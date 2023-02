José Luis Ruiz Moreno, secretario general de la Asociación Bancaria Misiones, brindó detalles de la situación de los bancarios, descontentos por un reclamo que lleva mucho tiempo sin una respuesta favorable. Explicó que el objetivo en el futuro es la eliminación del impuesto a la ganancia, ya que es un impuesto injusto al salario de los trabajadores.

¿Qué tal la actualidad precisamente con la situación de los bancarios hoy?

José Luis Ruiz Moreno: Bueno, ayer tuvimos un paro de veinticuatro horas y anoche tuvimos comunicación y el panorama nacional de cómo fue la protesta del paro. Evidentemente, sabíamos nosotros que este planteo lo veníamos haciendo hace mucho tiempo, porque ya el año pasado, ya por fines de noviembre, que se cobró el Día del Bancario. Después, diciembre se cobró el aguinaldo y los bancarios nos tiraron flores de todos lados porque prácticamente el impuesto a las ganancias sobre los salarios se llevó casi el 70% de ese premio del día del bancario y en otros casos llevó más y bueno, ahí empezamos en diciembre un planteo y le dimos las facultades de iniciar plan un de negociación de planteo que terminó con el paro de ayer.

¿Cuál sería un número aceptable para ustedes en esta reunión?

JRM: Hay un piso donde te moves por paritarias y entra mucha gente a pagar impuesto. Nosotros tenemos la postura de que ese impuesto es injusto. No existe en ningún lado, un impuesto al salario. Es decir, por un lado, se manifiesta que los trabajadores en general tienen que mejorar su ingreso para poder mantener a su familia. Y por el otro lado, en el caso nuestro nos llevan un impuesto que se los lleva el estado nacional. Así que hay una actitud también del Gobierno nacional, de no entender que el impuesto a los salarios va en contramano de la postura de muchos dirigentes que quieren mejorar el ingreso de los trabajadores. Así que el objetivo final es eliminar este impuesto. Pero si nos sentamos a conversar con un piso donde hagan una propuesta, bueno iremos planteando en el futuro la eliminación de impuestos, porque hay un proyecto que presentó Palazzo que es diputado nacional de sacar este impuesto, eliminarlo de alguna forma, pero bueno, no fue ni tratado.

En el caso de que no se llegue a un acuerdo el día lunes ¿Qué puede llegar a acontecer?

JRM: Bueno, la facultad que tiene Palazzo de arreglar el tema y si inició con un paro de 24 horas y no hay acuerdo. Seguramente se tomará una decisión con el Secretariado Nacional de llevar esta protesta a 48 horas, esa es la facultad que tiene el secretario general nuestro, porque nosotros, nuestro gremio, antes de tomar decisión. Hacemos los plenarios, en este caso lo hicimos ya en diciembre y le dimos toda la facultad de tomar todas las medidas necesarias para solucionar este tema porque llevan mucho tiempo.

¿Esto también involucra a la reposición de cajeros?

JRM: Sí, nosotros tenemos delegados en todos los barcos, en todo el interior y teníamos la información el pronóstico que manejaban todos los bancarios, se iban a plantar como para reclamar este tema que nos vienen reclamando hace mucho tiempo. Evidentemente este Gobierno tiene algunos que todavía no se sacaron el tapón de la oreja como Massa que parece que tiene que arreglar todas las cosas menos el salario de los trabajadores. Cuando yo lo escucho y dice que hay que mejorar los salarios. Bueno, ahí tienen la oportunidad de mejorar los salarios, pero cuando le hicimos un paro y no contestó ni la presentación que hizo el gremio.

Radio Libertad – José Luis Ruiz Moreno

