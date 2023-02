Lee las historias de amor de Edith, Paola, Pamela, Miriam, Bárbara, Analía, Cyntia, Caro y Lucas, y sumate vos también al concurso de San Valentín: el premio es una estadía en Iguazú

La convocatoria para contar una historia de amor, tiene a decenas de personas contando la suya desde todo el país. Historias simples y correspondidas, historias trágicas, amores no correspondidos, amores jóvenes y amores imposibles de olvidar. El 28 de febrero se conocerá la carta ganadora.

Edith contó su historia de amor, que dice así: “Mi historia empieza en el año 1994, cuando tuve la primera entrevista de trabajo, que fui a raíz de un aviso en el diario solicitando administrativa (jamás trabajé antes en eso), pero me mandé sin saber nada. Esto sucede en la ciudad de Corrientes capital. Fui a la entrevista y ahí una persona del sexo masculino, 15 años mayor, me hace la entrevista y me dice como todos “Te vamos a llamar”, pense “jamás lo hará, soy muy inexperta”, pero me falló: a la semana me llamaron. Sin saberlo ese mismo día él había quedado flechado (años más tarde me lo confesó), jamás hubiera pensado nada, en mi inocencia y ante un hombre grande, muy educado y súper respetuoso, y en ese momento casado. Trabajé con ellos hasta febrero del año 2000, ya que en mi trabajo conocí a un cliente que venía de otra ciudad y pasaron cosas. Mantuve una relación a distancia durante un año y quedé embarazada, planteé en mi trabajo (donde me apreciaban mucho ya que hice un buen trabajo y era de confianza) que me iba porque ya iba a tener a mi hijo y era casi seguro que iría a convivir a otra ciudad con el padre de mi hijo, en ese momento mi jefe me miró y me dijo NO TE VAYAS, pero lo entendí como que no quería perder una buena empleada (años más tarde eso fue otra cosa en realidad), renuncié.

Nace mi hijo el 8 de febrero del 2000, y él se acerca al sanatorio después de enviar un ramo de flores de felicitaciones, se acerca a vernos cómo fue todo, fue la última vez que lo vi, todo el tiempo estuvo pendiente de mi, para saber cómo estaba, cómo me fue. Seguía pensando que solo creamos un buen vínculo jefe/empleada (juro que jamás se me cruzó nada más por la cabeza), o era muy inocente o él hizo muy bien su papel. Me fui a otra ciudad casi 10 años, pero él estaba ahí en cada ocasión para saludarme y saber de mí. En alguna oportunidad que volvía a Corrientes me pedía para verme y así saludarme, creo solo fueron en 10 años dos veces, pero en ese momento había teléfono fijo y email, y estábamos siempre en contacto.

Hasta que llegó el día que me separé y me vine a vivir a Posadas en el año 2009, y él estuvo aquí de visitas en varias oportunidades, cenas, salidas, y la raja charlas hizo que recién en el año 2012 se anime (ya estaba en proceso de divorcio, nunca tuvo hijos) y me diga lo que sentía por mí desde el año 1994. Fue una sorpresa y para ese momento ya lo deseaba, y de ahí empezó esta historia que para mí fue de amor, pero para él creo fui una más de su gran colección. Venía seguido o iba a Corrientes cuando podía, pasamos momentos increíbles y muy locos, nunca sentimos la diferencia de edad. Hablábamos por teléfono, por WhatsApp, por donde sea y ya no podíamos manejar la pasión que ambos nos generábamos.

Hasta que llegó el día, 5 años después, me entero por una foto que él tenía una doble vida con otra mujer a la cual delante de todos era su mujer, pero no convivía con ella, ya que yo siempre fui a su casa y jamás sospeché, se me cayó el mundo, se me rompió el alma, estaba empezando algo muy importante para mí. Luego de una separación y le aposté a todo, pero me falló, sentí que se me derrumbó todo. Pasaron dos años sin vernos, sin hablar, ya que él quedó en venir personalmente a aclarar esa foto, pero vino después de dos años.

Nos encontramos hablamos y se disculpó y explicó a medias lo que vi en esa foto, se fue sin que pase nada, pero a partir de ahí empezamos de nuevo con la mandas, WhatsApp, etc., y esto de alguna forma se reanudó, aún sabiendo que esa mujer existía, si me dolía el alma porque yo sentía lo que había cuando estábamos juntos, pero hoy 2023 di por finalizado (creo, debí hacerlo) porque no me banco ser amante, no puedo, y me da bronca que, según él, esperó años por mí, no se juegue por lo que siente, por cagón, por aparentar algo que no es. Me siento algo triste, pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas, esto es largo, de años, aquí solo resumí esta historia que para mi es de amor, pero para él no sé exactamente qué es, porque se le pasó la vida esperándome y ahora no hace nada de nada por esto. Hoy sólo le digo: NOLMQTA (nunca olvides lo mucho que te amo).Tal vez en la otra vida esta historia resulte, por ahora se terminó”.

Paola M. también nos relató su historia y su experiencia: “Nos conocimos a través de Facebook en 2019, después de 2 meses mandando el “me gusta” le contesté con un hola, y marcamos un encuentro, nos fuimos a tomar mate al mirador. Después empezamos a conocernos, y al mes nos hicimos novios, salimos 6 meses y nos separamos. Al año volvimos y hoy tenemos un hijo de 2 meses, y nos llevamos muy bien”.

