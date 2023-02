Posadas | “Dios me sacó a una piedra preciosa de mis manos”, expresó la madre del policía atropellado y asesinado por un conductor alcoholizado

El pasado viernes 10 de febrero en horas de la madrugada, en el barrio Los Patitos II de Posadas, un conductor alcoholizado chocó y mató a un joven policía. Con todo el dolor de una madre que perdió a su hijo, Elizabeth Pereyra dialogó con Misiones Online.

Dolor en la Policía de Misiones. Una vocación que la adoptó de muy joven, con tan sólo 25 años, Ángel Silvestre Grance (37) se graduó como cabo primero de la fuerza de seguridad de la provincia. Una profesión que la había soñado desde pequeño.

Según se pudo reconstruir, en la madrugada de ese viernes, Ángel conducía una motocicleta en compañía de su pareja. Al ingresar por la intersección de las calles 79 y 220, en dirección al barrio Los Patitos II, fue impactado por una camioneta F-100 que iba cuesta abajo sin luz y con el motor apagado, tal lo declaró el propio conductor.

Por si fuera poco, a este último, le marcó 1,94 gramos por litros de alcohol en sangre en el test de alcoholemia, por lo que una vez conocido el hecho, fue detenido, pero luego liberado. “Yo me enteré a las 7:40 de la mañana, un amigo de él vino y me dijo que mi hijo se había ido. No fue un accidente, fue un homicidio, el tipo ya había planeado matarle a mi hijo. Él era vecino de mi hijo en el barrio Néstor Kirchner”, comenzó relatando la madre de la víctima fatal.

Los familiares de Grance afirman que el hombre estaba amenazado por el conductor de la camioneta F-100, quienes son vecinos en el barrio Néstor Kirchner. “Él que le atropelló a mi hijo le vivía amenazando, le decía que odiaba a los gorras. `No sé cómo, pero a ese gorra le voy a tener que matar´, así les decía a los vecinos del barrio”.

Elizabeth manifestó que el hombre reconoció que aquella madrugada venia con las luces y el motor de su vehículo apagados, debido a que la zona donde ocurrió el hecho, estaba en bajada. “El hombre declaró que apagó las luces y el motor de la camioneta, viniendo cuesta abajo. Yo quiero Justicia por mi hijo, que ese hombre vuelva a estar preso y pague por el homicidio de mi hijo, porque no fue un accidente de tránsito. Él lo planificó”.

En esa línea continuó, “Le amenazó enfrente mío, siempre decía que le iba a matar por ser policía, no le quería, parece que los familiares de él son todos chorros. Siempre estaba borracho en el barrio”.

En cuanto a su hijo, mencionó que ingresó a la Policía de Misiones con 25 años, era cabo primero de la fuerza de seguridad provincial y chófer de un reconocido político misionero. “Ángel tenía dos hijos menores de edad, uno de 4 y otro de 2. Era un buen hijo, trabajador y estudioso, que luchó para recibirse”.

Por último, se quebró en llanto y declaró que “Él era el mejor hijo, todos los días estaba para mí, cuando se iba de viaje me llamaba a cada rato. Era el amor de mi vida. Dios me sacó a una piedra preciosa de mis manos, me llevó la flor más linda de mi jardín. Mi hijo era todo para mí”.

