El Millonario buscará un nuevo triunfo para seguir en la pelea, cuando este domingo reciba al Arse en el Monumental desde las 19.15. De quedarse con los 3 puntos, el equipo de Núñez quedará como otro de los punteros.

Con el objetivo de continuar por la senda del triunfo y prenderse en lo más alto de la Liga Profesional, River recibe a Arsenal este domingo, desde las 19.15, por la quinta fecha. El Millonario quiere dar otro paso más ante un equipo de Sarandí que llega golpeado tras la goleada con Racing.

El conjunto de Martín Demichelis arriba a la cita en Núñez después de tres victorias al hilo, la más reciente ante Banfield (3-2), que le permitió lograr el pasaje ni más ni menos que a la final del Trofeo de Campeones contra Boca. En lo que va del torneo, suma tres triunfos y una derrota que lo posicionan en la quinta plaza.

Más allá de que los resultados acompañan, el DT sabe que todavía debe mejorar varios aspectos y por eso, sumado a que el equipo jugó entre semana y algunos futbolistas necesitan descanso, se perfilan algunos cambios para el domingo.

En el fondo, la gran duda sería Leandro González Pírez o Jonatan Maidana. Por su parte, Agustín Palavecino se metería en el once de River por Esequiel Barco y no se descarta que Rodrigo Aliendro pueda reemplazar a Enzo Pérez, aunque esto dependerá de cómo esté físicamente el mendocino. En la ofensiva, Pablo Solari podría volver por Miguel Borja y todo parece indicar que el venezolano Salomón Rondón estará a su lado, aunque Micho no descarta jugársela por Lucas Beltrán.

Otra historia es la de Arsenal, que todavía no conoce la victoria en lo que va de la Liga Profesional. El equipo de Carlos Ruiz viene de caer por 3-0 frente a Racing como local y acumula tres derrotas -y un empate- que lo ubican en el fondo de la tabla de posiciones. Pese a este complejo presente, el Arse irá con la motivación de dar el batacazo en el Monumental y resurgir.

La probable formación de River vs. Arsenal, por la Liga Profesional

Franco Armani; Robert Rojas, Leandro González Pirez o Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez o Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino; Santiago Simón, Ignacio Fernández, Pablo Solari o Miguel Borja y Salomón Rondón o Lucas Beltrán.

La probable formación de Arsenal vs. River, por la Liga Profesional

Alejandro Medina; Néstor Breitenbruch, Ignacio Gariglio, Maximiliano Centurión, Facundo Cardozo, Leonardo Marchi; Lautaro Guzmán, Felipe Peña, Gonzalo Muscia; Luis Leal y Flabian Londoño. DT: Carlos Ruiz.

Con información de TyC Sports