Pamela T., por su parte, compartió su historia y cómo las casualidades (o el destino) la llevaron a conocer a su amado: “Estoy en pareja con Sebastian C. desde hace 1 año y 2 meses. Nuestra historia comienza cuando yo me mudo al mismo barrio donde vive él. Un día necesitaba una herramienta y como lo vi sentado en la vereda me acerqué para preguntarle si tenía, él muy amablemente me dijo que si y me prestó. Después me pregunta mi nombre y se ofrece a ayudarme con lo que tenía que hacer. Me cayó bien y yo a él. Una noche me invita a ir a un bar con él y unos amigos, le dije que sí y fuimos. Allá hablamos un montón pero solo habíamos quedado como amigos (porque yo no quería nada con nadie). En varias ocasiones me invita a cenar y a pasar un rato, escuchar música, tomar algo, etc. A mi me empezó a gustar mucho cómo me trataba y me dije a mi misma que capaz me debía dar una oportunidad. Y una noche después de cenar con amigos, nos quedamos solos y ahí le dije que me gustaba, ¡y él me dijo que también! Desde esa noche empezamos a compartir cosas más de seguido, y después de unos días comenzamos una hermosa relación. Nos amamos y ayudamos mucho, y para nada nos incomoda ni afecta ser vecinos. Pasamos por muchas cosas y acá estamos más enamorados que nunca. ¡¡Y esa es nuestra historia de amor!!”

Cristina Eloisa relató su historia de amor: “Mis suegros no me querían y mi mamá me mandó a Buenos Aires porque ya no soportaba que me destraten. Pero me mandó a un lugar que mi novio no se enterase, pero él movió cielo y tierra, y me encontró en la provincia de Bs. As. Me mandó (dinero) para mi pasaje, volví, hicimos el compromiso y el 25/05/1996 nos casamos. Hoy tenemos dos hermosos hijos”.

Miriam Mabel nos contó la suya: “¡Hola! Mi historia de amor es única. Había terminado 5° año y buscando carreras a seguir, fui con mi pareja en ese momento y mi papá al Instituto Montoya; recuerdo que había una fila muy larga, mi papá parado al lado mío me preguntó en qué carrera me inscribiria, la elegida era profesorado en Educación pre escolar. Cuando me toca el turno, el muchacho que inscribía me pide los papeles que eran los requisitos y fue amor a primera vista. Cuando ya nos íbamos del lugar con mi papá hacia el auto de mi novio en ese momento, le digo a papá en voz baja que el chico que me inscribió sería el papá de mis hijos… Y en este 2023 festejamos los 35 años de casados con un muchacho que me recibió en el Montoya. Tuvimos 3 hijos. ¡¡Esta fue mi historia de amor!!”

Bárbara H. nos compartió la suya con el amor de su vida: “Para mi esposo, el amor de mi vida, quien me enseñó tantas cosas en estos casi cinco años de casados. El amor derriba sin dudas, mil barreras. Desde que te conocí supe en el preciso momento en que nos vimos y hablamos por largas horas que eras el indicado. Tu forma tan cariñosa de tratarme, tu mirada tan calma y esas palabras que me enamoraron perdidamente. En mi casa aprendí de chiquita que el amor es mucho más que darse un beso; es elegirse cada día, ayudarse mutuamente, confiar plenamente en el otro y compartir cada decisión en la vida, y eso es lo que quiero para nosotros. Así como creo firmemente en un sólo Dios, también creo en el amor, en amar plenamente a esa persona, tanto que no se pueda vivir sin ella. Errores los hay en todos lados, a cada momento, pero lo más lindo de «meter la pata» o equivocarse es darse cuenta de ello, disculparse y volver a empezar. Porque de eso se trata, de no tirar la toalla a la primera, sino de sacudirse el polvo, levantarse y continuar de la mano siempre. No hay nada más lindo que sentir a otra persona apoyándote a pesar de todo. Eso es para mí el amor, ir tomados de la mano, a la par, afrontando cada batalla de la vida pero juntos, y es eso lo que quiero para nosotros, no soltarnos hasta que tengamos que partir de este mundo. ¡TE AMO PARA SIEMPRE!”

También Analía B. nos conmovió con una historia, que dice así: “Les cuento la historia de amor más linda que conocí, de reencuentro, en un viaje a en abril del año pasado conocí una pareja que, cuando eran jóvenes, fueron novios hasta que él tuvo que irse a trabajar a Buenos Aires, ella se quedó en Misiones, cada uno hizo su vida, tuvo otra pareja, hijos. Por cuestiones de la vida, los cónyuges de ambos fallecieron y, luego de 30 años, ¡volvieron a encontrarse! Hoy son pareja nuevamente, tienen una familia ensamblada de hijos, nietos, ¡y mucho amor! Su nombre es Lali y Orlando (el pelado), ambos viven en Oberá: su gran historia de amor demuestra que cuando son el uno para el otro, no hay tiempo ni cuestiones que lo impidan”.

Cyntia C. nos contó su historia y por qué desea ganar la estadía en Iguazú: “Con mi pareja Horacio nos conocemos desde la infancia prácticamente, armamos una hermosa familia y hace 14 años que convivimos, y tenemos 5 hijos, y nos gustaría conocer las Cataratas porque no estamos en condiciones de ir, pero si vivimos muy felices que es lo importante”.

Caro F. relató cómo conoció a su amado y su historia juntos: “Nos conocimos por medio del trabajo, estuvimos 3 meses de novios, y nos acompañamos. Luego de convivir 6 meses decidimos dar un paso más, el 10/03/2017 dimos el sí, y formalizamos nuestro matrimonio: ¡hoy estamos a un mes de cumplir 7 años de casados! Es un hombre maravilloso, muy compañero, comprensivo, ¡¡de mucha paciencia!! Lo amo y lo elijo siempre”.

Finalmente, Lucas D. contó que «Nos conocimos por instagram. Fin».

