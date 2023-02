Conocé quién fue la ganadora que se llevó 2 entradas para disfrutar de The Element en UMMA 

Días atrás, MisionesOnline sorteó un par de entradas para disfrutar del primer show en Misiones de The Element, DJ reconocido a nivel mundial del sello Afterlife. Nélida Raquel León fue la afortunada que se llevó a casa los dos tickets y pudo disfrutar de la fiesta, el pasado sábado 18 en UMMA.

El artista reconocido a nivel mundial pisó por primera vez la tierra colorada con una fiesta inolvidable en Umma. También estuvieron presentes DJ’s como Sofía Gier y Marfarley.

El sábado 18 de febrero se vivió una noche llena de música electrónica, luces, bailes y maquillaje glitter. The Element aterrizó por primera vez en la tierra colorada y se presentó frente a un gran público que supo apreciar sus mejores composiciones.

Los que prepararon la pista para que todo esté en su lugar para que el aclamado DJ se hiciera presente fueron Sofía Gier combinando sonidos progresivos y tecnho melódicos. Acto seguido se presentó Matfarley quien realizó un show de luces, humo además de estallar los parlantes con Afro house melodic. A su vez, mientras el público disfrutaba las canciones; el emprendimiento de make up MUM (@by.mum) fue la encargada de combinar y crear armonía entre la música electrónica y el maquillaje.

Al correr la noche y sintiendose el calor de la fiesta, alrededor de las 2:30 de la madrugada, el dj perteneciente al sello Afterlife -The Element- presentó sus propias composiciones y de esta manera hizo saltar, bailar y pasar una maravillosa noche. El público se animó y hasta se prestó para las fotos.

Una trayectoria de más de 3 décadas: The Element

The Element (Afterlife) es un nombre familiar cuando se trata de música house y techno melódica. Aunque es originario de la pequeña isla de Malta, es muy conocido en todo el mundo.

La carrera de The Element comenzó a principios de los noventa, y a pesar del paso del tiempo, siempre se mantuvo fresco y actualizado. La atención sobre su música comenzó a crecer drásticamente en el verano de 2019 después de que sus temas ‘Ryder’ y ‘Judgment Day’ se tocaran en casi todos los conciertos de Tale Of Us en todo el mundo.

En diciembre, Afterlife anunció su regreso a la Argentina después de cuatro años. Más de 50.000 personas se registraron en la pre venta y en tan solo 4 horas la primera fecha fue sold out. La fiesta redobla la apuesta para una segunda fecha, que será el 7 de abril.

Actuó y tocó junto a personas de renombre como Mathame, Mind Against, Matthew Johnson, Richie Hawtin, John Digweed, Green Velvet, Sasha, Dixon, DJ Tennis, Art Department, entre tantos otros.

Facebook Compras Misiones

Instagram Compras Misiones