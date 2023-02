Lee las historias de amor de María Eva, Cristian, Paula, Thalia, Karina, Carla, Juan Carlos, Gabriela y María Antonia, y sumate vos también al concurso de San Valentín: el premio es una estadía en Iguazú

La convocatoria para contar una historia de amor, tiene a decenas de personas contando la suya desde todo el país. Historias simples y correspondidas, historias trágicas, amores no correspondidos, amores jóvenes y amores imposibles de olvidar. El 28 de febrero se conocerá la carta ganadora.

Cristian E. contó su historia de amor, que comienza así: “Hace 2 años y 6 meses estoy con mi pareja, ella es mucho menor que yo, pero tiene muchos más valores que los míos, y estoy enamorado de ella y ella de mí, nos llevamos súper bien y gracias a Dios el amor siempre está en nosotros. Estoy feliz con ella y ella se siente feliz conmigo, porque se le nota cuando está feliz, es una persona maravillosa y la amo con todo mi ser… Al principio no fue muy fácil para nosotros, pero después de muchos sacrificios, aprendimos que si se quiere, se puede. Es cuestión de darlo todo por la persona que querés, y que termine la vida contigo”.

Por otro lado, Paula nos compartió la suya con su ser amado: “Nuestra historia comienza en el 2006 en el colegio, con Cristian éramos compañeros de curso en 2° Polimodal, éramos un grupo de 7 u 8 amigos y no sé cómo se dió que nos empezamos a gustar y empezamos a salir, y eramos los novios del grupo, terminamos la secundaria, conseguimos trabajo y nos acompañamos, yo 19, él 20. En el 2009 nace nuestro primer hijo y en 2015 el segundo. El año pasado recién cumplimos la promesa de casarnos así que estamos de luna de miel todavía, es el amor de mi vida después de estos 17 años sigue siendo él”.



Thalia L. también nos relató su historia y su experiencia: “Todo comenzó cuando estudiaba en el colegio C.E.P. N 5 , cuando tenia 16 años le conocí al amor de mi vida que se llama Jose Maximiliano S., los dos estudiabamos en el mismo colegio en turno tarde, todo comenzó cuando él me robó un beso y yo siendo tímida me sonrojé toda y salí corriendo del grado. Toda esa tarde tuve vergüenza y él solo se reía nomás, pasaron los días, empezamos a hablar y nos hicimos novios a escondidas de mis padres porque yo era menor: tenía 16 años y el 20 cuando empezó nuestro amor. Así pasaron los meses hasta que le dije “Vamos a hablar con mis padres”. Organizamos un mediodía y hablamos con mis padres y ellos no era mucho que querían que tenga novio porque era menor e iba a la iglesia, pero igual aceptaron mi relación con él y así pasaron los meses y años, y acá estamos más enamorados que nunca, tenemos dos hermosos hijos y nos amamos más que nada. El año pasado cumplimos 9 años de estar juntos, nos conocimos el 15/11/13 y el 15/11/22 cumplimos 9 años de estar juntos y más enamorados que nunca. Hoy en dia tengo una familia hermosa y tengo 25 años y él 28 años, así termina mi historia de amor”.

Karina, por su parte, contó su emotiva historia: “Nuestra historia comienza en el 94 cuando yo cumplí 15 años, en mi fiesta aparece mi prima con un gran grupo de amigos, entre ellos mi esposo, a mi mamá no le agradó ese grupo y les pidió que se fueran jajaja y así comienza el desencuentro. Después de unos meses lamentablemente mi prima falleció, y ahí estaba nuevamente él acompañando a la familia, nos cruzamos pero nada, seguíamos ignorandonos, pero como se dice, la tercera es la vencida: por tercera vez nos volvimos a cruzar por una amiga en común, y bueno, como tenía que ser, nos pusimos de novios, nos casamos y ya vamos por 26 años de casados felizmente, con una hermosa familia con 3 hijos”.

Carla relató su historia de amor: “Con mi pareja me conocí el 14 de febrero del 2021, mi hermano venía de viaje y quería ir a algún boliche, como los 2 estábamos solteros nos fuimos y allá nos encontramos con otros amigos. Cuando entro al boliche (aclaro que estábamos en pandemia y no se podía bailar, solo sentados) nos ubicamos donde se encontraban nuestros amigos, y veo un morocho alto con una sonrisa hermosa, quedé enamorada jaja. Esa misma noche se me dio bailar con él después, y desde entonces no nos separamos más. A los 4 meses de estar juntos nos tuvimos que aislar por covid positivo, donde pasamos encerrados el cumple de él, ya vamos a cumplir 2 años y vivimos muchas cosas juntas y muy significativas para ambos: Argentina campeón de la copa América, primer viaje juntos, pérdida de un embarazo, Argentina campeón del mundo, navidades, año nuevo, ascensos en el trabajo, convivir juntos por primera vez con alguien. En fin, es mi compañero en todo y mi apoyo”.

