor administración de los recursos se pueden generar incentivos para la generación del empleo. Además, sostuvo: “Con mi trabajo de todos estos años en el territorio me da una ventaja en términos de conocimientos de esta problemática. Tengo la iniciativa para buscar una articulación con el sector privado y de esta manera generar mayores posibilidades laborales, no solo generando desarrollo en los comercios y empresas que están, sino que buscando nuevas inversiones”.

Ante las necesidades con las que le tocó lidiar en su trabajo anterior como directora regional de la Organización Techo, se vio obligada a buscar soluciones y asegura que es lo mismo que necesita Posadas, buscando inversiones que generen fuentes de trabajo. “Techo fue una universidad, porque ahí conocí lo que es gestionar de manera transparente, teniendo más de mil voluntarios a mi cargo trabajando en distintos barrios populares del país”, comentó y explicó que siempre obtuvo resultados muy positivos cuando tuvo que generar un vínculo entre empresas y entidades del estado. “Considero que podemos generar más y mejor articulación con Nación para que los distintos programas lleguen a consolidar este vínculo laboral”.

“Creo que el posadeño es paradelantista. Acá se quiere trabajar y estoy convencida que esta es una sociedad pujante”, y en ese sentido, indicó que cree en el posadeño “va para adelante, no se queda quieto, es emprendedor y eso hay que acompañarlo desde la función pública”. También asegura que el municipio debe contar herramientas para seguir en fortalecer el empleo “sin complicarle la vida al que quiere progresar”.

Consultada por cómo viene atravesando este tiempo de campaña resaltó: “Está claro que no soy oposición, pero soy la opción para gobernar la Ciudad de Posadas porque hay cuestiones que las planteo desde una perspectiva distinta y me gustaría que se le haga la vida más sencilla al posadeño, es decir, que no se le complique al que quiere emprender, eliminando burocracia o al que quiere transitar, dándole más fluidez y orden a nuestras calles. En definitiva, integrar más al municipio en todo lo que sea de nuestra competencia”.

En este marco comentó que los vecinos conocen a los que vienen trabajando hace tiempo, los que fueron generando mayor empatía y creando otros espacios que no sean de circunstancia, sino de mejora constante de su calidad de vida. Por otro lado, explicó que ese compromiso lo viene realizando hace muchos años con una constante cercanía de quienes más necesitan contención del Estado.