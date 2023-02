Lee las historias de amor de Cristina, Susana, Silvia, Melitza y Javes Nahuel, y sumate vos también al concurso de San Valentín: el premio es una estadía en Iguazú

La convocatoria para contar una historia de amor, tiene a decenas de personas contando la suya desde todo el país. Historias simples y correspondidas, historias trágicas, amores no correspondidos, amores jóvenes y amores imposibles de olvidar. El 28 de febrero se conocerá la carta ganadora.

Cristina Beatriz contó su historia de amor, que comienza así: “Vivo en Wanda Misiones. Tengo 21 años y estoy acompañada desde hace 4 años. Esta es mi historia. Conocí a mi marido (José Luis) por medio de mi prima, cuando yo tenía 14 años empezamos a salir pero a mí madre no le gustó la idea, entonces nos separó. Él volvió a Iguazú y yo me quedé en Wanda. Esperé durante 5 años para volver a verlo. Cuando nos volvimos a ver empezamos a hablar, yo me iba a tomar teres y mates con él y empezamos a salir de nuevo, después de 3 meses de novios nos juntamos. Mi madre ahora lo acepta. Pero muchas personas intentan separarnos e igual seguimos luchando contra todo. Porque el amor todo lo puede. Me encantaría conocer las cataratas”.

Por otro lado, Susana nos compartió la suya con su amada: “Habíamos planeado un viaje a las cataratas, eramos amigas y ella estaba muy triste por problemas laborales, le dije “Vamos, te acompaño asi te despejas un poco” (yo no tenía un peso jaja ,pero me puse ahorrar para el viaje). No conocíamos las cataratas y a la tarde del día que íbamos a viajar nos enteramos que cerraban las cataratas, la garganta del diablo porque había exceso de agua. Dijimos “Buena manera de arrancar el viaje” (yo tenía planeado pedirle que sea mi novia justamente en ese lugar) y no iba a poder. Cuestión que me dice: “¿Vamos a viajar igual? Si es a eso a lo que íbamos” y le digo “Siii obviamente que vamos a ir igual”. Nos subimos al colectivo y emprendimos viaje, llegada las 02:15 de la madrugada ella me dice en el colectivo: “Tengo algo que preguntarte, ¿querés ser mi novia?”, y yo quedé sorprendida. Las dos teníamos el mismo plan, el viaje de amigas y de despejar se transformó en el momento más importante de nuestras vidas. Así pasé de viajar con mi amiga a viajar con mi novia, sería lindo ganar la estadía para poder cumplir el sueño, ya no de pedirle que sea mi novia sino de proponerle que sea mi mujer”.

Silvia Susana también nos relató su conmovedora historia de amor: “Tengo 41 años y comenzaré a contar brevemente nuestra historia que inició el 14 de febrero de 2021. Con Hugo (54 años) nos conocimos en el hospital donde trabajo, en diciembre de 2020 mi bello amor había sido intervenido por una Cirugía Reparadora del Miocardio (CMR) y yo fui su enfermera recuperadora… Él estuvo 4 días internado, luego que los pacientes intervenidos salen de alta tengo un seguimiento telefónico sobre su recuperación. Al pasar los días, y sabiendo que iba todo encaminado, el contacto iba siendo menos frecuente, hasta que Hugo sin vueltas me invitó a tomar un café. Me dejó sin reacción porque no lo esperaba pero me animé y acepté. Cumpliremos 2 años intensos de relación donde compartimos amor, respeto, compromiso, ¡y disfrutamos de la vida cada minuto que pasamos juntos!”

Melitza Lisbeth contó una emotiva historia: “En realidad no es la mía, es la de mis padres y me encantaría que ambos se fueran de viaje juntos ya que hace más de 20 años no lo hacen, ellos tienen 30 años de casados y 45 años de conocerse. Se conocen desde los 5 años y estar juntos fue difícil ya que la familia de mi mamá en esa época no estaba de acuerdo por la enfermedad de mi papá (tiene epilepsia nocturna, igual con medicación actualmente ya no le da ningún ataque hace 3 años ). En fin, lograron estar juntos a pesar de todo y trabajaron tanto para darme educación a mi y a mi hermano, por lo que hace mucho no se van de viaje para no invertir ese dinero solo en ellos dos e invertirlo en todos. Por eso me gustaría que vieran juntos una maravilla del mundo, ya que también son amantes de la naturaleza y nos compartieron esos valores a mi y mi hermano, espero ganar y brindar esa experiencia a mis padres, grabaría su reacción y se las mostraría, a mí me encantaría regalarles ese viaje pero se me hace imposible cotizarlos, ojalá la suerte esté de mi lado”.

Javes Nahuel relató su historia de amor: “Tengo una comprometida muy linda, pero no la conozco, por eso es que nuestro día de encuentro será el 14 de febrero y va a ser muy lindo. Sé que nos espera una sorpresa muy agradable”.

Contanos tu historia y participá en este concurso de San Valentín

Podés ganarte una estadía en Iguazú para dos personas con la posibilidad de conocer las Cataratas del Iguazú, una de las siete Maravillas Naturales del Mundo.

El 14 de febrero es el día de los enamorados, ¡y queremos celebrar el amor con historias que emocionan!

Mandanos la carta que escribirías a tu amor, o compartimos una historia de amor que conozcas, y envianos por mail o por el viejo sistema de correo postal.

Entre todas, seleccionaremos una y la autora o el autor ganará una estadía para 2 personas en Puerto Iguazú, y podrán visitar nuestras maravillosas Cataratas.

