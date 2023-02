Potenciar Trabajo: «Hay 47 mil beneficiarios en Misiones, sostuvo el Ministro de Desarrollo Social»

Fernando Meza, ministro de Desarrollo Social de Misiones, se refirió al plan de terminalidad educativa primaria y secundaria que presentó la ministra de Desarrollo Social de Nación, Victoria Tolosa Paz, en los últimos días que se denomina «Volvé a estudiar». El mismo tiene como objetivo central fortalecer la inclusión laboral debido a que se detectó que el 60,7% del padrón de titulares de Potenciar Trabajo no han podido finalizar los niveles obligatorios, más de 132 mil no tienen la primaria finalizada y más de 645 mil no terminaron la secundaria.

AG