La Cámara de Senadores renovó sus autoridades por consenso en medio de la escisión del Frente de Todos, del cual se desprendieron cuatro legisladores para conformar el nuevo Bloque Unidad Federal. Allí, Maurice Closs fue ratificado como vicepresidente primero del Senado.

“El Senado Argentina me ha dado el honor y la responsabilidad de ser ratificado como Vicepresidente Primero”, escribió en su twitter el ex gobernador de Misiones y manifestó “deseo que volvamos a encontrar los consensos y volver a sesionar. No hay razones para no dar quórum para leyes que hacen bien y necesita el País”, escribió el parlamentario misionero.

En tanto, la bancada oficialista con 31 integrantes quedó así convertida en la segunda minoría del cuerpo, mientras el interbloque opositor de Juntos por el Cambio pasó a ser la primera.

La nueva relación de fuerzas no alteró, sin embargo, la mesa directiva de la Cámara que quedó integrada por Cristina Kirchner como presidenta, Claudia Ledesma Abdala de Zamora (FdT) como presidenta provisional, Carolina Losada (JxC) como vicepresidenta, Maurice Cross (FdT) como vicepresidente primero y Guadalupe Tagliaferri (JxC) como vice segunda. Marcelo Fuentes continuará como secretario parlamentario a pedido del oficialismo y Juan Tunessi como prosecretario parlamentario a propuesta de la oposición.