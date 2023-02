Lee las historias de amor de Juan Carlos, Pamela, Patricia, Celia y Diego, y sumate vos también al concurso de San Valentín: el premio es una estadía en Iguazú

La convocatoria para contar una historia de amor, tiene a decenas de personas contando la suya desde todo el país. Historias simples y correspondidas, historias trágicas, amores no correspondidos, amores jóvenes y amores imposibles de olvidar. El 28 de febrero se conocerá la carta ganadora.

Juan Carlos Q. contó su historia de amor, que comienza así: “En estos renglones quiero simplemente reflejar nuestra historia de amor con mi amada esposa Claudia. Todo comenzó en una tarde fría de julio en los 90’, llevaba una vida sufrida con la separación de mis padres… Siempre apostaba en que el verdadero amor tendría que ser algo mágico, para muchos tonterías de adolescente, pero llegó ese día frío opacado por el clima sombrío del invierno misionero, la vi pasar a la mujer de mi vida, dije, con ese pelaje rojizo sublime y esa sonrisa que al verla se me bloquearon los sentidos y si ese amor a primera vista que me llenó de algarabía mis sentidos. Yo un pobre muchacho de barrio que pasé la vida viendo desmanes de familia se me hacía borroso llegar a creer en el verdadero amor y así nos conocimos, reímos, y desde ese momento todo fue maravilloso. Éramos el uno para el otro, por supuesto pasando las mil y una, pero remando, como se dice, llegamos a forjar esta hermosa familia… Y el amor es así: nace en ese momento tan especial que pareciera que tocas el cielo con las manos, es el hechizo más dulce que Dios nos dio y sí, cómo no creer en el amor si cada día que al despertar la veo ya con 50 añitos, pero siempre con su sonrisa angelical dándome vida.. Nos amamos eternamente… Gracias a ustedes por dejarme expresar mi sentimiento”.

Por otro lado, Patricia nos compartió la suya: “Nuestra historia de amor empezó en septiembre como una aventura primaveral, nos conocimos por las redes y fue como si nos conociéramos de toda la vida, empezó como una aventura y terminó como una hermosa familia de 2 hijos, Lara y Luciano, y un perro y un gato. Desde el momento que decidimos llevar esta historia al frente sabíamos que sería una hermosa historia de amor, lo que nos hace ser especiales. A mi marido lo amo con todo mi corazón, es la luz en mi vida, el que me acompaña en todas y me apoya incondicionalmente, es todo lo bueno que me pudo pasar”.

Pamela también nos relató su conmovedora historia de amor: “Nos mudamos con mi familia a Brasil, pero a medida que transcurrían los meses, ¡añoraba mi bella Argentina! Decidí volver después de 1 año, pero el gran tema era dónde, si a la ciudad que me vio crecer (Oberá) o cumplir otro sueño de vivir en Córdoba. Mi intuición y corazón me llevaron hasta Córdoba, armé mi equipaje y emprendimos viaje. Hicimos escala en Oberá y seguimos al día siguiente hasta Villa Carlos Paz. Ahí, nos alojamos con mi hijo en 1 complejo de cabañas, pero teníamos la temporada turística encima. Así que el tiempo ahí era más bien de paso. Comencé a contactarme con complejos y me cautivó uno en especial, pero debíamos cruzar las Altas Cumbres. Cruzamos: allí estábamos al pie del Cerro Champaqui. Y ahí también estaba él, con su mirada cautivante y risa contagiosa, ¡brillando como un diamante! Esa energía que nos envolvía una y otra vez. Decidimos comenzar una relación amorosa, no nos fue tan bien. Pero fuimos felices y aprendimos que de los errores se aprende. Y que cuando uno ama, ¡nada es imposible! Ahora llevamos 3 años de un amor que es energía, almas que se eligen una y otra vez, y un bello hijo que nos vino a recordar que el amor es uno, por más que intentemos escapar, cambiar, volar… ¡El destino nos alcanza! Te Amo!!! G.A.E”.



