Lee las historias de amor de Laura, Lucy, Carina, Ever, Carlos, Esther, Grisy, Carmen, Analía y Alicia, y sumate vos también al concurso de San Valentín: el premio es una estadía en Iguazú

La convocatoria para contar una historia de amor, tiene a decenas de personas contando la suya desde todo el país. Historias simples y correspondidas, historias trágicas, amores no correspondidos, amores jóvenes y amores imposibles de olvidar. El 28 de febrero se conocerá la carta ganadora.

Laura C. contó su historia de amor, que comienza así: “Aquel verano de 1998 comenzó nuestra historia de amor, éramos solo dos adolescentes. Pasaron los años. Él formó su familia y yo la mía. 25 años después nos volvimos a cruzar, año 2023 renace una nueva y bella relación. Él es de Lobería. yo soy de Balcarce. Ambos con un par de hijos cada uno, niños y adolescentes. ¡Hoy el destino nos unió! A pesar de la distancia, 60 kilómetros nos separan, no obstante, nos unimos en un punto medio y nuestros corazones se fusionan. Nada ni nadie podrá separarnos porque el amor es más fuerte… Nada como ir juntos a la par”.

Por otro lado, Carina E. nos compartió la suya con su ser amado: “Facebook parejas, es nuestro «cupido». Empezamos a hablar por ahí, el 07-05-2018, y desde entonces, nos hablamos cada día, hasta hoy… Él de Corrientes, yo de Misiones, resultó que trabajábamos en la misma empresa. Por mi parte, pensé que mi historia con él era una más de tantas, que comenzaron vía online y que nunca prosperaron: con Diego fue diferente, nos mandábamos fotos por WhatsApp todos los días, después de un tiempo hicimos las primeras videollamadas, y después de tanta insistencia de su parte, le dije que si para conocernos personalmente… Fue el 27 de noviembre del mismo año, ¡fui yo hasta su ciudad, re loca! Pero ya estaba hasta las manos con mi polaco. Cuando llegué, nos saludamos con un beso que jamás voy a olvidar. Era el beso perfecto, nos fundimos en un abrazo, esos que das cuando extrañas demasiado a alguien, los que queres que duren para siempre, y sentí que quería quedarme ahí toda la vida. Mi vida cambió totalmente a partir de ese momento, jamás había experimentado una relación a distancia, y él tampoco. Salíamos de nuestros trabajos y dejábamos videollamada toda la noche, los finde viajábamos, una vez yo y otra el… La pandemia fue muy dura, porque no pudimos vernos durante meses. Fue cuando tocamos fondo y tomé la decisión de renunciar a mi trabajo y mudarme con él. Así fue, ¡en mayo de este año cumplimos dos años de convivencia!”



Carlos E. también nos relató un conmovedor mensaje sobre el amor y su experiencia: “Cuando te enamoras y eres grande, cuando esto sucede más que cosquillas de mariposas llenan tu estómago o su lugar, y es maravilloso, no estas pendiente de su figura, sus ojos o sus manos, cuando te enamoras y eres grande, sabes lo que quieres y por qué lo quieres. La vida dio muchos giros , recibió muchos golpes y aprendiste a reír con sinceridad. Cuando te enamoras y eres grande no importa cuánto tienes o posees sino los sentimientos o intenciones que traes, cuando te enamoras grande, a pesar de saber que el cuerpo no es lo mismo acaricias con ternura esa piel que alguna vez fue terciopelo, y aún conserva esa suavidad. Cuando te enamoras y eres grande no esperas niños, solo cuentas de nietos y compartes momentos sin discutir, escuchando y esperando el momento de hablar, cuando te enamoras y eres grande no importa el dinero, solo el amor sincero, porque te enamoras con el sentimiento aunque aprietes suave la mano de a quien amas, sentirá la fuerza de cuando tenías veinte años, porque es la mano firme que jamás te soltará. Cuando te enamoras y eres grande, dale gracias a Dios por esta nueva oportunidad, porque cuando te enamoras grande, es amor de verdad. De Carlos a Lucía: amor de tercera edad”.