Gabriela Johana nos contó su historia con su amor a distancia y el final feliz de dicha experiencia: “En el 2015 asistí a un curso de verano para directores de toda la Argentina, representando a Chaco y me crucé con Félix, que venía por Catamarca. Compartimos actividades grupales, charlas, mates y una salida a tomar algo. Ambos estábamos separados y complicados en ese momento. Después de 2 semanas cada uno volvió a su provincia y seguimos chateando por teléfono un tiempo, hasta que la vida siguió y decidimos cortar comunicación e intentar recomponer nuestras parejas. Mi vuelta con mi ex no funcionó y me separé definitivamente en el 2016 estando embarazada. Seguí mi vida, crié a mi hijo, pasó la pandemia. Alguna vez volví a escribirle y me contestó cortante o no respondió… Así que cerré esa historia. Pasaron algunos años, la pandemia. En agosto del 2021 leí una publicación que hizo en Facebook sobre una nota que le hicieron, lo felicité, me respondió, le contesté y así seguimos charlando ese día y los que siguieron. Estaba separado hace unos meses, intentando reorganizar su vida. En octubre viajó 780 km a Chaco para vernos y cuando llegó lo primero que hizo fue pedirme que sea su novia, le dije que le respondería antes de irse. Pasamos unos días muy lindos… Acepté ser su novia, y acá seguimos muy felices. Yo viajé 2 veces a Catamarca, él viene cada vez que tenemos un fin de semana largo, con planes de vivir juntos en un par de años, una familia donde yo tengo 3 hijos; él 3 también ya adultos. Me animé a escribir porque pensándolo un poco, como pareja nunca tuvimos un tiempo de los dos solos, siempre están mis hijos o allá los suyos. Los apuros del trabajo, poco tiempo. Sería hermoso un momento para los dos”.

Juan Carlos S. nos compartió la suya con el amor de su vida: “Tengo 52 años y siento que me casé con mi ángel guardián. Nuestra historia es simple pero para mí lo más lindo que me ha pasado, conocer al amor de mi vida, si, Lidia se llama y es muy hermosa como persona, como compañera, como mamá, pues hoy día y luego de cumplir 31 años de estar juntos el próximo 15 de febrero, tenemos dos hermosos soles que son la luz de nuestros ojos. La conocí cuando tenía 16 años y me mintió diciendo que tenía 18. Hemos andado a escondidas mucho tiempo, porque nuestra relación no era aceptada, pasamos por muchas idas y venidas pero siempre juntos y nunca nos separamos. Es tan larga nuestra historia que hasta podría escribir un libro. Solo quiero compartir algo que quedó marcado en nuestras vidas, nos casamos por civil luego de que naciera mi hija hace 20 años. Es decir, tenemos 20 años de casados y 31 años de estar juntos. Y digo que si Dios me diera otra oportunidad de elegir, elegiría a Lidia. Saludos y los más lindos besos a mí querida compañera que amo con locura”.

También María Antonia nos conmovió con la suya: “Hasta hace 6 años vivía con mi madre, que falleció en el 2017. En el 2020, con la pandemia, me fui a vivir sola en la casa que estaba construyendo, y la soledad no era un pesar, me sentía bien. Pero un buen día, en marzo de 2022, mi hermano, también soltero que se quedó en la casa de nuestra madre, se encontraba triste y algo deprimido, por estar solo, y me transmitió su preocupación. Al volver a mi casa me puse a pensar que al igual que él, yo también estaba sola, no compartía nada con nadie. Me agarró una gran angustia y me puse a llorar desconsoladamente. Le pedí al Señor que me calmara, que me sacara la tristeza. Le pedí perdón por no aceptar su voluntad, la de estar sola. Y le pedí que me diera una oportunidad, de conocer a alguien a quien quisiese y me quisiera. Enseguida me sentí con una tranquilidad inmensa y pensaba en qué lugar iba a conocer a mi amor. No salía mucho, por lo que hice una lista de lugares donde se organizaban eventos durante el mes y el siguiente. Estaba dispuesta a ir para conocer gente. Al único lugar que iba todos los domingos desde la partida de mamá era la iglesia de un barrio vecino (San José). Allí todos los domingos veía a una ex secretaria y jubilada de un colegio donde había trabajado entre el 90 y el 2000, Rosita. Ese año, 2022, recién reparé que ella siempre estaba acompañada de un señor más joven que ella, que leía una de las lecturas de la misa. Siempre me preguntaba si era el marido, pero dudaba, dada la gran diferencia de edad que yo veía. Yo la saludaba a Rosita, y un dia, calculo unas tres semanas antes de hablar con el Señor, le pregunté si era su marido y me dijo que no, que era su hijo mayor, Claudio, y al domingo siguiente me lo presentó, pero como al pasar, algo rápido.