Diego contó su historia con su amada: “Nos conocimos en Mar del Plata, donde yo vivo, a través de una radio ya que no existía el celular. Ella era de Posadas y estaba de vacaciones acá. Tuvimos 2 años de cartas y llamadas telefónicas hasta que pude viajar 2 veces a verla por mi situación económica. Fue hermoso pero me dolía mucho cuando tenía que regresar. Me parecía verla por todos lados y no era, me ponía muy triste. Hasta que en un año ella vino a Mar del Plata y desde ese día no nos separamos más… Ya hace 23 años (que estamos juntos) y tenemos una hija de 20 años. Su familia vive en Posadas pero aún no pudimos viajar en familia para conocer esos hermosos lugares que veo en la tele”.

Celia relató su historia y cómo el destino lo llevó a conocer a su gran amor: “Allá por el año 2007 yo, una mujer separada desde ya casi tres años con una hija de 7 años, había conseguido un alquiler en la calle Alvear 872 y quería vender mi motocicleta, se aproximaba el cumpleaños número 8 de mi hija y mis 37 años y los quería festejar.

Saqué el anuncio de la venta y tuve varias llamadas de interesados, y hubo un interesado muy especial que llegó un domingo, Jorge, le gustó la moto, medio indeciso al principio porque quedó en avisarme cualquier cosa, y a la hora me llamó para confirmar su compra. Me pagó y se fue con la moto. A los 15 días lo tengo que llamar porque ese día hicimos el negocio y no le había tomado ningún dato y necesitaba hacer la denuncia de venta del vehículo, conseguí sus datos, estaba cursando mediados del mes de julio, faltaban 3 días para mi cumpleaños. Dos días después, me llama mi comprador para saber si pude hacer la denuncia de venta y si no tuve inconvenientes, de paso me saludó por mi cumpleaños porque vio en el título del vehículo que había sido mi cumpleaños, yo me reí, le agradecí por su atención, y él muy lanzado aprovechó mi simpatía para invitarme a salir si no tenía inconvenientes, yo me quedé sorprendida. Acepté y hasta hoy en día estamos muy unidos y enamorados: tenemos una hermosa hija de 13 años, un hermoso hogar y es el verdadero compañero que tanto soñé. Nunca pensé que de una simple venta conocería al amor de mi vida, ejemplo de esposo, y padre. Hace 15 años que estamos juntos y es con quien quiero caminar por siempre. Qué loca historia, ¿no? Pero eso me sucedió a mí”.

Contanos tu historia y participá en este concurso de San Valentín

Podés ganarte una estadía en Iguazú para dos personas con la posibilidad de conocer las Cataratas del Iguazú, una de las siete Maravillas Naturales del Mundo.

El 14 de febrero es el día de los enamorados, ¡y queremos celebrar el amor con historias que emocionan!

Mandanos la carta que escribirías a tu amor, o compartimos una historia de amor que conozcas, y envianos por mail o por el viejo sistema de correo postal.

Entre todas, seleccionaremos una y la autora o el autor ganará una estadía para 2 personas en Puerto Iguazú, y podrán visitar nuestras maravillosas Cataratas.

Compartinos una historia de amor, tuya o que conozcas y envíala:

Por mail a [email protected];

O por correo postal a la siguiente dirección:

MisionesOnline

“Historias de Amor”

Coronel López 2138, piso 6.

CP 3300

Posadas, Misiones

Seleccionaremos las que serán publicadas y sortearemos un ganador, que será anunciado el próximo 28 de febrero.

El premio para celebrar el mes del amor es una estadía para 2 personas en Puerto Iguazú e ingresos para recorrer las Cataratas, una de las 7 Maravillas del mundo.

¡Anímate!

Los que creemos en el amor, queremos conocer esa historia que anida en tu corazón o en tu memoria.