Carmen, por su parte, contó su emotiva historia: “Dicen que el amor a distancia no existe. Déjame corroborar si es cierto, o no está teoría, con mi simple narración. La historia que voy a contar comenzó en el año 2001. La crisis del país con el famoso corralito obligó a muchos habitantes de Argentina a emigrar a distintos lugares. Nosotros nos conocimos justo ese año, empezamos un noviazgo, pero él (mi novio), decidió ante tal situación del país irse a España, fue una decisión drástica pero también obligada porque no quedaba otra alternativa, por lo menos no la veíamos. Es así que pese a todo comenzamos una relación donde solo importaba nuestro amor contra todos los pronósticos. Yo me quedé acá en Misiones y él viajó rumbo a Barcelona. En esos tiempos no estaba tan de moda todas las tecnologías que tenemos a nuestro alcance ahora. Nuestra única manera de comunicarnos era a través del teléfono fijo. No pasó ningún fin de semana sin recibir el llamado de él, nos pasamos casi dos horas hablando, para nosotros el tiempo se paraba en ese momento: nos contábamos la vida entera en esos instantes. Y las cartas eran otras de las formas de sentirnos presentes los dos. Fue así que pasaron dos años y medio. Y fui yo la que esta vez viajé a España para reencontrarme con él. Al momento de vernos fue como si el tiempo no hubiese pasado. Decidimos emprender nuestra vida juntos pero esta vez sin separarnos físicamente. Estuvimos un año viviendo en un pueblo cerca de Barcelona llamado Terraza. Hasta que me quedé embarazada. No lo pensamos mucho y pese a todo volvimos a Argentina a luchar y pelear pero en nuestra tierra, en nuestras raíces. Hoy somos una gran familia, formada por tres princesas y nosotros, que, pese a todos los pronósticos, confirmamos que el amor a distancia si existe si uno ama de verdad”.

Analía relató su historia de amor: “Una noche le mandé un sms a mi mejor amiga para saber cómo estaba y qué estaba haciendo, en lo que ella me responde que estaba cenando con su primo, a manera de broma le digo “mándale saludos a tu primo”, sin saber que a partir de ese día mi vida iba a cambiar para siempre. Horas más tarde, él me comenzó a escribir por mensaje, así estuvimos una semana hasta que llegó el gran día de conocernos, fue la mejor noche de mi vida, la pasamos increíble. Desde la primera vez que nos vimos sentimos una química perfecta entre los dos, después de dos semanas de estarnos conociendo me pidió que fuera su novia, el dia 25 de agosto de 2012 exactamente, hasta el día de hoy nos seguimos amando igual que la primera noche que nos conocimos y ya hemos formado una hermosa familia juntos y siempre felices”.

Grisy nos contó su historia con su amor: “Mi esposo y yo nos conocimos cuando yo tenía 11 años y el 14. Yo estaba en la ventana de la casa de mi abuela y él pasó con su bici sin cubiertas por la calle y por mirar hacia la casa se cayó desparramandose literalmente en la calle polvorienta. Nunca le había prestado atención pero ese día lo vi. Pasado un tiempo me llevan a Buenos Aires a estudiar, ya tenía 15 años y vuelvo a Eldorado a los 20. Él se presentó en mi casa contándome que era él quien se cayó de la bici sin cubiertas, y entre risas y anécdotas empezamos a hablar. Hoy llevamos 28 años juntos, 3 hijos y una nuera. Apostamos a que el amor eterno sí existe y seguiremos festejando más aniversarios juntos”.

Alicia R. relató la suya: “Nuestra historia viene allá por el año 91, donde íbamos juntos al secundario nocturno a divisiones separadas pero del mismo año, sólo en idioma nos juntaban. Jamás nos habíamos visto a pesar de que vivíamos en la misma ciudad, él militar (tucumano) de 24 años y yo, de 18, entrerriana. Pues ese día nos vimos y yo me enamoré a primera vista y él creo que también, aunque desde ese día no volvimos a vernos por 3 o 4 meses después, y desde ahí nos pusimos de novios. Luego quedé embarazada de mi primera hija que el 11 cumple 31 años. Cuando supieron mis padres, se opusieron a la relación y terminé embarazada y sola porque nos separamos. Al año de nacida nuestra hija, él contrajo matrimonio con su nueva pareja. Se fue de mi ciudad a Córdoba y ahí siempre estuvo en contacto por la hija, luego de varios años de matrimonio se divorció y volvimos a intentar, yo jamás me puse en pareja ni me casé. Hoy hace 15 años que estamos juntos y lo vuelvo a elegir cada día como el primer día que lo vi. También de esta oportunidad que nos dimos tenemos nuestro segundo hijo que hoy tiene 13 y que es el amor de nuestra vida!!!”

