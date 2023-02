Aventura sobre ruedas: viajaron desde Misiones a las playas de Brasil en Amarelinho, un Citröen Ami 8

Andrea y Darío, narraron su experiencia tras emprender su viaje aventurero a las playas de Brasil desde Misiones en su citröen familiar "Amarelinho", modelo Ami 8. También detallaron brevemente la historia del vehículo que les acompañó en su travesía.

P:¿Cómo llegaron a tener el Citroen Ami 8?

A: Lo tenemos desde hace menos de un año. El antiguo dueño lo compró cero kilómetro y lo tuvo guardado durante mucho tiempo. Mi esposo estaba investigando para comprarme un auto para ir a la escuela y cuando vi el Citroen 3CV que tenía Aparicio me quería morir. Después empezó el amor por el «Amarelinho».

D: Teníamos otro auto y buscábamos un vehículo económico para ir a trabajar. En esa búsqueda se me ocurrió un Renault 12, y un día de casualidad, estaba en la casa del señor que vendía el auto y me lo mostró. Cuando vi el Citroen Ami 8 en un estado inmaculado pensé que lo tenía que comprar, aunque no sabía como llegar a casa con el auto, porque pretendíamos otro modelo.

P:¿Qué le preguntaron al dueño antes de comprar el auto, estando tan nuevo por qué no lo vendió antes?

D: El señor tiene 95 años y no podía manejar más, por eso lo tenía parado y bueno, lo vendió a otro señor que lo tuvo tenía muy poco tiempo, casi sin ocupar, y él me lo vendió a mi. La mayor parte del tiempo lo tenía guardado.

P:¿Cómo decidieron viajar a Brasil en el Citroen Ami 8?

D: Por una cuestión económica, la idea del viaje quedó postergada y en eso entré a un grupo de autos Citroen en Misiones, con muchas personas de Oberá y Puerto Rico. En una de las publicaciones, vi la fotografía de unas personas que viajaron a Camboriú en un 3CV. Con el pasar del tiempo, cuando el verano se acercó, nos dimos cuenta de que necesitábamos realmente un auto para viajar a Brasil, y se me ocurrió ir con el Ami 8.

A: Al principio, yo pensé que se trataba de una locura, y nuestros familiares también. Pero al pasar el tiempo, un día empezamos a poner en condiciones el auto, con motor y cubiertas nuevas, y con la mejor mecánica posible, con el objetivo de viajar tranquilos. Estaba confiado de que íbamos a viajar bien y así fue.

P: ¿El Citroen Ami 8 tuvo un buen rendimiento durante el viaje?

A: El auto tuvo un buen rendimiento en general, aunque durante el viaje de vuelta tuvo algunos problemas en los cerros de Brasil debido al combustible de ese país. Cuando cargábamos nafta en estaciones de servicio Shell funcionaba bien, pero en otras de origen brasileño no. Además, es importante mencionar que éramos cuatro personas grandes dentro del auto.

P: ¿Cómo fue el viaje dentro de Brasil?

A: Desde que nos subimos a la balsa en Puerto Mauá, nos sacaron muchas fotos y nos grababan. Todo el tiempo nos gritaban y cuando parábamos en el semáforo nos preguntaban sobre el modelo del auto, su motor, año, y demás preguntas. Los hermanos brasileños nunca habían visto un Citroen como el nuestro. En Camboriú también llamó mucho la atención, de manera que hasta comenzaba a cansar.

P: ¿Generalmente en Camboriú se ven autos de marca Lamborghini, Mercedes Benz y demás marcas, en esta ocasión sus dueños se sorprendieron con el Citroen?

D: Detrás nuestro había una señora con un Mercedes Benz Coupé 0 kilómetros, y todas las personas prestaban atención a nuestro auto, y no al de atrás. Lo lindo es que cualquier persona que tenga pensado viajar lo puede hacer con el auto que tenga. No solo vacacionar, sino disfrutar todo el trayecto. Hay que tener el coraje de viajar con el auto que uno cuenta.

P: Por último, ¿piensan en algún otro viaje para el auto?

A y D: Por supuesto que sí. Aunque el dueño anterior no lo usaba mucho, nosotros sí lo haremos. Si Dios quiere, y las condiciones también, el año que viene queremos volver a viajar a Brasil y sacarlo a pasear. Es totalmente posible viajar con él. «Es un auto relativamente económico para llevarlo en la ruta, estamos súper contentos y con ganas de sacarlo nuevamente», concluyeron.