Mi depre fue un dia martes o miércoles, a fines de marzo. La cuestión es que al domingo posterior a esta situación, Rosita me invita a tomar té la tarde del siguiente domingo, y acepto. Llegado el día, luego de la misa de las 8:30 am, me dice «Vamos ahora a casa a desayunar», y acepté. Ya en su casa, al costado de la iglesia, vi que ella preparaba el desayuno para tres. Yo me decía, “¿Con quien desayunaremos?”. No me lo imaginaba. Grande fue mi sorpresa cuando lo veo entrar a su hijo diciendo que había ido a buscar un pan rico para el desayuno. Bueno, Rosa prácticamente nos dejó solos todo el tiempo. intercambiamos información personal y los celulares. A partir de esa tarde empezamos a hablar por el chat, luego a salir a tomar algo, pasear. Y colorín colorado, ahora en abril, cumplimos 1 año de amor. Y estoy convencida que es el hombre que me mandó el Señor”.

Juan Carlos nos contó su historia: “Nos conocimos en el año 2018, mi bello amor se llama Noelia, ella cuidaba de mi madre y padre, a ambos. Mi padre fallecido en abril del 2020, nos enamoramos y hoy compartimos nuestras vidas juntos, más enamorados que el primer día, convivimos desde septiembre del 2020, hemos viajado y además trabajamos juntos en una pequeña empresa creada por mi en el año 2017. Tengo 2 hijos hermosos de mi único matrimonio, Romina de 44 y Pablo de 38, el dato curioso, si así lo podemos llamar, es la diferencia de edad, ella tiene 32 y yo 67”.

María Eva recordó al amor de su vida en esta conmovedora carta: “Todos los días, desde que vi esta propuesta, estoy pensando en vos. Aquella vez que, tomando sol en la costanera, debieron despertarte y llegaste tarde y malhumorado a buscarme para salir, con miles de pecas y «achicharrado» por el calor de Buenos Aires, por ejemplo. El noviazgo. El casamiento, la casa que fuimos rodeando de rejas y flores. Los chicos, bellas personas como vos y yo, modestamente. Más tarde, el nieto. Viajes transoceánicos para conocerlo, verlo crecer y la ilusión de poder otra vez más. Quisimos festejar un aniversario -inédito en estos tiempos- y no fue posible por la partida inesperada de Fer. Más tarde, un diagnóstico duro que aceptaste con estoicismo y sin quejas. Nueve años «remontando el barrilete» como me gustaba decirte. Siempre a tu lado. Sin quejas. Cuando aquella tarde el doctor entró a verte y te preguntó cómo ibas, levantaste el pulgar y respondiste: -vamos a salir-, con tu optimismo de siempre. Te amamos todos, hijos, nietos, amigos, vecinos, conocidos. Este año cumpliríamos 46 años juntos. No fue posible pero… ¿Si esto no es amor? ¿Qué es? Te gustaba cómo escribía y me alentabas. Esta carta es para vos”.

Contanos tu historia y participá en este concurso de San Valentín

Podés ganarte una estadía en Iguazú para dos personas con la posibilidad de conocer las Cataratas del Iguazú, una de las siete Maravillas Naturales del Mundo.

El 14 de febrero es el día de los enamorados, ¡y queremos celebrar el amor con historias que emocionan!

Mandanos la carta que escribirías a tu amor, o compartimos una historia de amor que conozcas, y envianos por mail o por el viejo sistema de correo postal.

Entre todas, seleccionaremos una y la autora o el autor ganará una estadía para 2 personas en Puerto Iguazú, y podrán visitar nuestras maravillosas Cataratas.

Compartinos una historia de amor, tuya o que conozcas y envíala:

Por mail a [email protected];

O por correo postal a la siguiente dirección:

MisionesOnline

“Historias de Amor”

Coronel López 2138, piso 6.

CP 3300

Posadas, Misiones

Seleccionaremos las que serán publicadas y sortearemos un ganador, que será anunciado el próximo 28 de febrero.

El premio para celebrar el mes del amor es una estadía para 2 personas en Puerto Iguazú e ingresos para recorrer las Cataratas, una de las 7 Maravillas del mundo.

¡Anímate!

Los que creemos en el amor, queremos conocer esa historia que anida en tu corazón o en tu memoria.