También Lucy nos compartió su historia de amor y su experiencia: “Era un día de secundaria, tenía 16 años, era la única que en todo el colegio no tenía novio y no había hecho nada con ningún chico, al contrario de mis compañeras que si habían tenido varios novios entre el colegio al que asistía y otro cercano, los cuales siempre competían y hacían apuestas por las chicas, el que se cambiaba de colegio y se hacía novio de la chica por la que apostaban ganaba, hasta que un día descubrí que era la apuesta entre los 2 colegios, varios chicos se cambiaron solo para intentar ganar. En la primer semana de clases, los chicos nuevos me encaran para ser su novia pero los rechacé a todos, y después mis compañeros también hacen lo mismo pero son rechazados también, y todo porque mis padres me decían que tendría novio el día que termine mis estudios secundarios, pero había un chico que me llamaba mucho la atención, quien después de varios meses me entero que abandonó el colegio ya que no me pudo conquistar. Al principio no le di mucha importancia hasta que un día, después de 2 años, nos volvimos a encontrar y empezamos nuestra relación, la cual al principio fue muy bella pero con el paso del tiempo cambió. Tenemos 2 hijos, un niño que tiene 8 años y una niña que va a cumplir 5 años en unos meses, pero todo ha cambiado en estos 10 años que llevamos de relación. Ell me ha engañado y traicionado muchas veces a pesar de que traté de entender como un simple desliz, la traición de él, justo en las fiestas pasadas por empezar este 2023, me dolió mucho, y me hizo dar cuenta de que he dado todo por él desde el inicio pero que no le fue suficiente y no es mí culpa ni nada, sino él que nunca me dio valor, sé lo que valgo y quién soy como persona, y lo que hago y doy es con el corazón, allá él por tonto que nunca vio lo que lo amé y lo aprecié… Y así termina mi historia, triste pero jamás destruida”.

Esther nos contó la suya y cómo las casualidades del destino la llevaron a conocer a su ser querido: “Mi historia tiene 6 años de relación y dos hermosos hijos que Dios me regaló.

Todo comenzó un día muy bajón, cansada del amor y de la desilusión, orando a Dios y pidiendo a la persona correcta para mi vida. Fue gracioso, nos hemos cruzado en un colectivo, y quedó ahí. A la semana, como todos los días de costumbre, salía a caminar y a despejarme por la costanera. Al volver a casa, nos volvimos a cruzar por segunda vez, ahí si fue donde dialogamos más y compartimos un rico tere. Al volver, se ofreció a acercarme a mi casa, a lo que acepté. Le pedí que me dejara en un lugar donde había gente, y de ahí yo caminaba hasta mi casa. El asunto era que yo no quería que sepa donde vivía con mi madre. Pero no pude esconderme porque el vivía a la vuelta de mi casa, sin yo conocerlo y haberlo visto nunca. Ambos hace poco nos mudamos en ese barrio, el tenía 3 meses viviendo y yo 6 meses. Desde ese día, no nos separamos más. Hemos tenido conflictos, momentos económicos difíciles, pero la remamos mucho, tratamos siempre de poder salir adelante. Nos llevamos bien, él es esa persona que siempre pedí, y él siempre me dice que soy lo que él siempre pidió a Dios. Tenemos 2 varones chiquitos gracias a Dios y ya somos una familia. Con altos y bajos, pero siempre juntos”.

Finalmente, Ever nos compartió su emotivo relato: “Mi historia comienza el 12 de febrero del 2018, faltando 2 días para San Valentín esa tarde esperando cruzar la Ruta 12 para comprar en el supermercado, justo enfrente se esperan los colectivos que van para la ciudad de Posadas. Estaba esperando cruzar, y veo que está un chico esperando el colectivo, lo miro una y otra vez, el chico me pregunta la hora, se lo digo y me dice que va para Posadas, le respondo que bien y le digo “Yo estoy por pasar a comprar del otro lado”. Nos pasamos el número y lo que más me sorprendió fue que el chico me habia pedido el número siendo yo una chica transgénero, que ya había pasado por muchas situaciones, y la verdad no creía más que estaría en una relación con un chico que me aceptara tal como soy. Lo que hay en la ruta 12: conocí el amor más bueno, que se van a cumplir 5 años que estamos juntos y felices”.

Contanos tu historia y participá en este concurso de San Valentín

Podés ganarte una estadía en Iguazú para dos personas con la posibilidad de conocer las Cataratas del Iguazú, una de las siete Maravillas Naturales del Mundo.

El 14 de febrero es el día de los enamorados, ¡y queremos celebrar el amor con historias que emocionan!

Mandanos la carta que escribirías a tu amor, o compartimos una historia de amor que conozcas, y envianos por mail o por el viejo sistema de correo postal.

Entre todas, seleccionaremos una y la autora o el autor ganará una estadía para 2 personas en Puerto Iguazú, y podrán visitar nuestras maravillosas Cataratas.

Compartinos una historia de amor, tuya o que conozcas y envíala:

Por mail a [email protected];

O por correo postal a la siguiente dirección:

MisionesOnline

“Historias de Amor”

Coronel López 2138, piso 6.

CP 3300

Posadas, Misiones

Seleccionaremos las que serán publicadas y sortearemos un ganador, que será anunciado el próximo 28 de febrero.

El premio para celebrar el mes del amor es una estadía para 2 personas en Puerto Iguazú e ingresos para recorrer las Cataratas, una de las 7 Maravillas del mundo.

¡Anímate!

Los que creemos en el amor, queremos conocer esa historia que anida en tu corazón o en tu memoria.